Pagamento Pensioni 2017/ Calendario e date: è possibile delegare la riscossione? (Ultime notizie oggi, 28 dicembre 2016)

CALENDARIO PENSIONI 2017, LE DATE DI PAGAMENTO: COME DELEGARE LA RISCOSSIONE (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Il pagamento delle Pensioni per il 2017 rende possibile anche una riscossione tramite delega, come da sempre avviene nella normalità pratica previdenziale prevista dall’Inps. Al netto delle novità che riguardano soprattutto le tempistiche del pagamento pensioni, sulla vicenda della riscossione in delega il regolamento del portale Inps parla molto chiaro: «Nel solo caso di pagamento allo sportello, si può delegare una persona di fiducia per riscuotere la pensione. Non è possibile essere delegati a riscuotere per più di due pensionati». In questo caso ultimo caso di imitazione, sono esclusi i tutori incaricati dalle autorità giudiziari o coloro che per dovere d’ufficio riscuotono le pensioni per le persone ricoverate in case di cura o comunità di anziani. Secondo le ultime specifiche rilasciate dal portale Pagamenti online, «La delega può essere richiesta all'Inps al momento della domanda di pensione oppure successivamente. La firma del pensionato deve essere autenticata dal funzionario dell'Inps che riceve la domanda o dalle altre autorità indicate nell'apposito modulo. L'Inps rilascia una copia della delega al pensionato per la riscossione delle rate giacenti e, d'ufficio, comunica i dati del delegato all'ufficio pagatore per le rate successive».

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO PENSIONI 2017 CON TUTTE LE DATE DI PAGAMENTO

CALENDARIO PENSIONI 2017, LE DATE DI PAGAMENTO: COME CAMBIARE L’UFFICIO PAGATORE (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Le novità sul fronte del Pagamento Pensioni stanno per arrivare con il nuovo anno alle porte: il 2017 vedrà infatti alcune modifiche per quanto riguarda la riscossione e il pagamento degli assegni pensionistici, come riportiamo nel dettaglio qui sotto. Restano invece fissi alcuni elementi da regolamento utili da ricordare per evitare di incappare in problemi scomodi e sconvenienti data l’importanza della vicenda. Ad esempio, resta ferma la volontà per il pensionato di cambiare come e quando desideri l’ufficio pagatore del proprio assegno: «È possibile, in qualsiasi momento cambiare l'ufficio dove si riscuote la pensione. Il pensionato può scegliere qualsiasi altro ufficio pagatore del territorio nazionale o di paesi esteri. La richiesta di trasferimento può essere inoltrata on line dal sito dal servizio Variazione dell’ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche. I titolari di più pensioni devono presentare un'unica domanda».

CALENDARIO PENSIONI 2017, LE DATE DI PAGAMENTO: LA NOVIÀ DELLA REVERSIBILITÀ SULLE UNIONI CIVILI (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Le novità sul mondo pensioni vede il pagamento degli assegni secondo un calendario particolare che dal 2017 verrà variato, come spieghiamo qui sotto per la vicenda del secondo giorno bancabile. Ma anche una seconda novità coinvolge l’istituto delle pensioni e il pagamento delle stesse in Italia dal prossimo anno: vista l’approvazione della legge Cirinnà, spunta la novità della reversibilità del trattamento pensionistico per le coppie omosessuali, nell’ottica della nuova legge sulle Unioni Civili. «Il comunicato Inps 5171 conferma che le coppie che registreranno all’anagrafe la propria unione civile, avvalendosi delle disposizioni previste dalla legge 76/2016 potranno beneficiare della pensione di reversibilità a seguito della premorienza del partner, equiparato a tutti gli effetti al coniuge». Come spiega lo studio di Consulenza Romano, la fruizione della pensione spetta nella misura del 60%, salvo possesso di redditi superiori alla soglia prevista.

CALENDARIO PENSIONI 2017, LE DATE DI PAGAMENTO: EROGAZIONE DAL SECONDO GIORNO BANCABILE, DIFFERENZA TRA BANCHE E POSTA (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Il calendario pensioni 2017, per quanto riguarda le date di pagamento degli assegni, prevede dal prossimo anno una novità. L'accredito mensile avverrà infatti dal secondo giorno bancabile e non più dal primo come in passato. Secondo il calendario pensioni 2017 la prima delle date di pagamento sarà martedì 3 gennaio: seguono tutte le altre date, una per ogni mese a seconda di quale sarà appunto il secondo giorno bancabile. L'introduzione di questa novità però provocherà una differenza tra i pagamenti in banca e quelli in Posta. Saranno tre i mesi in questione, quelli in cui il calendario pensioni 2017 non sarà uguale per quanto riguarda le date di pagamento: a giugno, settembre e dicembre del prossimo anno infatti il secondo giorno bancabile cadrà di sabato per la Posta, che è aperta anche questo giorno della settimana, ma il quarto giorno bancabile per le banche, ovvero il lunedì successivo visto che gli istituti di credito sono chiusi il sabato. Le date di pagamento del calendario pensioni 2017 saranno dunque le seguenti per questi tre mesi: giugno (sabato 3 - lunedì 5), settembre (sabato 2 - lunedì 4), dicembre (sabato 2 - venerdì 4).

PAGAMENTO PENSIONI 2017, LE DATE DI PAGAMENTO, ECCO IL CALENDARIO: LE MODALITÀ DI RISCOSSIONE (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Mancano pochi giorni al pagamento pensioni 2017: secondo le date del calendario martedì 3 gennaio avverrà la prima erogazione. L'Inps sottolinea che il pagamento pensioni 2017 è previsto dal secondo giorno bancabile, come stabilito dall’articolo 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65. Vediamo quali sono tutte le modalità per riscuotere la pensione. L'Istituto di previdenza specifica che la posta o la banca sono gli uffici attraverso i quali l'Inps paga la pensione: la scelta del sistema di pagamento va effettuata al momento della domanda di pensione (poi può essere modificata con apposita richiesta) e nel caso in cui una persona sia titolare di più pensioni, il pagamento viene effettuato con un'unica disposizione di pagamento e quindi il pagamento delle pensioni non si può ottenere con due modalità diverse. La riscossione delle pensioni può essere fatta con le seguenti modalità: "in contanti presso gli sportelli (per importi fino a 1000 euro); in tal caso la pensione può essere riscossa anche da una persona delegata; con accredito sul proprio conto corrente; con accredito sul proprio libretto di risparmio; con carta prepagata alla quale sia associato un IBAN".

PAGAMENTO PENSIONI 2017, LE DATE DI PAGAMENTO, ECCO IL CALENDARIO: RIVALUTAZIONE ZERO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Riguardo al pagamento pensioni 2017 la rivalutazione sarà zero. Per il secondo anno consecutivo, come sottolinea Quotidiano.net, la deflazione ha infatti annullato gli aumenti per assegni e trattamenti previdenziali di ogni tipo e importo. Quindi anche per il prossimo anno le pensioni non avranno alcuna variazione degli importi. Con un decreto del ministero dell’Economia, di ratifica dei dati Istat sull’andamento dei prezzi, è stato stabilito sia il tasso definitivo di adeguamento all’inflazione delle pensioni erogate nel 2016 (rispetto al 2015) sia il tasso provvisorio da applicare dal 2017: entrambi gli indici sono pari a zero e non ci saranno modifiche degli assegni pensionistici nemmeno il prossimo anno. Anzi "a gennaio dovrebbe addirittura scattare un taglio una tantum tra 16 e 20 euro per chi incassa pensioni lorde mensili tra 1.400 e 3mila euro per un 'vecchio' recupero di inflazione concessa in più nel 2015".

