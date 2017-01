RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, RITA/ I contributi figurativi per maternità e congedo parentale (ultime notizie live e news, oggi 12 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017 E RITA, ULTIME NOTIZIE. I CONTRIBUTI FIGURATI PER MATERNITÀ E CONGEDO PARENTALE. I contributi figurativi possono essere davvero importanti per chi, magari grazie alla riforma delle pensioni, vuole aumentare le proprie chance di lasciare il lavoro. Il Sole 24 Ore ricorda i casi in cui è possibile fare domanda per ottenerli in caso di maternità o congedo parentale. Nello specifico, la maternità obbligatoria in costanza di rapporto dà diritto a conteggiare ai fini pensionistici i periodi passati a casa, purché si abbia già almeno un contributo settimanale in tutta la vita assicurativa. Nel caso di maternità obbligatoria con periodi extra-rapporto, occorre però avere almeno cinque anni di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro. È possibile presentare anche domanda nel caso di congedo parentale, sempre che si abbia un contributo settimanale nella propria vita assicurativa. Nel caso in cui il congedo parentale sia extra rapporto di lavoro, occorre però avere 260 settimane di contributi. In questo caso, a fronte di un onere è possibile avere fino a 60 mesi utili per il diritto e la misura della pensione.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017 E RITA, ULTIME NOTIZIE. LA RITA PER EVITARE LE PENALIZZAZIONI DELL’APE. La riforma delle pensioni, insieme all’Ape, ha portato la novità della Rita, ovvero la Rendita integrativa temporanea anticipata, che può consentire a coloro che hanno un fondo aperto nella previdenza complementare di andare in pensione in anticipo, fino a tre anni e sette mesi rispetto ai requisiti di legge, tra l’Ape. Di fatto utilizzando la Rita, i futuri pensionati vedrebbero annullarsi o ridursi la decurtazione del proprio assegno necessaria a rimborsare il prestito bancario ricevuto tramite l’Ape. Ovviamente andando ad attingere nei propri risparmi. In buona sostanza, quindi, attraverso la Rita è possibile evitare il prestito bancario o diminuirne l’ammontare, vendendo però scendere il proprio fondo pensione. Inoltre sulla Rita si godrà di una tassazione agevolata che dal 15% potrà arrivare anche al 9% a seconda dell’anzianità presso il fondo complementare. Resta tuttavia da capire con quali modalità funzionerà la richiesta della Rita: tutto è rimandato, come nel caso dell’Ape, ai decreti attuativi.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017 E RITA, ULTIME NOTIZIE. LAVORATORI PRECOCI E DAMIANO FARANNO "PACE"? È da dopo l’approvazione della riforma delle pensioni con la Legge di stabilità che Cesare Damiano non rilascia dichiarazioni sulla previdenza. E non l’ha fatto nemmeno ieri che è stato ospite dell’Agi, con cui ha affrontato diversi temi, in particolare i referendum proposti dalla Cgil. Oltretutto l’ex ministro ha parlato anche del ddl sul lavoro autonomo, di cui è relatore e che presto dovrebbe affrontare il voto della Camera. Una situazione che non fa aumentare il gradimento di Damiano tra alcune categorie, in particolare i lavoratori precoci, che si sentono in qualche modo traditi. Si sono infatti impegnati a raccogliere le firme per sostenere il suo disegno di legge di riforma delle pensioni contenente fra l’altro Quota 41. Ma il Presidente della commissione Lavoro della Camera sembra essersi scordato di loro, quasi ritenesse sufficiente quanto è stato approvato dal Parlamento.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017E RITA, ULTIME NOTIZIE. LE PENALIZZAZIONI PREVISTE PER IL PENSIONAMENTO ANTICIPATO Con l’arrivo del nuovo anno può essere interessante ricapitolare, in base alle novità della riforma delle pensioni, quali sono gli strumenti di pensionamento anticipato che gli italiani si troveranno di fronte, e se prevedono delle penalizzazioni, grazie anche a un “riassunto” di pensionioggi.it. I canali di uscita sono in tutto nove. Il primo è l’ottava salvaguardia per gli esodati, che non prevede penalizzazioni (per chi vi può accedere). Niente penalizzazioni anche per chi usa il cumulo dei periodi contributi o è nato nel 1952 e può godere della deroga prevista dalla Legge Fornero. Così come coloro che svolgono lavori usuranti , rientrano tra i lavoratori precoci cui è garantita Quota 41 o hanno diritto di accedere all’Ape social. Passando invece alle modalità di pensionamento anticipato che prevedono una penalizzazione, si ricorda l’Ape volontario (restituzione del prestito), Opzione donna (ricalcolo contributivo dell’assegno) e anche la Rita, la quale di fatto va a erodere i propri accantonamenti nella previdenza complementare.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017 E RITA, ULTIME NOTIZIE. BOERI RICORDA LA FINE DEL PRIVILEGIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI SICILIANI Nella sua intervista a Repubblica, Tito Boeri, oltre a ricordare la riforma delle pensioni che potrebbe arrivare per i sindacalisti se il ministero del Lavoro desse il suo benestare, ha spiegato che è già stata realizzata un’altra importante operazione “dai risparmi contenuti ma che ha un forte valore di equità”, ovvero “la scelta di disdire una convenzione con l'assemblea regionale della Sicilia che permetteva ai parlamentari siciliani di ottenere, in cambio di una contribuzione mensile dello 0,12% della retribuzione, un mese di retribuzione erogata a favore degli eredi in caso di decesso. Con la fine della convenzione abbiamo tolto questo privilegio a chi non ne ha diritto per legge”. Il Presidente dell’Inps conferma quindi la sua linea di opposizione ai “privilegi” pensionistici e ai vitalizi dei politici, che si sono anche spinte, scatenando delle polemiche, fino a pensare di ricalcolare con il metodo contributivo le pensioni in essere di importo più elevato.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. POLETTI CONTRO LA LEGGE FORNERO: HA PENALIZZATO I GIOVANI Giuliano Poletti ieri è intervenuto al Senato per un’informativa dopo le sue dichiarazioni sui giovani italiani all’estero che hanno scatenato non poche polemiche, fino ad arrivare alla richiesta delle dimissioni del ministro. Il quale, oltre a scusarsi nuovamente, ha voluto analizzare la situazione dell’occupazione giovanile, puntando anche il dito contro la riforma delle pensioni targata Fornero. Poletti ha infatti detto che “le prospettive di lavoro dei giovani in Italia sono state fortemente compromesse dalla grande crisi del 2008”. E ha poi aggiunto che anche la riforma Fornero ha tolto opportunità ai giovani, perché “ha fortemente innalzato l'età di pensionamento”. Qualcuno potrebbe fare notare che il ministro non ha fatto molto per risolvere questo problema, dato che i requisiti pensionistici non sono stati cambiati e si è solo trovato il modo per anticipare l’uscita dal mondo del lavoro per alcune categorie di italiani, in alcuni casi con una penalizzazione da scontare sulla pensione.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. BOERI CONTRO LA CGIL: NON HA USATO I VOUCHER SOLO CON I PENSIONATI Per Tito Boeri i voucher lavoro non sono stati usati dalla Cgil solo per dei pensionati a Bologna. In un’intervista a Repubblica, il Presidente dell’Inps parla di “ipocrisia” nel recente dibattito sui buoni lavoro e dice che dai dati dell’Istituto nazionale di previdenza sociale risulta che “nell'ultimo anno la Cgil ha investito 750 mila euro in voucher; non si tratta quindi né solo di Bologna né solo di pensionati. Anche altri sindacati hanno massicciamente usato questi strumenti, ad esempio la Cisl ne ha utilizzati per un valore di 1 milione e mezzo di euro”. Per Boeri servono dei correttivi sui voucher, ma sarebbe sbagliato cancellarli. Con dei limiti e dei tetti riguardo ai limiti di utilizzo mensile o annuale sarebbe possibile, secondo Boeri, scoprire abusi di questo strumento, anche con maggiori controlli.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LO SQUILIBRIO PERICOLOSO PER LE PENSIONI DEGLI ITALIANI nche gli ultimi dati Istat diffusi ieri mostrano che la disoccupazione giovanile resta un problema che ancora è difficile contrastare. Tuttavia occorre farlo per non veder vacillare anche il sistema pensionistico. La Lombardia, come ha detto l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Valentina Aprea, rappresenta una sorta di “isola felice”, ma non si può non notare che “a fronte di un aumento dei pensionati, diminuisce il numero dei lavoratori che versano contributi previdenziali”.“Il quadro è preoccupante ma reale. In questa situazione - ha detto ancora Aprea - Regione Lombardia e la giunta Maroni, quindi anche con il mio assessorato, ha dimostrato di saper utilizzare al meglio tutti i fondi europei a disposizione. Abbiamo fatto un ottimo lavoro”. C’è chi non dimentica però che con la riforma delle pensioni targata Fornero il problema si è aggravato: se i lavoratori vanno in pensione più tardi lasciano meno spazio all’occupazione giovanile.

