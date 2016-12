Riforma pensioni novità 2016/ Furlan (Cisl) chiede a Gentiloni di avviare la "fase due" (ultime notizie live e news, oggi 29 dicembre)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. FURLAN CHIEDE A GENTILONI DI APRIRE IL CONFRONTO SULLA “FASE DUE” DELLE PENSIONI (OGGI, 29 DICEMBRE) Annamaria Furlan chiede a Paolo Gentiloni di aprire una nuova fase di concertazione dopo la pausa di fine anno, per affrontare molti problemi importanti, tra cui anche la riforma delle pensioni che interessa gli italiani più giovani. Il Segretario generale della Cisl ha commentato le parole pronunciato dal Premier nella sua conferenza stampa di fine anno dicendosi d’accordo con la necessità di “ripartire subito dal tema del lavoro dei giovani attraverso vere politiche attive, progetti di alternanza scuola - lavoro e con misure straordinarie su innovazione, ricerca, infrastrutture materiali ed immateriali per cercare di ridurre il persistente divario Nord-Sud e le gravi diseguaglianze sociali presenti nel nostro paese”. Tuttavia occorre anche “chiudere in tempi brevi tutti i contratti pubblici sulla base dell'accordo siglato il 30 novembre con il sindacato ed affrontare la seconda parte della trattativa sulla previdenza, quella che riguarda proprio il futuro dei giovani”. Il riferimento è all'introduzione di una pensione contributiva di garanzia.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. INPS: IN AUMENTO LA SPESA PER LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE NEL 2017 (OGGI, 29 DICEMBRE) Forse complice la riforma delle pensioni, l’Inps l’anno prossimo spenderà più di quest’anno. È quanto emerge dalle stime che Tito Boeri ha presentato al Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale di previdenza sociale che dovrà approvarle. Nel 2017 l’Inps dovrebbe vedere incrementare le proprie entrate contributive di 720 milioni di euro, con un aumento quindi a 219,287 miliardi, che porteranno gli “introiti” complessivi a 405,21 miliardi. I quali non basteranno a coprire i 411,762 miliardi di spesa previsti. Tra le voci di uscita preventivate dall’Inps, quelle per prestazioni pensionistiche ammontano a 275,316 miliardi, con un incremento di 2,775 miliardi rispetto alle previsioni del 2016. Ovviamente ci sono altre voci di spesa, che costituiscono la cosiddetta parte “assistenziale”. Le spese di funzionamento dell’Inps sono stimate in 4,152 miliardi al netto dei trasferimenti allo Stato dei risparmi di spesa che ammontano a 741 milioni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. SANTINI (PD) RICORDA LE NOVITÀ PER IL 2017 (OGGI, 29 DICEMBRE) In un’intervista a Il Mattino di Padova, Giorgio Santini, membro della commissione Bilancio del Senato, ha ricordato cosa cambia dopo la riforma delle pensioni approvata con la Legge di stabilità, usando queste parole: “Per tutti i pensionati con un assegno inferiore o pari a 750 euro è previsto un aumento della quattordicesima che va da 100 a 150 euro in rapporto agli anni di contribuzione. Chi ha un assegno tra i 700 e i 1000 euro riceverà la quattordicesima da 336 a 504 euro: questa è una novità assoluta. Poi c’è l’Ape: è un prestito che consente l’uscita anticipata a chi ha 63 anni e ha i seguenti requisiti: è disoccupato e non gode di Cig e Naspi, fa un lavoro usurante e gravoso e poi c’è un’Ape per le imprese che ristrutturano con relativi costi a carico dei datori di lavoro. In Veneto ci sono 3500 persone nel 2017 e altri 2200 nel 2018 che ne possono usufruire”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. NANNICINI NON CONFERMATO COME SOTTOSEGRETARIO: COSA ACCADRÀ AD APE E "FASE DUE" DELLA RIFORMA? (OGGI, 29 DICEMBRE) Oggi il Governo, oltre ad approvare il Decreto Milleproroghe, ha provveduto a nominare 41 sottosegretari, completando così la squadra di Governo. Molte le riconferme rispetto all’esecutivo di Matteo Renzi, ma non quella di Tommaso Nannicini, che è stato protagonista della trattativa con i sindacati che ha portato alla riforma delle pensioni. A quanto pare l’ex Premier vuole che il Professore della Bocconi si occupi del Partito democratico, forse per preparare il programma in vista delle prossime elezioni. L’assenza di Nannicini nel Governo Gentiloni non è un buon segnale rispetto al lavoro che ancora bisogna portare avanti sia per completare l’Ape (decreti attuativi) che per dare avvio alla “fase due” dell’accordo siglato con tra il vecchio esecutivo e i sindacati. Ora tutto è nelle mani di Giuliano Poletti.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, BERLUSCONI RILANCIA: PENSIONI MINIME A 1.000 EURO (OGGI, 29 DICEMBRE) In un lungo messaggio indirizzato a Paolo Russo, coordinatore di Forza Italia della città metropolitana di Napoli, Silvio Berlusconi rilancia tra le altre cose un punto che ritiene importante in una sua riforma delle pensioni ideale. Dopo aver ricordato che in Italia ci sono 15 milioni di poveri, l’ex Premier ha evidenziato che “nella cosiddetta povertà relativa ci sono pensionati che dopo una vita di lavoro avrebbero diritto a trascorrere con serenità e in condizioni dignitose la propria vecchiaia. Per questo l’aumento delle pensioni minime a 1000 euro è uno dei primi provvedimenti che prenderà il nostro governo. Siamo credibili nel prometterlo, perché lo abbiamo già fatto, nel 2001, quando abbiamo aumentato le pensioni ad un minimo di un milione di lire, cifra che allora significava un grande passo avanti”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. RUBINO (SC) DIFENDE LA NORMA SUI VITALIZI DEI PARLAMENTARI (OGGI, 29 DICEMBRE) Mariano Rubino, deputato di Scelta Civica, si schiera a favore dell’attuale normativa sui vitalizi dei parlamentari, ricordando che dopo la riforma delle pensioni introdotta dal Governo Monti, “la pensione dei politici non è più un privilegio ma è agganciata ai contributi effettivamente versati”. In un’intervista a Repubblica, Rubino spiega anche che “questa legislatura resterà in piedi se ha senso, l'arrivare o meno al 15 settembre non deve essere l'argomento che la tira in lungo. Significherebbe screditare definitivamente la politica”. Inoltre, ha ricordato che aver rinunciato in passato al vitalizio regionale “proprio perché l'iniquità dei vecchi vitalizi era fondata sul totale disancoramento fra contributi versati e cifra percepita”, ora impossibile dopo la riforma del 2012.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. MARTINA: LASCIAMO I VOUCHER LAVORO PER PENSIONATI, STUDENTI E CASSAINTEGRATI (OGGI, 29 DICEMBRE) Dopo la riforma delle pensioni, uno dei temi che sembra animare il dibattito politico e sindacale riguarda i voucher lavoro. Secondo Maurizio Martina, questo strumento non andrebbe abolito, ma bisognerebbe prendere come modello il settore dell’agricoltura, dove “i voucher possono essere usati solo per studenti, pensionati o persone in cassa integrazione”. Il ministro per le Politiche agricole, intervistato da Il Corriere della Sera, ritiene che si tratta di una buona scelta e “studiando i numeri potrebbe essere estesa ad altri comparti”. In effetti per alcuni pensionati i voucher lavoro rappresentano una fonte di entrata “extra” da aggiungere alla pensione. Anche se c’è da chiedersi cosa possa servire loro la parte del buono che viene versata come contributi previdenziali all’Inps.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. NUOVE CRITICHE A TITO BOERI (OGGI, 29 DICEMBRE) Tito Boeri torna bersaglio di critiche per via della sua proposta di riforma delle pensioni che prevederebbe una riduzione degli assegni di importo più alto a fini perequativi. Salvatore Rotondo, giornalista in pensione, ha quindi scritto una lettera aperta al Presidente dell’Inps, commentando le sue recenti parole nel corso della presentazione di un rapporto dell’Ordine nazionale degli attuari, che avevano scatenato qualche polemica. Di fatto Boeri aveva fatto notare che dallo studio emergeva che i pensionati con assegni più alti hanno tassi di mortalità più bassi. “È un dato credo importante su cui occorre riflettere e che probabilmente ulteriormente rafforza l'idea che possibili interventi perequativi possano essere fonti anche di risparmi non irrilevanti nel nostro sistema pensionistico”, aveva detto. Per Rotondo non ci possono essere “letture benevole” di queste parole. “Quindi l'effetto da Lei sperato, se le parole hanno un senso, non è la ridistribuzione di risorse e di speranze di vita. Ma il taglio di entrambe”, scrive il giornalista rivolto a Boeri.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. DECRETO MILLEPROROGHE, DAMIANO "SPEGNE" LE SPERANZE SU INTERVENTI PREVIDENZIALI (OGGI, 29 DICEMBRE) Chi non è stato completamente soddisfatto dalla riforma delle pensioni guarda con speranza al Consiglio dei ministri di domani, che dovrà varare il Decreto Milleproroghe, nel quale potrebbero anche rientrare interventi previdenziali che non è stato possibile inserire nella Legge di stabilità per via della sua rapida approvazione al Senato resa necessaria dalla crisi di Governo che ha portato alle dimissione di Renzi. Tuttavia le ultime parole di Cesare Damiano non lasciano presagire nulla di buono. Si sa, infatti, che l’ex ministro del Lavoro è sempre stato attento al tema delle pensioni, eppure tra tutti i provvedimenti che ha chiesto ieri al Governo di affrontare non c’è un riferimento alla previdenza. Damiano, infatti, parla dei contratti dei precari nella Pubblica amministrazione e della validità dei concorsi. Ovviamente la “dimenticanza” di Damiano potrebbe essere dovuta semplicemente al fatto che ci sono delle impellenze e dei posti di lavoro a rischio che è prioritario tutelare. Non resta quindi che aspettare sia le decisioni del Governo che le eventuali nuove dichiarazioni di Damiano.

