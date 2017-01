RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Pensioni anticipate, cosa cambia nelle penalizzazioni (ultime notizie live e news Oggi 13 gennaio.)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. COSA CAMBIA NELLE PENALIZZAZIONI PER LE PENSIONI ANTICIPATE (OGGI, 13 GENNAIO) L’Inps, sul suo sito istituzionale, ha pubblicato delle schede di approfondimento relative alle novità introdotte con la riforma delle pensioni, facente parte della Legge di stabilità. Novità che non hanno accontentato tutti, ma che, tramite l’Anticipo pensionistico, hanno cominciato a introdurre una minimo di flessibilità nel sistema pensionistico italiano. Per qualcuno comunque troppo scarsa, anche per via delle aspettative che erano state creato lo scorso anno con le dichiarazioni di Matteo Renzi sulle pensioni. Tornando alle schede predisposte dall’Istituto nazionale di previdenza sociale sul suo sito, in una di esse (quella relativa all’articolo 1, comma 194 della Legge di bilancio 2017) si parla specificatamente dell’abolizione delle penalizzazioni previste dalla Legge Fornero, consistenti di fatto nella “riduzione percentuale della sola quota retributiva di pensione, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni”. L’Inps spiega che il provvedimento si rivolge a coloro che raggiungono il diritto alla pensione dopo il 31 dicembre 2017, in quanto “per gli altri pensionati le penalizzazioni erano state tolte da provvedimenti specifici”. Di fatto, quindi, non si avrà più una riduzione permanente pari al 2% per ciascun anno mancante ai 62, che scendeva all’1% nel caso si avessero almeno 60 anni. Le penalizzazioni, ricorda l’Inps, “non si applicavano ai trattamenti calcolati con il solo sistema contributivo e ai lavoratori salvaguardati e, in generale, ai lavoratori non riguardati dalla riforma Fornero”. Una buona notizia dunque per coloro che hanno la possibilità di accedere a questa forma di pensionamento anticipato.

PENSIONI ANTICIPATE, NO ALL’APE SOCIAL PER I LAVORATORI AUTONOMI La riforma delle pensioni contenuta nella Legge di stabilità 2017 ha introdotto, oltre all’Ape cosiddetta volontaria, anche l’Ape social, che potrà aiutare il pensionamento anticipato di alcune categorie di italiani senza far pesare sulle loro pensioni alcuna penalizzazione. Tra di loro anche i disoccupati, a seguito di licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, “che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni”. Parole che fanno pensare che si possa accedere all’Ape social nel caso in cui sia stati lavoratori dipendenti e non quindi se si è lavoratori autonomi. E la conferma di questa interpretazione è arrivata da pmi.it, secondo cui per gli autonomi esiste solo la possibilità di accedere all’Ape volontario, che richiede tuttavia 63 anni di età, 20 di contributi e un assegno pensionistico previsto pari ad almeno 1,4 volte il minimo. Ovviamente, però ,il “normale” Anticipo pensionistico comporta una penalizzazione sull’assegno che si andrà a incassare per rimborsare il prestito bancario ricevuto. A meno di non utilizzare la Rita (la Rendita integrativa temporanea anticipata), che prevede la possibilità di diminuire o persino annullare tale penalizzazione, a scapito però della propria pensione complementare.

LA RITA PER EVITARE LE PENALIZZAZIONI DELL’APE. La riforma delle pensioni, insieme all’Ape, ha portato la novità della Rita, ovvero la Rendita integrativa temporanea anticipata, che può consentire a coloro che hanno un fondo aperto nella previdenza complementare di andare in pensione in anticipo, fino a tre anni e sette mesi rispetto ai requisiti di legge, tra l’Ape. Di fatto utilizzando la Rita, i futuri pensionati vedrebbero annullarsi o ridursi la decurtazione del proprio assegno necessaria a rimborsare il prestito bancario ricevuto tramite l’Ape. Ovviamente andando ad attingere nei propri risparmi. In buona sostanza, quindi, attraverso la Rita è possibile evitare il prestito bancario o diminuirne l’ammontare, vendendo però scendere il proprio fondo pensione. Inoltre sulla Rita si godrà di una tassazione agevolata che dal 15% potrà arrivare anche al 9% a seconda dell’anzianità presso il fondo complementare. Resta tuttavia da capire con quali modalità funzionerà la richiesta della Rita: tutto è rimandato, come nel caso dell’Ape, ai decreti attuativi.

"L'ALTERNATIVA" A OPZIONE DONNA CON IL PART-TIME La riforma delle pensioni non ha reso possibile la proroga di Opzione donna. E a pagarne di più il prezzo sono le italiane nate nel 1959, dato che le ultime a poter accedere sono quelle nate nel 1958 con almeno 35 anni di contributi. Una di loro ha però scritto un post sulla pagina Facebook del gruppo “Opzione donna proroga al 2018” per condividere una scelta fatta: “Buongiorno a tutte care amiche, voglio condividere con voi la scelta che ho fatto di lavorare a part-time dal 1 Gennaio. La mia idea era di poter andare in pensione con O.D., essendo nata ad Aprile 59 non sono rientrata, ho pensato che con la pensione avrei rinunciato a circa 1/3 dello stipendio, quindi la stessa quota l’ho ridotta sulle ore di lavoro, passando da 36 a 24 ore settimanali, ed ora la settimana è molto più leggera. Forse questa testimonianza può far riflettere, meglio un po di stipendio in meno e un po di tempo in più”.

LA "BEFFA" PER I LAVORATORI PRECOCI SULLE PENSIONI ANTICIPATE La riforma delle pensioni ha portato per alcuni lavoratori precoci la possibilità della pensione anticipata dopo 41 anni di contributi versati (la cosiddetta Quota 41) purché in possesso di determinati requisiti. In particolare il versamento di almeno 12 mesi di contributi prima del compimento del diciannovesimo anno e l’appartenenza a determinate categorie lavorative o di disoccupazione. In buona sostanza si può ottenere un anticipo di un anno e dieci mesi rispetto ai normali requisiti richiesti, che scendono a soli 10 mesi nel caso delle donne. Tuttavia quello che i lavoratori precoci non si aspettavano è che “l’accesso al pensionamento a quota 41 è soggetto al vincolo delle risorse stanziate (360 milioni di euro nel 2017 e 550 milioni di euro nel 2018), il cui utilizzo sarà monitorato dall’Inps”, come recita la guida de Il Sole 24 Ore sulle nuove pensioni. Dunque varrà il principio del “chi primo arriva meglio alloggia”. E non è da escludere che qualcuno, pur rispettando i requisiti, non possa accedere a Quota 41 per mancanza di risorse.

