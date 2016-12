PAGAMENTO STIPENDI / NoiPA: scatta l’emissione ordinaria della rata di gennaio 2017 (ultime notizie, oggi 29 dicembre 2016)

NOIPA, PAGAMENTO DEGLI STIPENDI: EMISSIONE ORDINARIA DELLA RATA DI GENNAIO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Nella giornata di oggi scatta l’ultimo aggiornamento del Pagamento Stipendi tramite portale NoiPA: il servizio innovativo scelto dal Governo per i pagamenti degli stipendi della pubblica amministrazione pone all’attenzione nella giornata di oggi, 29 dicembre 2016, l’ultimo aggiornamento del servizio telematico. Come riporta proprio il sito NoiPA, per oggi è prevista l’emissione ordinaria della rata di gennaio 2017: all’interno del mese di dicembre, questa emissione è l’ultima dell’anno 2016 in sostanza e arriva al termine di altre 3 emissioni particolari e regolari dei pagamenti degli stipendi dei giorni scorsi. Il 13 dicembre è stata la volta dei pagamenti urgenti, mentre il giorno successivo, mercoledì 14 dicembre 2016, sono giunte due emissioni speciali: la prima sulle competenze accessorie, la seconda invece sui compensi del personale Miur e dei volontari dei Vigili del Fuoco (VV. FF.).

NOIPA, PAGAMENTO DEGLI STIPENDI: COME RECUPERARE LA PASSWORD (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Con l’emissione ordinaria della rata di gennaio 2017 dei pagamenti stipendi avvenuta quest’oggi, il portale NoiPA torna di primaria importanza per potervi accedere e recuperare le informazioni necessarie per confermare l’avvenuta ricezione dell’emissione. Ma se per caso fosse stata dimenticata la password del portale NoiPA, come è possibile recuperarla? Come suggeriscono i semplici e chiari passaggi del portale online, Per recuperare la password di accesso al portale NoiPA (reset password) è necessario cliccare il pulsante "ENTRA" (in alto a destra della home page) e successivamente, nella maschera di accesso, selezionare il link "Recupero password". A questo punto i passaggi da eseguire sono i seguenti: «inserire il proprio codice fiscale e il captcha visualizzato; inserire la risposta alla domanda segreta (comunicata al sistema al momento della prima registrazione al portale con la procedura di Primo accesso). Il Sistema inoltrerà un'e-mail all'indirizzo di posta dell'utente.Selezionando il link presente nell'e-mail ricevuta, l'utente sarà reindirizzato sul portale NoiPA dove dovrà confermare l'indirizzo e-mail inserendo nuovamente il proprio codice fiscale. Il sistema invierà una nuova e-mail contenente la password provvisoria necessaria per completare la procedura di recupero della password. L'utente dovrà selezionare il link presente in questa ultima e-mail e verrà automaticamente reindirizzato su una pagina nella quale dovrà compilare i seguenti campi: password: in questo campo l'utente inserirà la password provvisoria inviata dal sistema; nuova password: in questo campo l'utente digiterà la nuova password prescelta; confermare la nuova password. La procedura di recupero password va a buon fine solo se l'indirizzo e-mail è valido e già registrato sul sistema».

