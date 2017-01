RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ I lavoratori precoci pronti a battagliare ancora per Quota 41 (Oggi 1 gennaio, ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I LAVORATORI PRECOCI PUNTANO ANCORA A QUOTA 41 (OGGI, 1 GENNAIO) I lavoratori precoci sono pronti a iniziare un 2017 all’insegna della lotta per una riforma delle pensioni che preveda la cosiddetta Quota 41, ovvero la possibilità di andare in pensione, indipendentemente dall’età anagrafica, e senza penalizzazioni, dopo aver versato 41 anni di contributi. Una possibilità che per ora è limitata a una stretta cerchia di italiani, per via di numerosi paletti fissati dal Governo Renzi nell’ultima Legge di stabilità. Nelle ore che hanno preceduto la festa di Capodanno, sul gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”, sono stati numerosi i messaggi di auguri con l’invito a non mollare la battaglia per “41 senza se e senza ma”. C’è quindi da aspettarsi un anno con nuove manifestazioni dei precoci in giro per l’Italia. E c’è anche che si regala un auspicio non da poco per il nuovo anno: una legge che abbassi il requisito pensionistico a 35 anni di contributi. Forse è impossibile che ciò avvenga, vedremo se almeno Quota 41 troverà più spazio nelle scelte politiche.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017. L'OBIETTIVO DEL COMITATO OPZIONE DONNA SOCIAL PERIL 2017 (OGGI, 1 GENNAIO) Il Comitato Opzione Donna social è sorto dopo la riforma delle pensioni inserita nella Legge di stabilità, ma può contare sull’esperienza di Orietta Armiliato e di chi negli ultimi anni ha lottato per veder riconosciuto il diritto delle italiane a poter accedere a Opzione donna se ne avessero rispettato i requisiti richiesti. Per il nuovo anno non mancano obiettivi importanti, in particolare, che specifica la Armiliato stessa in un post sulla pagina Facebook del comitato, per far sì che si possano pensare “soluzioni differenti e percorribili per poter fare in modo che le donne possano raggiungere la quiescenza un po' di anni prima di quelli contemplati dalle leggi vigenti. Il nostro impegno quindi che assolveremo lavorando con le istituzioni e gli organismi preposti per l'anno che fra poco aprirà i battenti, sarà propio questo: lavorare PER...lavorare CON....e quindi auguriamo Buon Anno a Tutti, in particolare a tutti quelli che vorranno assumere questo impegno con noi e per noi”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017. IMPORTO PENSIONI NEL PUBBLICO DOPPIO RISPETTO A QUELLO DEL COMPARTO PRIVATO (OGGI, 1 GENNAIO) Tra i dati diffusi dall’Istat sulle pensioni erogate in Italia, riferiti al 2014, ce ne sono alcuni piuttosto interessanti. Per esempio, emerge che la maggior parte delle pensioni viene erogata nel comparto privato (16 milioni di prestazioni contro i 2,9 milioni del comparto pubblico), ma anche che gli importi medi annui delle prestazioni erogate nel comparto pubblico risultano quasi doppi rispetto a quelli delle pensioni erogate nel comparto privato. Inoltre, il 47,7% delle pensioni è erogato al Nord, con un importo medio che nel Nord-Est, raggiungendo i 13.154 euro, risulta il più alto a livello nazionale. In questa zona del Paese c’è anche il tasso di pensionamento più elevato (39,1%). A livello regionale, gli importi medi pensionistici più elevati si registrano nel Lazio (13.823 euro) e quelli più bassi in Calabria (9.959 euro).

