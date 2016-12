RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016/ Quei 3 miliardi che farebbero comodo ai pensionati italiani (ultime notizie live e news, oggi 28 dicembre)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. QUEI 3 MILIARDI DI EURO CHE FAREBBERO COMODO AI PENSIONATI ITALIANI (OGGI, 28 DICEMBRE) Tre miliardi di euro farebbero certamente comodo ai pensionati italiani. Tuttavia una cifra di questo genere è quella che gli svizzeri hanno “dimenticato” nei loro fondi pensione. In tutto ci sono 3,2 miliardi di franchi svizzeri (pari appunto a circa 3 miliardi euro) che non sono stati “reclamati” da chi li ha versati nei fondi pensione durante la propria carriera lavorativa. Di fatto in Svizzera quando una persona cambia lavoro o interrompe un’attività deve comunicare alla propria cassa pensione dove spostare i contributi fino ad allora versati. Quando le casse pensioni perdono i legami con i versatori, i fondi finiscono alla Fondazione Istituto Collettore Lpp. A fine 2016 risulta che ci siano 650.000 “conti” senza un indirizzo a cui essere associati, per un ammontare appunto di 3,2 miliardi franchi, in crescita rispetto ai 2,97 del 2015. Come scrive ticinonews.ch, chi si accorgerà di aver “perso” i propri contributi potrà reclamarli fino al compimento del centesimo anno d’età.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. IL MOVIMENTO 5 STELLE CONTRO IL PD SULLA "PORCATA" DEI VITALIZI (OGGI, 28 DICEMBRE) Varata la riforma delle pensioni con la Legge di stabilità, il Parlamento varerà una “porcata” riguardante i vitalizi. Lo scrive il blog di Beppe Grillo, spiegando che dopo le feste la maggioranza guidata dal Pd proporrà di abolire i vitalizi a partire dal 2018, garantendo al contempo “agli attuali deputati e senatori una buonuscita intorno ai 50 mila euro a testa, consistente nei contributi versati dal 2013 ad oggi”. Dietro questa proposta ci sarebbe le manovre di Renzi, che vuole puntare a elezioni anticipate, sapendo però che buona parte dei parlamentari si opporrebbe perché non avrebbe ancora maturato i 4 anni, 6 mesi e 1 giorno necessari a garantirsi il vitalizio. Per questo, si legge sul sito, l’ex Premier punta a garantire una cospicua buona uscita ai parlamentari. Oltre tutto andrebbe al voto potendo vantare di aver abolito i vitalizi dal 2018. I RINGRAZIAMENTI A ERICA D'ADDA PER ESODATI E OPZIONE DONNA (OGGI, 28 DICEMBRE) Ci sono dei parlamentari che, per il loro impegno sulla riforma delle pensioni, vengono sempre ricordati con affetto dai gruppi e dai comitati che vorrebbero ulteriori cambiamenti nel sistema previdenziale. Sono noti i casi di Cesare Damiano e Marialuisa Gnecchi, ma anche la loro collega di partito, Erica D’Adda, riceve diversi ringraziamenti. Tra i gruppi Facebook dedicati a Opzione donna e agli esodati (in particolare i licenziati o cessati senza tutele), vi sono infatti messaggi che ricordano l’impegno della senatrice del Partito democratico nel ricordare l’importanza del contatore Opzione donna per un eventuale prolungamento del regime sperimentale di pensionamento anticipato per le donne e per coloro che rischiano di rimanere esclusi dai provvedimenti di salvaguardia per gli esodati.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. LEGGE FORNERO TIRATA IN BALLO ANCHE PER LA MOBILITÀ IN SICILIA (OGGI, 28 DICEMBRE) La riforma delle pensioni targata Fornero è ormai diventato sinonimo di una legge dai risvolti negativi e incurante delle conseguenze spiacevoli che può arrecare, come insegna il caso degli esodati. L’ultima riprova la si ha leggendo le parole usate da Claudio Barone, segretario generale della Uil Sicilia, per criticare la scelta di eliminare l’indennità di mobilità per i lavoratori colpiti da licenziamento collettivo. “Con l'anno nuovo stimiamo che almeno 30 mila persone in Sicilia perderanno qualsiasi sostegno al reddito. Queste norme, figlie della stessa arroganza e approssimazione che hanno caratterizzato la riforma delle pensioni firmata Fornero, non miglioreranno le politiche attive del lavoro”, ha detto il sindacalista stando a quanto riportato dal Giornale di Sicilia. IN PENSIONE A 57 ANNI, LA PROPOSTA CHE RESTA NEL CASSETTO (OGGI, 28 DICEMBRE) Con la riforma delle pensioni approvata con la Legge di stabilità e l’arrivo del 2017 alle porte non mancano notizie in tema previdenziale che in realtà non portano nessuna novità a galla. Alcuni siti, infatti, riportano una proposta di legge di Piergiorgio Carrescia come se fosse recente. In realtà, se ne parlava già all’inizio dell’anno e dunque con tutta probabilità resterà ancora in un “cassetto”. In buona sostanza il deputato del Partito democratico mirava a consentire l’accesso anticipato alla pensione a 57 anni (58 per gli autonomi) a quei lavoratori che risultassero invalidi almeno al 60% e avessero versato almeno 35 anni di contributi. Qualcosa di simile al regime sperimentale di Opzione donna, con la differenza che in questo caso non sarebbe previsto un ricalcolo contributivo dell’assegno pensionistico. Va tra l’altro detto che la proposta di Carrescia riprendeva una proposta già presentata in Senato da Gianluca Susta, suo collega di partito.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. LE MODIFICHE POSSIBILI CON IL DECRETO MILLEPROROGHE (OGGI, 27 DICEMBRE) Come noto, la riforma delle pensioni contenuta nella Legge di stabilità non ha potuto essere modificata al Senato a causa del voto di fiducia richiesto dal dimissionario Governo Renzi dopo l’esito del referendum costituzionale. Gli stessi parlamentari della maggioranza avevano riconosciuto la necessità di effettuare alcuni aggiustamenti e forse potrebbe esserci ancora una speranza per approvarli. Infatti in queste ore si sta cominciando a parlare del decreto milleproroghe, che come ogni anno viene utilizzato per interventi “last minute”. Secondo quanto riporta pensionioggi.it, una modifica che potrebbe essere inserite riguarderebbe l’Ape social, con la possibilità di utilizzare il cumulo contributivo gratuito o i contributi figurativi per raggiungere i requisiti richiesti. Inoltre, si potrebbe cercare di far utilizzare il cumulo contributivo anche per Opzione donna. Non resta quindi che attendere per vedere quali saranno gli effetti contenuti del decreto milleproroghe.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. PRONTA LA BATTAGLIA PER LE RIVALUTAZIONI NEL 2017 (OGGI, 27 DICEMBRE) Dopo aver lottato per la riforma delle pensioni, ritenuta in buona parte soddisfacente, lo Spi-Cgil è pronto a iniziare il 2017 all’insegna di nuove battaglia per i pensionati. È lo stesso Segretario generale Ivan Pedretti a farlo capire nel messaggio di auguri che ha postato sulla sua pagina Facebook. “Un caro augurio di buone feste a tutti voi! Ora qualche giorno di riposo e per stare in famiglia. Ricarichiamo le pile perché ci attende un anno importante. Il nostro impegno per rappresentare i pensionati italiani sarà massimo”, ha scritto il sindacalista. In effetti c’è da far partire la cosiddetta “fase 2” dell’accordo siglato tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, che prevede un intervento di sicuro interesse per chi è già in pensione: un nuovo sistema per la rivalutazione degli assegni. Non resta che capire quando verrà riaperto il tavolo di confronto tra le parti.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, ULTIME NOTIZIE. LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER CHI SVOLGE LAVORI USURANTI (OGGI, 27 DICEMBRE) Il 2017 porterà delle novità per chi svolge lavori usuranti. Lo ricorda il documento “Pensioni. 10 passi in avanti” predisposto dai deputati del Partito democratico. In particolare, non sarà più obbligatorio aver svolto una delle attività elencate nell’apposita normativa nell’anno di maturazione del requisito per l’accesso alla pensione. Inoltre, non ci saranno più le finestre di 12 e 18 mesi (rispettivamente esistenti per lavoratori dipendenti e autonomi) per la decorrenza del trattamento pensionistico. In buona sostanza, quindi, non ci sarà da aspettare per avere il primo assegno pensionistico. Un’altra novità importante riguarda il blocco del meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita. Come si può notare, si tratta di caratteristiche diverse da quelle previste per i lavori gravosi.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, SALVINI ANCORA CONTRO LA FORNERO (OGGI, 27 DICEMBRE) Passa il tempo, ma per Matteo Salvini la riforma delle pensioni di Elsa Fornero resta una legge che andrebbe cancellata e i suoi attacchi all’ex ministro del Lavoro non mancano nemmeno nel periodo delle Feste. Il Segretario federale della Lega Nord nel giorno di Natale ha infatti scritto questo post sulla sua pagina Facebook: “Stasera tortellini di carne, un bicchiere (forse due) di Recioto veronese e castagne! E voi, che fate? Ancora auguri a tutti, ma non alla Fornero...”. La Lega ha criticato più volte la Legge Fornero, arrivando anche a raccogliere le firme necessarie a presentare un referendum per la sua abolizione, che è stato dichiarato inammissibile. Salvini e i suoi avevano tenuto anche una manifestazione a San Carlo Canavese, paese della Professoressa torinese, per protestare contro la sua riforma delle pensioni. E a quanto pare Salvini non intende “lasciare in pace” l’ex ministro.

