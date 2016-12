RIFORMA PENSIONI 2016/ Il primo banco di prova per il 2017

RIFORMA PENSIONI 2016 Con il 2017 saranno resi noti con maggiore precisione i dati riguardanti lo stato di salute del sistema bancario nazionale sui quali lavorano sia i sindacati dei lavoratori, sia l'Associazione bancaria italiana. Di questo stato di salute la stampa continua a dare un monitoraggio continuo. Come ogni uomo d'azienda sa, il primo fronte che viene aggredito in ogni contesto (dal consolidamento e sviluppo, alla ristrutturazione, fusione, concentrazione) è quello dei costi. E in banca costi considerati soprattutto tali vengono tradotti con una sola parola: personale e una piccola leva correttiva che - quale investimento - potrebbe essere rappresentata da formazione e riallocazione.

Il tema è complesso e per nulla facile e su di esso spesso si è costruita un'equazione semplicistica: minori costi grazie a meno bancari di elevata anzianità ritenuti obsoleti in un'organizzazione del lavoro in rapida evoluzione costruita su flessibilità, tecnologia, ruolo consulenziale pusher che si estrinseca in collocamento, bundling di prodotto e servizio d'investimento e post-assistenza da far durare per tutta la vita della relazione con i clienti.

RIFORMA PENSIONI 2016. Dopo il giudizio di Mario Draghi sulla sovraccapacità e le polemiche con Renzi sui famosi 150.000 esuberi in un arco decennale, a far di conti non ci si meraviglia più di tanto attese le manovre da compiere in un quadro come quello sopra descritto. Le certezze sono poche, ma una è più certa delle altre: dopo le tornate precedenti, l'ottava salvaguardia degli esodati è una fine e la scelta di opzioni offerte dalla normativa presente è un percorso necessario. Se qualcuno manifesta poi soddisfazione a livello macro per un saldo sociale accettabile, dove la riduzione di risorse anziane ad alto costo è parzialmente compensato (di media 1 a 5, o a 8-10) con l'inserimento più economico ma allineato per età alle dinamiche tecno-culturali correnti delle new entries, qualcun altro si chiede cosa possa accadere con il quadro politico istituzionale in movimento che potrebbe portare anche al venir meno di condizioni normative, a partire dall'Ape per finire al Jobs Act. Trascuro la condizione che attiva la gamma di strumenti (dalla solidarietà orizzontale e la riqualificazione obbligata al ribasso al fondo di solidarietà e sostegno, ecc.) che sono tipizzazione del sistema bancario e assicurativo per una brevissima analisi su quella che è la prima tappa del processo.

RIFORMA PENSIONI 2016. I primi a uscire sono i lavoratori maggiormente prossimi alla pensione. Che sia questa pensione anticipata o di vecchiaia assistita o isopensione (in un analogo lasso di tempo che parte dai 63 anni) o Ape aziendale, che pur volontaria potrebbe discendere da un accordo quadro tra sindacati e Abi, l'aspetto più importante è uno: non privare i lavoratori di quel comune sentire che prevede la presenza della clausola del miglior trattamento, o di maggior favore tra le opzioni presenti, poi necessariamente da formalizzare in acta. Personalmente io tendo a escludere in questo caso, in quanto inadeguata, l'applicazione dell'Ape aziendale. In primo luogo perché discende dalla necessità di dare copertura a un'esigenza che si può manifestare nelle aziende di settori che non hanno strumenti tipici come quello del credito, ma che di fatto tende a penalizzare in modo differenziato gli interessati in campo. In secondo luogo - e rispetto al fatto di essere stata citata come una terza opportunità - essa di fatto o è formalmente scomparsa come definizione dal testo della Legge di bilancio 2017, o è rimasta in un limbo quale altro oggetto dei cento emendamenti bloccato dal voto di fiducia al Senato, post-referendario.