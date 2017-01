CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: AL VIA LA TRATTATIVA ALL'ARAN (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Parte oggi la trattativa vera e propria per il rinnovo dei contratti statali. Gli stipendi dei dipendenti pubblici sono bloccati da sette anni e i lavoratori aspettano infatti dal 2009 gli aumenti in busta paga. Questo dovrebbe essere l'anno dello sblocco che è già stato avvivato a fine 2016. Lo scorso 30 novembre è stato siglato un accordo quadro per un aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici di 85 euro medi lordi: l'intesa è stata firmata dal ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia e dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Dopo le dimissioni del premier Matteo Renzi, lo scorso dicembre in seguito al voto negativo al referendum costituzionale, e la formazione del nuovo governo guidato da Paolo Gentiloni, la trattativa per il rinnovo dei contratti statali sembrava essere entrata in una fase di stallo. Una rassicurazione sui lavori in corso era però arrivata via Twitter, dallo stesso ministro Madia, riconfermata alla guida del ministero. E oggi è il giorno dell'apertura della trattativa vera e propria all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: il rinnovo dei contratti statali sarà una delle questioni sul tavolo.

