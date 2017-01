PAGAMENTO STIPENDI / NoiPA: supplenze scuola, emissione speciale il 18 gennaio (ultime notizie, oggi 14 gennaio 2017)

NOIPA, PAGAMENTO DEGLI STIPENDI: EMISSIONE SPECIALE PER I SUPPLENTI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Per quanto riguarda il pagamento stipendi Noipa dei supplenti della scuola è slittata la data dell'emissione. Il sistema che si occupa del pagamento degli stipendi e della gestione dei dati dei dipendenti della Pubblica Amministrazione ha infatti fatto slittare al prossimo mercoledì 18 gennaio la giornata del pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. Inizialmente la data dell'emissione speciale degli stipendi era stata fissata per lo scorso lunedì 9 gennaio. Nella nota del Miur, pubblicata sul sito della Flc Cgil, si specifica appunto che "in data 18 gennaio 2017 è programmata l’emissione straordinaria da parte di Noipa mediante la quale saranno liquidate le spettanze dovute del mese di dicembre 2016 al personale con incarichi di supplenza breve e saltuaria, nonché la liquidazione dei ratei contrattuali non rientrati nell’emissione di dicembre 2016 o autorizzati successivamente alla data del 2 dicembre 2016".

NOIPA, PAGAMENTO DEGLI STIPENDI: NUOVE ADESIONI AI SERVIZI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Il sistema di pagamento stipendi Noipa fa registrare dall'inizio del nuovo anno nuove adesioni ai servizi. A partire da gennaio 2017, si legge sul portale, quattro enti entrano a far parte del mondo Noipa. Si tratta di Ente Stazione Zoologica Anton Dohrn, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, Ispettorato Nazionale Del Lavoro. Si incrementa così l'insieme delle amministrazioni che si rivolgono ai servizi stipendiali e di gestione del personale erogati dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Noipa è un sistema che si occupa della gestione dei dati dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e del loro trattamento economico quindi del pagamento degli stipendi. Il portale Noipa è suddiviso in due aree: una privata, accessibile ai soli dipendenti della Pubblica Amministrazione amministrati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e una pubblica accessibile a tutti coloro che sono in possesso di un pc e di una connessione a internet.

