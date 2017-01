CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: le questioni in sospeso (ultime notizie oggi 13 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, DIPENDENTI PUBBLICI RINNOVO E AUMENTO STIPENDI: LE QUESTIONI IN SOSPESO (OGGI 13 GENNAIO 2017) - Restano alcune questioni in sospeso per quanto riguarda il rinnovo dei contratti statali. Dopo la firma dell'intesa politica lo scorso 30 novembre tra sindacati e ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia, in questi giorni si sta avviando la trattativa vera e propria all'Aran. Il confronto con le parti sociali dovrà portare all'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Non tutto però sarebbe ancora definito. Restano da chiarire, come ricorda Forexinfo.it, vari aspetti legati ad alcune professioni come quello del bonus di 80 euro per le Forze dell’Ordine la cui proroga non è stata inserita nel decreto Milleproroghe. Inoltre si dovrà capire se il rinnovo dei contratti statali riguarderà anche gli insegnanti, che sono stati inclusi nell’accordo quadro firmato oppure se alla fine ci sarà un cambio di programma a causa della mancanza di risorse. Resta poi anche il nodo delle risorse da stanziare per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Nell'intesa quadro sono stati stabiliti 85 euro medi lordi per lo sblocco dei contratti statali fermi da sette anni: ci saranno le risorse necessarie oppure, come sostiene Renato Brunetta nel bilancio per il 2017 c'è uno stanziamento per un aumento di stipendio di 35 euro mensili?

