PAGAMENTO STIPENDI / NoiPA: novità su contribuzione figurativa e sulla retribuzione virtuale (ultime notizie, oggi 13 gennaio 2017)

NOIPA, PAGAMENTO DEGLI STIPENDI: NOVITA' SU CONTRIBUZIONE FIGURATIVA E SULLA RETRIBUZIONE VIRTUALE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Ci sono novità dal Noipa, il sistema che si occupa del pagamento degli stipendi e della gestione dei dati dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda la contribuzione figurativa e sulla retribuzione virtuale a partire da questo mese NoiPA automatizza la gestione dell'intera posizione contributiva degli amministrati. Come specificato sul portale, saranno introdotte le fattispecie previste dalla normativa vigente in tema di contribuzione figurativa e sulla retribuzione virtuale, che in precedenza erano elaborate autonomamente dalle Amministrazioni. La contribuzione figurativa prevede la copertura contributiva ai fini pensionistici a carico dell'Istituto Previdenziale, mentre la contribuzione sulla retribuzione virtuale fa riferimento al Fondo Credito e ai contributi per TFR/TFS, a carico del datore e del lavoratore, da versare sull'intera retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio. Con il nuovo modulo Noipa "Gestione Stipendi" sarà elaborata la corretta contribuzione relativa alle assenze dal servizio riconducibili alla contribuzione figurativa e sulla retribuzione virtuale, come ad esempio congedi parentali, aspettative per mandati amministrativi, posizioni fuori ruolo.

NOIPA, PAGAMENTO DEGLI STIPENDI: RIPRISTINATO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 13 GENNAIO 2017) - E' di nuovo attico il servizio di assistenza telefonica del Noipa. Il sistema che si occupa della gestione dei dati dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e del loro trattamento economico, come si legge sul portale, registra oltre 180.000 accessi medi giornalieri ed è in grado di sostenere un carico di poco meno di 10.000 contatti contemporanei. Il portale Noipa è organizzato in due aree: una pubblica, accessibile a tutti coloro che sono hanno un pc e una connessione internet, e un'area privata, accessibile ai soli dipendenti della Pubblica Amministrazione amministrati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si autenticano con credenziali specifiche. A causa di una agitazione sindacale a oltranza del personale della società fornitrice, lo scorso 12 dicembre era stato pubblicato un avviso di riduzione del servizio di assistenza telefonica. Il servizio di assistenza telefonica (numero verde) era quindi disponibile solo in modalità ridotta. Dallo scorso 9 gennaio invece il servizio di assistenza telefonica Noipa è stato ripristinato: il numero verde è quindi ora pienamente operativo.

