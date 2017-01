Contratti statali/ News, rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Brunetta, “solo 35 euro al mese” (ultime notizie oggi 12 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, DIPENDENTI PUBBLICI RINNOVO E AUMENTO STIPENDI: LE ACCUSE DI BRUNETTA (OGGI 12 GENNAIO 2017) - In attesa della ripresa della trattativa per il rinnovo dei contratti statali arriva un attacco del capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta alla riforma della Pubblica amministrazione. Brunetta ha infatti pubblicato martedì scorso un post sul proprio profilo Facebook in cui sostiene che si sia passati "dalla riforma alla restaurazione". "La riforma Brunetta - afferma il capogruppo di FI - aveva ridotto il ruolo della concertazione nel pubblico impiego, dando il giusto ruolo ai sindacati e ai dirigenti e aveva stabilito che non ci fossero più erogazione di premi a pioggia. Sminuiti nel proprio anomalo potere i sindacati hanno sempre contrastato la mia riforma ed ecco perché quando la Madia li ha chiamati al tavolo, il loro obiettivo primario non era la contrattazione, consapevoli della scarsità delle risorse, bensì modificare la legge Brunetta". E il capogruppo di Forza Italia alla Camera sottolinea che se questo accadesse nei prossimi giorni di trattativa per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici "si tornerà indietro di dieci anni, quando c’era l’esplosione della spesa per la contrattazione integrativa". Sul budget previsto per il rinnovo dei contratti statali Renato Brunetta sostiene poi che non ci sarebbero le risorse necessarie e ci sarebbero per ora a bilancio "poco più di 35 euro mensili, le altre si vedranno, forse, l’anno prossimo" (clicca qui per leggere tutto).

