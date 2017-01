Concorsi pubblici 2017/ Impiegati amministrativi: scadenza, termini e posti disponibili (ultime notizie oggi, 10 gennaio 2017)

CONCORSI PUBBLICI 2017, IMPIEGATI AMMINISTRATIVI (ULTME NOTIZIE OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Con l'inizio del 2017 scattano alcuni concorsi pubblici in vari settori. Per quanto riguarda gli impiegati amministrativi ci sono alcune selezione che stanno per prendere il via. Ecco quali sono i bandi di concorso, i requisiti richiesti per poter partecipare e le informazioni per l’invio della domanda di partecipazione. Al Comune di Manerba del Garda (BS) concorso per titoli ed esami per 2 posti di Istruttore Amministrativo categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato, da destinarsi all’area finanziaria, di cui 1 posto riservato al personale interno (domande da inviare entro il 19 gennaio 2017). Nella regione Umbria indetto un concorso pubblico, per titoli e prova orale, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 34 unità di categoria C, nei seguenti profili professionali: n. 12 Istruttori Amministrativi, n. 10 Istruttori Contabili, n. 4 Istruttore per l’informatica e n. 8 Istruttori Tecnici, con la riserva del 50% dei posti: La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro l’11 febbraio 2017. E nel Comune di Andrano (LE) concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante di Istruttore Contabile categoria giuridica C1 assegnare all’Area Economico –Finanziaria. La domanda va inviata entro il 20 gennaio 2017 (clicca qui per tutte le informazioni su questi bandi).

CONCORSI PUBBLICI 2017, I NUOVI BANDI DELL’ANNO: ENTI PUBBLICI LAZIO - Il mese di gennaio vede alcuni Concorsi Pubblici 2017 scattare in attesa della chiusura dei bandi Esercito Italiano e Carabinieri 2017: tra gli altri, la Regione Lazio ha annunciato l’apertura lo scorso dicembre per Enti Pubblici 2017 riguarda vari profili professionali e diversi gradi di istruzione. « 15 allievi per il corso di Assistente familiare, presso Saip Formazione Srl, Via Palmarola 2, Anzio (RM); 15 allievi per il corso di Barista/Gastronomo, presso Fondazione Il Faro di Susanna Agnelli, Via Virginia Agnelli 21; 15 allievi per il corso di Operatore della panificazione, presso Fondazione Il Faro di Susanna Agnelli, Via Virginia Agnelli 21; 15 allievi per il corso di Operatore dei servizi di distribuzione di pasti e bevande, presso Saip Formazione Srl, Via Palmarola 2, Anzio (RM); 18 allievi per il corso di Progettista sistemi meccanici, presso Viale Roma Snc, Frosinone; 16 allievi per il il corso di Tecnico delle produzioni animali, presso Via del Buttero 3/ Via di Maccarese 38, Roma; 18 allievi per il corso di Manutentore edile, presso Via Filippo Fiorentini 7, Roma; 18 allievi per il corso di Manutentore Verde e arredo urbano, presso Via Filippo Fiorentini 7; 16 allievi per il corso di Operatore agricolo, presso Via del Buttero 3/ Via di Maccarese 38, Roma; 18 allievi per il corso di Tecnologo di prodotto/Processo sistemi meccanici, presso Via Asi Asse Attrezzato 11, Ferentino (FR)». Aperte assunzioni anche in Banca Monte dei Paschi di Siena, con 300 posti di lavoro aperti dopo le 2900 uscite volontarie di dipendenti nelle recenti vicissitudini complesse sul banco di credito toscano.

CONCORSI PUBBLICI 2017, SCADONO OGGI I BANDI PER CARABINIERI ED ESERCITO ITALIANO - Si apre un nuovo anno e i concorsi pubblici 2017 tornano di stretta attualità per i tanti bandi disponibili nei settori più disparati: alcuni con scadenza nelle prossime settimane, altri invece proprio oggi vedono la chiusura ufficiale per volontà del Ministero della Difesa che ha posto come ultimo limite massimo per il Concorso Esercito Italiano e per il Concorso Carabinieri 2017 proprio oggi, lunedì 9 gennaio 2017. Lo scorso dicembre, l’Arma dei carabinieri ha indetto un concorso pubblico interno, per titoli ed esame scritto, rivolto a coloro che ricoprono il ruolo di Appuntati, Appuntati Scelti, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente con minimo sette anni di attività alla spalle, la selezione pubblica è stata indetta per l’accoglimento al 22° corso trimestrale di specializzazione di 720 Allievi Vice Brigadieri in funzione di Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri. Sono dunque invitati al bando solo gli appartenenti all’Arma; di contro invece, i Bando per Concorso pubblico 2017 nell’Esercito è aperto a 2mila volontari che vogliono cimentarsi con la ferma prefissata di un anno. La ripartizione dei posti vede: 1.965 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata; 10 per “elettricista”; 10 per “idraulico”; 10 per “muratore”; 5 per “maniscalco”







br/>© Riproduzione Riservata.