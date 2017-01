CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Codacons, sale a 13mila euro la richiesta indennizzo (oggi 11 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, DIPENDENTI PUBBLICI RINNOVO E AUMENTO STIPENDI: COADCONS CHIEDE 13MILA EURO DI INDENNIZZO (OGGI 11 GENNAIO 2017) - Mentre si attende il proseguo della trattativa per il rinnovo dei contratti statali fermi da sette anni, il Codacons promuove ancora la richiesta di indennizzo. L'associazione a difesa dei consumatori chiede appunto che i dipendenti pubblici i cui stipendi sono bloccati dal 2009 siano indennizzati. E più passa il tempo prima che i contatti statali siano rinnovati e più sale l'importo richiesto dal Codacons. Ora la richiesta è arrivata a 13.000 euro. Secondo l'associazione infatti per il mancato "adeguamento rispetto all'aumento del costo della vita calcolato in base agli indici Istat" dei contratti statali "ogni dipendente ministeriale ha perso, in termini di mancato aumento salariale, circa 2.700 euro lordi l'anno". Da qui la richiesta sia di un indennizzo "per danni per effetto mancato rinnovo dal 2010" (si tratta di "100 euro al mese per il periodo che va dal 2010 al 30 luglio 2015"), sia di un risarcimento "per danni per mancato rinnovo dalla data successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale" (in questo caso si tratta di "200 euro al mese per il periodo successivo al 30 luglio 2015"). E sono già 2mila, fa sapere il Codacons, i dipendenti pubblici che hanno proposto ricorso.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: I SINDACATI ATTENDONO LA CONVOCAZIONE (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - C'è attesa per l'inizio della trattativa all'Aran per il rinnovo dei contratti statali. I dipendenti pubblici aspettano l'aumento degli stipendi da sette anni: i contratti statali sono infatti bloccati dal 2009. I sindacati hanno firmato con il governo Renzi un accordo quadro per un aumento in busta paga di 85 euro medi lordi. L'intesa politica è stata siglata a fine novembre scorso prima delle dimissioni del premier Renzi. Il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia è stata però riconfermata nel ruolo anche nel successivo governo Genitiloni e proprio lei stessa, prima di Natale, ha scritto su Twitter a chi le chiedeva conto dello stato delle trattative per il rinnovo dei contratti statali: "stiamo lavorando alle modifiche normative previste dall'accordo del 30/11. Dalle prossime settimane confronto con i sindacati". La risposta della Uil, attraverso il segretario confederale Antonio Foccillo, era stata di attesa. Foccillo aveva infatti sottolineato di voler aspettare la convocazione da parte del governo per entrare nel merito delle trattative riguardo all'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici.

