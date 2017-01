RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ La lettera dei lavoratori precoci a Mattarella (ultime notizie live e news oggi 10 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA LETTERA DEI LAVORATORI PRECOCI A MATTARELLA (OGGI, 10 GENNAIO). Dopo la delusione avuta con la riforma delle pensioni, i lavoratori precoci avevano promesso un 2017 ancora “in trincea”. E uno di loro ha quindi deciso di scrivere al Presidente della Repubblica. Nel testo della missiva, pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”, si legge un vero e proprio appello a Sergio Mattarella per intervenire a sanare quella che viene considerata un’ingiustizia. Infatti, viene ricordato che con il passare degli anni i lavoratori precoci hanno visto allontanarsi sempre più il traguardo della pensione, fino alla Legge Fornero “che ci ha dato l’ultima bastonata nella schiena”. “Abbiamo quasi tutti 39, 40, 41 anni di contributi e non le nascondo che siamo stanchi, demotivati, affaticati dopo tanti anni di onesto lavoro (e anche di pagamento contributi)”, si legge ancora nella lettera, che si conclude con queste parole: “Quindi il mio, il nostro appello nei Suoi confronti è teso solo ad una giustizia di cui abbiamo perduto la traccia in questi ultimi anni ma, che se Lei vorrà, potrà essere finalmente ripristinata e vedrà in Lei, che ha più amore di tutti verso questo Paese, una persona veramente onorevole, saggia, giusta”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL SILENZIO SGRADITO DI DAMIANO SULLA PREVIDENZA Il continuo silenzio di Cesare Damiano, dopo tante dichiarazioni sulla riforma delle pensioni, non va giù a chi è rimasto con un pugno di mosche in mano dopo la Legge di stabilità e fatica a vedere il “bicchiere mezzo pieno” che l’ex ministro del Lavoro aveva invitato a vedere nelle norme varate dall’esecutivo. Il Presidente della commissione Lavoro della Camera recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni sui voucher lavoro, ma quando l’altro giorno ne ha fatta una sui migranti e i Centri di identificazione ed espulsione, qualcuno non ci ha visto proprio più. E sui social network ha fatto notare che nel primo caso si può trovare una giustificazione, nella seconda un po’ meno rispetto al fatto che nel 2017 servano ancora degli interventi sulla previdenza, ma di cui Damiano sembra non sentire la necessità. Vedremo quindi se, dopo l’iniziativa a favore dei nati nel 1952 fatta prima di Natale, l’ex ministro tornerà a parlare di pensioni in questi giorni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. NENCINI RILANCIA LA SUA PROPOSTA PER ALZARE LE MINIME La riforma delle pensioni ha certamente portato per il 2017 un qualche aumento per gli assegni più bassi. Ma Riccardo Nencini non smette di pensare che sia possibile alzare le minime con un intervento che non comporterebbe aggravi di sorta per le casse pubbliche. Basterebbe infatti utilizzare le somme derivanti da un incremento delle imposte sul gioco d’azzardo. Il sottosegretario ai Trasporti è tornato a proporre questa sua idea, già esposta a suo tempo a Matteo Renzi, quando era Premier, in un’intervista ad Avvenire. I proventi di questa manovra, che al dire il vero incontra molti sostenitori anche al di fuori del Partito socialista italiano, potrebbe essere usati, sempre secondo Nencini, per politiche di contrasto alla povertà, purtroppo crescente nel nostro Paese.

SCADENZA VICINA PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI COLF ALL'INPS Appuntamento importante domani 10 gennaio per chi ha una colf. Scade infatti il termine per versare i contributi dell’ultimo trimestre del 2016. Come ricorda CorrierEconomia, non ci sono novità particolare rispetto agli scorsi adempimenti di ottobre, compresa l’aliquota contributiva. “Per il 2017 non si prevedono aumenti per la mancata lievitazione delle retribuzioni convenzionali (variazione dell’indice del costo della vita pari a zero) su cui viene calcolata la contribuzione. Per le colf con paga orario di 9 euro quest’anno si pagherà solo due centesimi all’ora in più”, aggiunge l’inserto del quotidiano milanese. Per il versamento dei contributi ci si può recare in uno dei soggetti aderenti al circuito “Reti amiche”, andare sul sito dell’Inps, utilizzare gli sportelli di Unicredit (compreso l’home banking), pagare con carta di credito al numero verde 803.164 o usare i bollettini mav eventualmente predisposti.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L'EFFETTO ANTI-DEPRESSIVO DELLA PENSIONE Ne tengano conto coloro che mettono a punto una riforma delle pensioni: in questi anni di crisi economica, l’addio al lavoro e l’entrata in quiescenza funzionano come una sorta di antidepressivo. Lo mette in luce uno studio condotto da economisti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e pubblicato su Health Economics, riguardante l’impatto del pensionamento sulla salute mentale dei cittadini europei over 50. Se prima dunque si pensava che l’addio al lavoro potesse avere effettivi negativi, oggi il rischio depressione c’è per la paura di perdere il lavoro in età avanzata e di non trovarlo più. L’entrata in pensione, quindi, costituisce un “sollievo” da condizioni di incertezza. E ciò sembra valere in modo particolare per gli operai. “I legislatori che puntano a un aumento dell’età pensionabile dovrebbero considerare il possibile impatto in termini di diseguaglianze perché i costi dovuti al peggioramento della salute mentale colpirebbero in modo sproporzionato i lavoratori meno qualificati”, si legge nella ricerca.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE PROVE DEL GOVERNO: ATTESI DECRETI ATTUATIVI E CONFRONTO CON SINDACATI Nelle prossime settimane il nuovo Governo verrà messo alla prova dalla riforma delle pensioni: l'attuazione delle misure e l'apertura del confronto con i sindacati sui correttivi da apportare alla legge Fornero saranno i due passaggi più delicati. Entro il 2 marzo è atteso il decreto per l'attuazione dell'APE volontario: bisognerà indicare quanto potrà essere riscosso in anticipo e le modalità di finanziamento e restituzione del prestito pensionistico. Il meccanismo è stato solo abbozzato nella legge di bilancio. E tra i nodi da sciogliere c'è quello sull'effetto della speranza di vita che potrebbe escludere parte di chi è nato nel 1955. Vanno definite le platee di lavoratori che avranno diritto all'APE sociale e alla quota 41, poi bisognerà specificare i lavoratori addetti alle cosiddette mansioni gravose. Delicato anche il fronte dei lavori usuranti. Nel frattempo, come riportato da PensioniOggi, il Governo dovrà avviare la seconda fase del confronto sulle pensioni con i sindacati dopo l'accordo raggiunto lo scorso 28 settembre: bisognerà ad esempio, discutere della riforma del sistema del calcolo contributivo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I "GUAI" PER POLETTI E I PATRONATI DEI PENSIONATI ALL'ESTERO Stando a quanto scrive Il Fatto Quotidiano, tornando dalle vacanze Giuliano Poletti si troverà sulla scrivania un dossier scomodo: un esposto alla Procura di Roma e alla Corte dei conti contro il suo ministero e il sistema estero dei patronati. Alcuni pensionati italiani residenti in Svizzera sono infatti stati truffati da Antonio Giacchetta, direttore del patronato Inca-Cgil di Zurigo, condannato nel 2015 dal tribunale di Zurigo a nove anni di carcere. Il punto è che i truffati non hanno avuto indietro i loro soldi perché “l’Inca svizzera, condannata a rifondere il danno, ha chiuso i battenti e ha riaperto sotto un altro nome, negli stessi uffici e con lo stesso personale. L’Inca-Cgil Italia si è chiamata fuori. Ma continua a incassare finanziamenti per l’attività elvetica”, spiega Marco Tommasini, Presidente del Comitato difesa famiglie. E il ministero del Lavoro non ha controllato, non ha mosso un dito malgrado il comportamento sospetto di Giacchetta fosse stato ampiamente segnalato”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. VITALIZI, UN PROBLEMA PER ILONA STALLER Recentemente si è tornati a parlare di vitalizi e della mancata riforma delle pensioni per i parlamentari, vera o presunta che fosse, tanta è la confusione sul tema. C’è comunque chi si sente penalizzato dal ricevere questo “compenso”. Si tratta di Ilona Staller, in arte Cicciolina, che al Quotidiano Nazionale racconta di ricevere 2.000 euro lordi al mese (frutto della sua esperienza da parlamentare con il Partito radicale alla fine degli anni ’80), che per metà devolve a un’associazione in difesa degli animali, ma di essere comunque “discriminata” e accusata di godere di un privilegio. Secondo la Staller, bisognerebbe puntare il dito su chi incassa anche milioni di euro all’anno con le pensioni d’oro. Inoltre, rammenta che le è impossibile rinunciare al vitalizio perché la legge non lo consente. ENTRO LA FINE DEL MESE ARRIVA IL DECRETO ATTUATIVO – Con l’arrivo di gennaio è entrato in vigore il pacchetto della riforma delle pensioni che il Governo Renzi ha fatto approvare all’interno dell’ultima legge di stabilità. Un pacchetto che porta con se tantissimi cambiamenti tra cui quelli più attesi sono senza dubbio relativi all’Ape che permetterà con diverse modalità e costi, di accedere alla pensione anticipata con un massimo di 3 anni e 7 mesi. Tuttavia affinché gli interessati possano effettivamente prendere in considerazione la cosiddetta ape è necessario che l’attuale Governo Gentiloni prevede il decreto attuativo per regolarizzare tutte le dinamiche. Secondo voci vicine all’attuale maggioranza, il Governo starebbe già lavorando sul decreto attuativo che salvo problematiche dell’ultimo ed imprevisti, dovrebbe riuscire a completarlo entro la fine di questo mese di gennaio in maniera tale da consentire ai lavoratori di valutare concretamente se accedervi o meno.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, L’OPZIONE DI AUMENTO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO La riforma delle pensioni sembra essersi “scordata” per strada la cosiddetta “Ape aziendale”, dato che non se ne fa menzione nella Legge di stabilità. Tuttavia è prevista la possibilità per le imprese del settore privato, gli enti bilaterali e i fondi di solidarietà settoriali di aumentare il montante contributivo di un lavoratore (con il suo consenso) mediante un versamento all’Inps al momento della richiesta dell’Anticipo pensionistico. Ciò consentirà al lavoratore di aumentare il proprio assegno pensionistico, di modo che la “penalizzazione” che si avrà per restituire il prestito ricevuto per l’Ape garantirà un assegno di importo simile a quello che si sarebbe avuto andando in pensione normalmente. Le imprese potranno quindi “incentivare” l’uscita di quei dipendenti che potrebbero accedere all’Ape, ma magari sono restii a farlo per non subire la decurtazione ventennale sulla pensione.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L’ALTERNATIVA TRA OPZIONE DONNA E APE La riforma delle pensioni ha introdotto, come noto, l’Anticipo pensionistico. Che potrebbe risultare più conveniente di Opzione donna per le italiane che abbiano maturato i requisiti richiesti. Questo perché il ricalcolo contributivo dell’assegno è senz’altro più penalizzante di una decurtazione ventennale per restituire il prestito ricevuto. Il sito pensionioggi.it si è chiesto quindi se un’italiana che abbia presentato già domanda per Opzione donna possa tornare sui suoi passi per aderire all’Ape. La risposta varia a seconda dei casi. Se la pensione è già stata liquidata, non si può più tornare indietro. Se invece non si è ancora ricevuta la comunicazione di avvenuta liquidazione della pensione, è possibile presentare rinunzia e quindi “ritrattare la domanda di pensionamento”. A essere maggiormente “indecise” tra Opzione donna e Ape potrebbero essere le italiane nate tra il 1952 e il 1955 che quindi sono vicine alla soglia dei 63 anni necessari per accedere all’Anticipo pensionistico.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL COMITATO OPZIONE DONNA SOCIAL PREPARA UNA DIFFIDA PER INPS E MINISTERO DEL LAVORO In molti forse ricordano il ricorso presentato al Tar del Lazio dal Comitato Opzione donna che diede avvio alla battaglia conclusasi alle fine del 2016 con la riforma delle pensioni e l’accesso al regime sperimentale di pensionamento anticipato per le donne nate nell’ultimo trimestre del 1957-1958. Ora il Comitato Opzione donna Social, guidato da Orietta Armiliato, che è stata tra le fondatrici del suddetto comitato, si prepara a una nuova azione legale. Lo annuncia la stessa Armiliato in un post su Facebook, in cui ricorda che già dagli ultimi mesi dello scorso anno il Comitato aveva chiesto che il cumulo gratuito dei contributi fosse utilizzabile anche per l’accesso a Opzione donna. Cosa che non è avvenuta. E a essere esclusi da questo utile provvedimento della Legge di bilancio sono anche gli esodati che vogliono accedere all’ottava salvaguardia. Così il Comitato ha contattato l’Onorevole Andrea Maestri, “affinché disegni per nostro conto il perimetro entro il quale muoverci per avviare una diffida avverso Inps e ministero del Lavoro, che comprenda appunto sia le donne che desiderano optare, sia gli esodati rimasti esclusi”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PROIETTI (UIL): GENTILONI TAGLI LE TASSE ANCHE AI PENSIONATI La riforma delle pensioni non basta a dare il giusto potere d’acquisto ai pensionati. Lo mette in evidenza Domenico Proietti, secondo cui “il nuovo governo deve porsi l'obiettivo di intervenire subito con una riduzione significativa delle tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che, da sempre, fanno il loro dovere con il fisco”. Secondo il Segretario confederale della Uil, l’obiettivo si può ottenere con “interventi mirati di aumento delle detrazioni e contemporaneamente con il ripristino di una progressività dell'Irpef coerente ai dettami costituzionali”. Queste politiche avrebbe l’indubbio vantaggio, segnala il sindacalista, di sostenere la domanda interna e i consumi, promuovendo quindi la ripresa economica del Paese.

