Riforma pensioni novità 2016/ Minimo 20 anni di contributi per Ape volontaria (ultime notizie live e news, oggi 30 dicembre)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016, MINIMO 20 ANNI DI CONTRIBUTI PER APE VOLONTARIA (OGGI, 30 DICEMBRE) – Mentre l’attenzione dell’opinione pubblica è focalizzata verso il decreto Milleproroghe con cui il Governo Gentiloni è andato a variare alcuni aspetti partendo dalla proroga per 40 mila dipendenti statali, si continua a discutere dei vari aspetti della riforma pensione contenuta nella Legge di Stabilità, ultimo atto del Governo Renzi. In queste ore si è avuta la conferma che non saranno previsti anticipi pensionistici per lavoratori e lavatrici tramite la cosiddetta Ape volontaria con 15 anni di contributi versati. Infatti, la Legge di bilancio 2017 taglia fuori tale tipologia di lavoratori sia per l’Ape Agevolata che per l’Ape Volontaria. Dunque nessun cambiamento con un requisito minimo che resta di almeno 20 anni di contributi versati per conseguire l’Ape volontaria mentre per quella agevolata, a seconda dei casi, il requisito varia da un minimo di 30 anni fino ad un massimo di 36.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. S&P GLOBAL PROMUOVE QUELLA ITALIANA (OGGI, 30 DICEMBRE) La riforma delle pensioni italiana viene promosso da S&P Global Ratings, ovvero la società cui fa riferimento la celeberrima Standard & Poor’s. Con un rapporto “Global Aging 2016: Italy's Pension Reforms Are Mitigating The Impact Of Aging, But Government Debt Remains A Hurdle” si evidenzia come la riforma del sistema pensionistico nel nostro Paese abbia mitigato gli effetti dell’invecchiamento della popolazione. Tuttavia resta problematico l’alto livello di indebitamento pubblico, poiché non sono stati fatti sufficienti passi avanti per ridurre il debito e le prospettive di crescita economica restano modeste. Di fatto per la società di analisi americana l’Italia si è mossa con un certo anticipo sul fronte previdenziale rispetto ad altri paesi e questo la avvantaggia. Nel rapporto S&P spiega che le spese dello Stato legate all'invecchiamento sono viste crescere dal 24,4% and 25,2% del Pil per poi scendere al 24,7% del Pil nel 2050.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. I LAVORATORI PRECOCI SI "CONSOLANO" CON L'ASSENZA DI ENRICO ZANETTI DAL GOVERNO (OGGI, 30 DICEMBRE) I lavoratori precoci sono rimasti a “bocca asciutta” sia con la riforma delle pensioni varata con la Legge di stabilità, che ha limitato Quota 41 a un numero limitato di casi, sia con il Decreto Milleproroghe, che non è di fatto intervenuto sulle norme di carattere previdenziale, salvo che sul pagamento delle pensioni. Tuttavia qualcuno si consola in queste ore pensando al fatto che nel Governo non c’è più Enrico Zanetti, considerato come un “nemico” da non pochi lavoratori precoci. L’ex viceministro dell’Economia, infatti, aveva sostenuto in diverse occasioni che la flessibilità andava garantita in primo luogo a chi era disoccupato, mentre chi aveva un lavoro, non importa da quanto tempo, non doveva “lamentarsi” troppo. Tuttavia i lavoratori precoci non chiedono altro che andare in pensione dopo aver versato 41 anni di contributi. Difficile pensare che siano pochi per poter lasciare il lavoro.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. PUBBLICATO IL MODELLO DI ISTANZA PER L'OTTAVA SALVAGUARDIA DEGLI ESODATI (OGGI, 30 DICEMBRE) La riforma delle pensioni introdotta con la Legge di stabilità prevede anche l’ottava salvaguardia degli esodati e il ministero del Lavoro ha pubblicato ieri una circolare contenente le istruzioni operative in materia per gli uffici territoriali. Il documento è corredato dal modello di istanza che, si legge sul sito del ministero “dovrà essere presentata dai lavoratori rientranti nelle categorie dettagliatamente descritte dall'articolo 1, comma 214, della Legge n. 232 del 2016, come riportate nella medesima circolare”. Sul sito è anche pubblico l’elenco degli indirizzi mail di posta certificata a cui inviare tali istanze, che vanno presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, che, ricordiamo, è stata approvata in via definitiva dal Senato l’11 dicembre di quest’anno. Resta da capire se questa salvaguardia sarà davvero l’ultima, dato che c’è chi si è sentito ancora una volta escluso dal provvedimento.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. ISTAT: DIMINUISCONO LE PENSIONI, MA AUMENTA LA SPESA (OGGI, 30 DICEMBRE) L’Istat ha pubblicato l’annuario statistico italiano 2016, in cui tratta anche il tema delle pensioni, spiegando che nel nostro Paese “il numero di prestazioni pensionistiche è in progressiva diminuzione, mentre la relativa spesa è in aumento: sono 23,2 milioni le pensioni erogate nel corso del 2014 (-0,5 per cento rispetto al 2013), 3,8 ogni 10 residenti, per una spesa complessiva di quasi 277 miliardi di euro (+1,6 per cento), pari al 17,2 per cento del Pil. Il loro importo medio annuo è di 11.943 euro, circa 245 euro in più rispetto all’anno precedente”. Come si può notare, si tratta di dati riferiti al 2014, quindi non all’anno che ormai si è concluso. E non passa certo inosservato il fatto che pur diminuendo il numero delle prestazioni aumenta il loro costo. Va però detto che i dati si riferiscono a tutte le tipologie di assegni, anche quelli di invalidità.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. FORZA ITALIA RIPARTE DAI PENSIONATI SUL TERRITORIO (OGGI, 30 DICEMBRE) L’attività di Forza Italia per essere più vicina ai cittadini sul territorio passa anche dalle pensioni. Lo dimostra il caso di Malnate, in provincia di Varese, dove con un comunicato il consigliere comunale azzurro Marco Damiani ha invitato i cittadini ad aderire alla “diffida e messa in mora” dell’Inps per il mancato pagamento dei ratei pensioni degli anni dal 2012 al 2015 per poter sospendere i termini di prescrizione e presentare successivamente ricorso per avere il rimborso totale per la mancata indicizzazione conseguente alla Legge Fornero. Damiani ha anche ricordato di aver presentato una proposta per istituire uno “sportello anziani” in comune e di aver chiesto che l’istituzione si facesse carico di informare i cittadini su tutto ciò che riguarda i mancati adeguamenti pensionistici, ma che tali richieste sono state bocciate dalla maggioranza.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. PROIETTI (UIL): BISOGNA SEPARARE LA SPESA PREVIDENZIALE DA QUELLA ASSISTENZIALE (OGGI, 30 DICEMBRE) I dati sul bilancio preventivo dell’Inps per il 2017, per Domenico Proietti, dimostrano “l’assoluta necessità di separare la spesa previdenziale da quella assistenziale”. Il Segretario confederale della Uil ricorda che questa richiesta “è stata ripresa nel verbale d’intesa tra Governo e sindacati del 28 settembre e, ora, dovrà essere definita nella ‘fase 2’ del tavolo di confronto”. La quale potrebbe essere avviata con il Governo Gentiloni, realizzando così una richiesta che la Uil, come altre parti sociali, avanzano da diverso tempo ormai. “È un’operazione verità che bisogna assolutamente attuare, anche per togliere all’Ue e ad altri organismi internazionali ogni alibi sulla reale entità della spesa per pensioni in Italia, dimostrando, così, che essa è sotto la media dei paesi Ocse”, aggiunge il sindacalista.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2016. CON IL MILLEPROROGHE CAMBIA IL GIORNO DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI (OGGI, 30 DICEMBRE) Il Decreto Milleproroghe non è intervenuto sulla riforma delle pensioni varata con la Legge di stabilità, ma contiene un provvedimento di carattere previdenziale. È stato infatti deciso che le pensioni, le indennità di accompagnamento e i vitalizi Inail saranno pagati il primo giorno del mese o in quello successivo se il primo risulterà festivo o “non bancabile”. Si tratta di una modifica importante rispetto a quanto stabilito con un decreto del maggio 2015 che prevedeva, a partire dall’inizio del 2017, che il pagamento venisse effettuato nel secondo giorno “bancabile” del mese. Dunque la situazione resta immutata rispetto al 2016. Tuttavia il decreto non avrà effetto sul primo mese del nuovo anno. Quindi le pensioni di gennaio 2017 verranno pagate martedì 3, così come era stato previsto e comunicato dall’Inps nei giorni scorsi.

