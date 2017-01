Riforma pensioni novità 2017/ Le penalizzazioni previste per il pensionamento anticipato (ultime notizie oggi 11 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE PENALIZZAZIONI PREVISTE PER IL PENSIONAMENTO ANTICIPATO (OGGI, 11 GENNAIO) Con l’arrivo del nuovo anno può essere interessante ricapitolare, in base alle novità della riforma delle pensioni, quali sono gli strumenti di pensionamento anticipato che gli italiani si troveranno di fronte, e se prevedono delle penalizzazioni, grazie anche a un “riassunto” di pensionioggi.it. I canali di uscita sono in tutto nove. Il primo è l’ottava salvaguardia per gli esodati, che non prevede penalizzazioni (per chi vi può accedere). Niente penalizzazioni anche per chi usa il cumulo dei periodi contributi o è nato nel 1952 e può godere della deroga prevista dalla Legge Fornero. Così come coloro che svolgono lavori usuranti , rientrano tra i lavoratori precoci cui è garantita Quota 41 o hanno diritto di accedere all’Ape social. Passando invece alle modalità di pensionamento anticipato che prevedono una penalizzazione, si ricorda l’Ape volontario (restituzione del prestito), Opzione donna (ricalcolo contributivo dell’assegno) e anche la Rita, la quale di fatto va a erodere i propri accantonamenti nella previdenza complementare.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA BEFFA PREVIDENZIALE DA EVITARE SECONDO L'ANIEF-CISAL Una proposta di riforma delle pensioni arriva anche dall’Anief-Cisal. Secondo quanto riporta BlastingNews, il Presidente dell’organizzazione sindacale, Marcello Pacifico, evidenzia come dopo il varo della Legge Fornero occorre fare in modo che i lavoratori più giovani siano salvati “dalla beffa previdenziale cui sono destinati dopo tantissimi anni di contributi versati nelle casse dello Stato”. Questo dovrebbe avvenire attraverso una patto generazionale. Pacifico ritiene poi importanti intervenire sulla previdenza perché “il nuovo sistema di calcolo abbinato agli innalzamenti della soglia di età pensionabile ha determinato un trattamento, sotto forma di assegno di quiescenza, davvero inammissibile”. I temi delle pensioni e dei giovani tornano quindi a incrociarsi anche in questa occasione.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LO SQUILIBRIO PERICOLOSO PER LE PENSIONI DEGLI ITALIANI nche gli ultimi dati Istat diffusi ieri mostrano che la disoccupazione giovanile resta un problema che ancora è difficile contrastare. Tuttavia occorre farlo per non veder vacillare anche il sistema pensionistico. La Lombardia, come ha detto l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Valentina Aprea, rappresenta una sorta di “isola felice”, ma non si può non notare che “a fronte di un aumento dei pensionati, diminuisce il numero dei lavoratori che versano contributi previdenziali”.“Il quadro è preoccupante ma reale. In questa situazione - ha detto ancora Aprea - Regione Lombardia e la giunta Maroni, quindi anche con il mio assessorato, ha dimostrato di saper utilizzare al meglio tutti i fondi europei a disposizione. Abbiamo fatto un ottimo lavoro”. C’è chi non dimentica però che con la riforma delle pensioni targata Fornero il problema si è aggravato: se i lavoratori vanno in pensione più tardi lasciano meno spazio all’occupazione giovanile.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER GLI AGENTI E I RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Dal primo gennaio 2017 una piccola riforma delle pensioni ha riguardato gli iscritti a Enasarco. simplybiz.eu ricorda infatti che sono entrati in vigore in nuovi parametri per i contributi previdenziali da versare per gli agenti e i rappresentanti di commercio. In particolare, l’aliquota contributiva sulle provvigioni sarà del 15,55%, equamente divisa tra agente e mandante, con un massimale provvigionale pare a 25.000 euro annui per i plurimandatari e di 37.500 euro per i monomandatari. Per le agenzie in società di capitali Srl e Spa, l’aliquota contributiva resta al 4%. I requisiti pensionistici per gli uomini prevedono 66 anni di età, 20 anni di anzianità contributiva e Quota 91, mentre per le donne occorrono 63 anni, 20 anni di contributi e Quota 87. Dal 10 gennaio è prevista la possibilità di pensionamento anticipato con una penalizzazione del 5% per ogni anno di anticipo rispetto al requisito anagrafico richiesto.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. CHIARIMENTI INPS SU APE VOLONTARIO - In giornata l’Inps ha voluto chiarire una seria di provvedimenti ancora in corso di risoluzione sulla riforma Pensioni che verrà adottata dal 2017: secondo l’ente previdenziale, la misura più interessante dell’intero pacchetto - l’Ape volontario - consisterà in un prestito erogato da una banca in quote mensili. Sarà garantito in tutto a 12 mensilità della pensione di vecchiaia che il beneficiario pensionato otterrà solo alla maturazione del diritto specifico. Per l’Inps, la misura potrà essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla gestione separata con esclusione dei liberi professionisti iscritti alle Casse professionali. Come riporta la scheda dell’ente previdenziale nazionale, per accedere al prestito sono confermati questi requisiti: «Almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi; maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria; non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità».

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SACCONI: LEGGE FORNERO INUMANA Non ci va leggero Maurizio Sacconi nell’esprimere un suo giudizio sulla riforma delle pensioni di Elsa Fornero. Ospite di “Ho scelto Cusano”, trasmissione di Radio Cusano Campus, l’ex ministro ha detto infatti che si tratta di “una legge inumana, non ha tenuto conto delle persone in carne e ossa. Era una riforma ideologica che ha affrontato il tema in astratto”. Il Presidente della commissione Lavoro del Senato ha detto che a questo punto lui interverrebbe “su questa legge per estendere regole flessibili a tutti. I mercati del lavoro inclusivi e flessibili funzionano sia per gli anziani che per i giovani, non li mettono in conflitto tra loro”. Sacconi ha anche ricordato che il Governo Berlusconi fu messo sotto accusa per aver varato il cosiddetto “scalone”, ma “la riforma Fornero allora più che uno scalone, ha organizzato un precipizio improvviso”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA NOVITÀ PER I LAVORATORI PRECOCI SU FACEBOOK I lavoratori precoci, visto che non l’hanno avuta dalla riforma delle pensioni, si sono regalati una bella novità. Da tempo, infatti, hanno preso vita i comitati a livello territoriale per portare avanti meglio la loro battaglia sia con mobilitazioni “locali”, sia coordinandosi in maniera più efficaci per eventi di portata nazionale. Ora il gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” avrà una pagina per ogni regione, come annuncia in un post Moreno Barbuti. “Con grande soddisfazione per il lavoro svolto, noi amministratori annunciamo che abbiamo quasi ultimato l'innovazione relativa alle pagine dei comitati, per ora solo alcune ma a breve ci saranno tutte, una pagina per ogni regione. uno dei coordinatori del gruppo”, si legge insieme ai ringraziamenti a chi ha lavoratori per rendere tecnicamente possibile questa innovazione.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. ATTESA PER CESARE DAMIANO: PARLERÀ DI PENSIONI? Cesare Damiano oggi pomeriggio sarà ospite dell’Agi nel format video “Viva l’Italia”. Parlerà di riforma delle pensioni? Non manca chi se lo chiede, visto il recente silenzio sul tema dell’ex ministro seguito all’approvazione della Legge di stabilità, quasi che le norme approvate avessero soddisfatto tutte le aspettative e le richieste che lui stesso aveva fatto all’esecutivo guidato da Matteo Renzi. Per ora a Paolo Gentiloni Damiano non ha fatto alcuna richiesta riguardante le pensioni e si aspetta dunque l’occasione di oggi per capire se, al di là delle dichiarazioni diffuse tramite le agenzie o i posti su Facebook, il Presidente della commissione Lavoro della Camera abbia “messo da parte” il tema pensioni o meno. “Si parlerà dei referendum sul Jobs act, promossi dalla Cgil e sulla cui ammissibilità si pronuncerà mercoledì la Corte Costituzionale, e della riforma dei voucher”, si legge nell’agenzia che annuncia l’appuntamento di oggi alle 16:00. Non resta che aspettare.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA LETTERA DEI LAVORATORI PRECOCI A MATTARELLA . Dopo la delusione avuta con la riforma delle pensioni, i lavoratori precoci avevano promesso un 2017 ancora “in trincea”. E uno di loro ha quindi deciso di scrivere al Presidente della Repubblica. Nel testo della missiva, pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”, si legge un vero e proprio appello a Sergio Mattarella per intervenire a sanare quella che viene considerata un’ingiustizia. Infatti, viene ricordato che con il passare degli anni i lavoratori precoci hanno visto allontanarsi sempre più il traguardo della pensione, fino alla Legge Fornero “che ci ha dato l’ultima bastonata nella schiena”. “Abbiamo quasi tutti 39, 40, 41 anni di contributi e non le nascondo che siamo stanchi, demotivati, affaticati dopo tanti anni di onesto lavoro (e anche di pagamento contributi)”, si legge ancora nella lettera, che si conclude con queste parole: “Quindi il mio, il nostro appello nei Suoi confronti è teso solo ad una giustizia di cui abbiamo perduto la traccia in questi ultimi anni ma, che se Lei vorrà, potrà essere finalmente ripristinata e vedrà in Lei, che ha più amore di tutti verso questo Paese, una persona veramente onorevole, saggia, giusta”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL SILENZIO SGRADITO DI DAMIANO SULLA PREVIDENZA Il continuo silenzio di Cesare Damiano, dopo tante dichiarazioni sulla riforma delle pensioni, non va giù a chi è rimasto con un pugno di mosche in mano dopo la Legge di stabilità e fatica a vedere il “bicchiere mezzo pieno” che l’ex ministro del Lavoro aveva invitato a vedere nelle norme varate dall’esecutivo. Il Presidente della commissione Lavoro della Camera recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni sui voucher lavoro, ma quando l’altro giorno ne ha fatta una sui migranti e i Centri di identificazione ed espulsione, qualcuno non ci ha visto proprio più. E sui social network ha fatto notare che nel primo caso si può trovare una giustificazione, nella seconda un po’ meno rispetto al fatto che nel 2017 servano ancora degli interventi sulla previdenza, ma di cui Damiano sembra non sentire la necessità. Vedremo quindi se, dopo l’iniziativa a favore dei nati nel 1952 fatta prima di Natale, l’ex ministro tornerà a parlare di pensioni in questi giorni.

