CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: commissariata Fp Cisl, effetti su trattativa? (ultime news oggi 14 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, DIPENDENTI PUBBLICI RINNOVO E AUMENTO STIPENDI: LA TRATTATIVA E IL COMMISSARIAMENTO DELLA FP CISL (OGGI 14 GENNAIO 2017) - Mentre si attende che la trattativa per il rinnovo dei contratti statali decolli con gli incontri all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, una tegola è caduta sulla Cisl, uno dei sindacati firmatari dell'accordo quadro dello scorso 30 novembre e guidato da Annamaria Furlan. Per quanto riguarda gli statali il Comitato Esecutivo del sindacato ha infatti deliberato il commissariamento della categoria Funzione Pubblica della Cisl. Il motivo è stato, come si legge sul sito della Cisl, la "violazione delle norme di tesseramento e contributive definite dallo statuto confederale". Maurizio Petriccioli è stato nominato Commissario della Funzione Pubblica della Cisl, la categoria che rappresenta appunto i lavoratori del comparto pubblico della sanità ed assistenza pubblica e privata, ministeri, agenzie fiscali, Comuni, Province e Regioni, enti pubblici non economici, terzo settore. Vedremo nei prossimi giorni se il commissariamento della Fp Cisl avrà delle ripercussioni sulla trattativa per il rinnovo dei contratti statali che dovrà andare avanti tra governo e parti sociali per arrivare all'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, stipendi che sono bloccati da sette anni.

© Riproduzione Riservata.