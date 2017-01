Riforma pensioni novità 2017 / Pensioni anticipate, l’attesa per le “istruzioni” del Miur (ultime notizie live e news oggi 14 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PENSIONI ANTICIPATE NELLA SCUOLA, L’ATTESA PER LE “ISTRUZIONI” DEL MIUR (OGGI, 14 GENNAIO) In questi primi giorni dell’anno, molti italiani stanno cercando di capire come la riforma delle pensioni impatterà sulla loro vita lavorativa e quali saranno le strade per una pensione anticipata. In questo senso, come noto, il fatto di aver introdotto l’Anticipo pensionistico rappresenta un’importante innovazione che potrebbe consentire, a chi è disposto a rinunciare a una parte dell’assegno, o in alternativa a utilizzare la Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata), di andare in pensione con un anticipo anche superiore a 3 anni. Tuttavia con più apprensione stanno cercando di capire cosa fare gli insegnanti e il personale della scuola. Per loro, infatti, la domanda di accesso alle pensione va presentata entro il 20 gennaio. Questo perché l’anno nella scuola inizia il 1° settembre e dunque è quella la data da cui si può andare in pensione. Solo che l’Ape è prevista partire a maggio e dunque ci si chiede se, e con quali modalità, il personale della scuola vi potrà accedere, posto che mancano i decreti attuativi sull’Anticipo pensionistico. Da tempo si chiede quindi che il Miur faccia chiarezza, magari prorogando i termini di presentazione della domanda per chi volesse utilizzare l’Ape quest’anno. Il personale della scuola dovrebbe poter usare anche Opzione donna, sempre nel rispetto dei requisiti previsti. A quanto riporta resapubblica.it, tuttavia in merito si dovrebbero attendere disposizioni dettagliate del Miur. Il ministero dell’Istruzione è chiamato quindi a dare istruzioni importanti in tempi che devono essere per forza rapidi, visto che mancano pochi giorni al 20 gennaio. E il neo ministro Fedeli dovrà cercare di evitare un altro “inciampo” dopo le polemiche sul suo titolo di studio.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SCHEDE INPS, LE INDICAZIONI SU OPZIONE DONNA (OGGI, 13 GENNAIO) Con le sue schede dettagliate sulle novità della riforma delle pensioni, l’Inps dedica un approfondimento anche a Opzione donna, forma di pensione anticipata introdotta nel 2004 e destinata a finire con altissima probabilità in soffitta. Di fatto l’Istituto nazionale di previdenza ricorda che possono accedervi le donne che hanno raggiunto al 31 dicembre 2015: un’anzianità contributiva di 35 anni, un’età anagrafica di 57 anni (58 anni per le lavoratrici autonome). La pensione di anzianità con Opzione donna viene corrisposta decorsi 12 mesi (18 mesi nel caso delle autonome) dalla data di maturazione dei requisiti previsti. L’Inps specifica anche che “le lavoratrici dipendenti nate nell’ultimo trimestre del 1958 (ultimo trimestre del 1957, se autonome) devono attendere ulteriori 4 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita del 2016”. Inoltre, l’assegno viene liquidato interamente con il calcolo contributivo e al momento della decorrenza del trattamento, la lavoratrice deve cessare l’attività di lavoro dipendente.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PENSIONE ANTICIPATA, L'ATTESA PER LA DECISIONE SULL'ASPETTATIVA DI VITA (OGGI, 13 GENNAIO) Dopo la riforma delle pensioni la pensione anticipata ordinaria resta immutata, senza tuttavia che vi siano delle penalizzazioni sull’assegno pensionistico per chi vi farà ricorso. I requisiti restano però legati all’aspettativa di vita e per ora si sa quindi per certo che quest’anno e il prossimo bisognerà avere 42 anni e 10 mesi di contributi versati se si è uomini, mentre ce ne vorranno 41 anni e 10 mesi per le donne. Requisiti non facili da raggiungere, tanto che non certo da ieri i lavoratori precoci chiedono di poter rendere possibile il pensionamento senza penalizzazioni e senza vincoli di età anagrafica minima dopo il versamento di 41 anni di contributi. In ogni caso resta da capire cosa succederà a partire dal 2019. Come riporta la guida de Il Sole 24 Ore sulle nuove pensioni, infatti, il requisito contributivo potrebbe essere alzato a 43 anni e 2 mesi per gli uomini e a 42 anni e 3 mesi per le donne. La decisione in merito dovrà essere presa quest’anno.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SCHEDE INPS E LE DICHIARAZIONI DI SUSANNA CAMUSSO (OGGI, 13 GENNAIO) Mentre l’Inps ha pubblicato le schede informative sulle novità introdotte con la riforma delle pensioni contenuta nella Legge di stabilità, la polemica tra il suo Presidente, Tito Boeri, e la Cgil riguardo i voucher lavoro non sembra placarsi. Susanna Camusso, ospite di Repubblica Tv, ha infatti ribadito che il suo sindacato li ha utilizzati solo per retribuire delle prestazioni occasionali di alcuni pensionati e non certi per rapporti di lavoro precario. “Quando gli sono stati chiesti i dati sui voucher disse che c'erano problema di privacy, come fa ad avere i nostri dati?”, ha poi detto la sindacalista rivolgendo la domanda al Presidente dell’Inps. In generale il numero uno della Cgil ritiene che sui voucher sia inutile cercare di varare degli interventi “correttivi”: “Ci vuole un altro modo per regolamentare il lavoro occasionale; deve essere un rapporto lavoro, con contribuzione previdenziale che garantisca un futuro e l'intermediazione del pubblico”. Infine, parlando di Gentiloni, ha detto che “siccome siamo inguaribili ottimisti chiederemo di continuare il confronto sulle pensioni. Piglieremo noi l'iniziativa".

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. OTTAVA SALVAGUARDIA (OGGI, 13 GENNAIO) - I lavoratori che vogliono usufruire dell'ottava salvaguardia possono presentare un'istanza di accesso alle direzioni territoriali del Ministero del Lavoro o all'Inps per verificare che i requisiti richiesti siano rispettati entro il 2 marzo, a pena di decadenza. Cosa è cambiato con la riforma delle pensioni? Sono stati allungati i tempi utili per maturare la decorrenza o il diritto alla pensione: è stato posticipato di 12-24 mesi rispetto alla Legge di Stabilità 2016, quindi fino al 6 gennaio 2018-2019. Chi è in mobilità o riceve un trattamento speciale edile deve raggiungere i requisiti entro tre anni dal termine dei strumenti di sostegno al reddito predetti. Come precisa Pensioni Oggi, l'ottava salvaguardia sarà l'ultimo provvedimento di questa natura, perché il legislatore ha approvato l'abolizione del fondo destinato alla tutela di queste categorie di lavoratori, quindi è fondamentale verificare che le condizioni richieste vengano rispettate e non perdere la chance rappresentata dall'APE sociale, il sussidio di accompagnamento alla pensione che coinvolgerà i lavoratori con almeno 63 anni di età.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PENSIONE ANTICIPATA, NANNICINI: L'APE VOLERÀ CON IL GOVERNO GENTILONI (OGGI, 13 GENNAIO) Con la Legge di stabilità la riforma delle pensioni ha introdotto una nuova forma di pensionamento anticipato: l’ormai famoso Anticipo pensionistico. Si potrà iniziare a usarlo a partire da maggio, ma ancora mancano i dettagli per il suo funzionamento, che dovranno essere inseriti in un decreto attuativo. Al quale non lavorerà Tommaso Nannicini, sottosegretario alla Presidenza del consiglio del Governo Renzi, protagonista del confronto con i sindacati che ha portato appunto alla stesura del verbale che è servito a introdurre proprio l’Ape, insieme alle altre misure previdenziale, nella Legge di bilancio. Nannicini, infatti, non fa parte della squadra del Governo Gentiloni e l’ex Premier ha voluto chiamarlo a lavorare direttamente per il Partito democratico, forse per mettere a punto il programma che servirà alle prossime elezioni. Il Professore della Bocconi è stato intervistato l’altro giorno da Repubblica dopo la sentenza della Corte Costituzionale sui referendum presentati dalla Cgil. E la giornalista Valentina Conte gli ha chiesto “L’Ape che fine ha fatto?”. “Volerà con il governo Gentiloni. Sarà in pista il primo maggio”, ha risposto Nannicini.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PENSIONE ANTICIPATA, IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DELL'INPS È GABRIELLA DI MICHELE (OGGI, 13 GENNAIO) L’Inps, specie dopo la riforma delle pensioni, avrà un ruolo ancor più importante nella vita degli aspiranti pensionandi. È noto infatti che da maggio partirà la pensione anticipata tramite Ape. Ed è altresì noto che nel prestito bancario e nella relativa assicurazione sulla vita del futuro pensionato l’Istituto nazionale di previdenza sociale avrà un ruolo importante di “collettore”. Anche perché dovrà operare direttamente la penalizzazione sulla futura pensione di coloro che usufruiranno dell’Ape volontaria. Del resto lo stesso Tito Boeri aveva nei mesi scorsi evidenziato il ruolo importante che l’Inps avrebbe ricoperto con l’arrivo dell’Ape e delle necessità di accelerare il processo di riforma dell’Inps medesimo. E un passo in avanti sembra essere stato compiuto, perché il ministro del Lavoro ha firmato il decreto di nomina del Direttore generale dell’Inps, confermando la scelta indicata da Boeri di affidare l’incarico a Gabriella Di Michele, che si è occupata delle Entrate dell’istituto. Andrà quindi a prendere il posto del dimissionario Massimo Cioffi che in queste settimane è stato sostituito dal direttore generale facente funzioni Vincenzo Damato.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L'ATTACCO AI SINDACATI SULLA LEGGE FORNERO (OGGI, 13 GENNAIO) In un articolo pubblicato sul sito de L’Opinione si può trovare un “attacco” ai sindacati che passa anche dalla riforma delle pensioni. Le organizzazioni dei lavoratori sono sostanzialmente accusate da Elide Rossi e Alfredo Mosca di essere obsolete, “apparati che sanno solo di ‘vecchi merletti’”. “Qui non si tratta di mettere in discussione la fondamentale importanza del sindacato né i successi che nella storia ha conseguito, si tratta di chiedersi a cosa serva oggi un sindacato così”, scrivono i due. Che poi passano agli esempi concreti di questa “inadeguatezza” dei sindacati. “Per questo negli ultimi anni poco o niente hanno inciso su tanti provvedimenti, a partire dalla Legge Fornero, che ben altra partecipazione e attenzione avrebbero meritato in tema di diritto. Spostare in avanti l’età pensionabile per fare cassa, senza toccare pensioni d’oro, privilegi di casta e vitalizi, è stato un flop e un autogol che nessun sindacato può permettersi”, si legge nell’articolo, che si chiude con la richiesta di un rinnovamento nei sindacati, in modo che possano essere in grado “con linguaggi nuovi e metodi moderni di migliorare il mondo del lavoro e aiutare il Paese a crescere davvero”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. COSA CAMBIA NELLE PENALIZZAZIONI PER LE PENSIONI ANTICIPATE (OGGI, 13 GENNAIO) L’Inps, sul suo sito istituzionale, ha pubblicato delle schede di approfondimento relative alle novità introdotte con la riforma delle pensioni, facente parte della Legge di stabilità. Novità che non hanno accontentato tutti, ma che, tramite l’Anticipo pensionistico, hanno cominciato a introdurre una minimo di flessibilità nel sistema pensionistico italiano. Per qualcuno comunque troppo scarsa, anche per via delle aspettative che erano state creato lo scorso anno con le dichiarazioni di Matteo Renzi sulle pensioni. Tornando alle schede predisposte dall’Istituto nazionale di previdenza sociale sul suo sito, in una di esse (quella relativa all’articolo 1, comma 194 della Legge di bilancio 2017) si parla specificatamente dell’abolizione delle penalizzazioni previste dalla Legge Fornero, consistenti di fatto nella “riduzione percentuale della sola quota retributiva di pensione, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni”. L’Inps spiega che il provvedimento si rivolge a coloro che raggiungono il diritto alla pensione dopo il 31 dicembre 2017, in quanto “per gli altri pensionati le penalizzazioni erano state tolte da provvedimenti specifici”. Di fatto, quindi, non si avrà più una riduzione permanente pari al 2% per ciascun anno mancante ai 62, che scendeva all’1% nel caso si avessero almeno 60 anni. Le penalizzazioni, ricorda l’Inps, “non si applicavano ai trattamenti calcolati con il solo sistema contributivo e ai lavoratori salvaguardati e, in generale, ai lavoratori non riguardati dalla riforma Fornero”. Una buona notizia dunque per coloro che hanno la possibilità di accedere a questa forma di pensionamento anticipato.

PENSIONI ANTICIPATE, NO ALL’APE SOCIAL PER I LAVORATORI AUTONOMI La riforma delle pensioni contenuta nella Legge di stabilità 2017 ha introdotto, oltre all’Ape cosiddetta volontaria, anche l’Ape social, che potrà aiutare il pensionamento anticipato di alcune categorie di italiani senza far pesare sulle loro pensioni alcuna penalizzazione. Tra di loro anche i disoccupati, a seguito di licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, “che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni”. Parole che fanno pensare che si possa accedere all’Ape social nel caso in cui sia stati lavoratori dipendenti e non quindi se si è lavoratori autonomi. E la conferma di questa interpretazione è arrivata da pmi.it, secondo cui per gli autonomi esiste solo la possibilità di accedere all’Ape volontario, che richiede tuttavia 63 anni di età, 20 di contributi e un assegno pensionistico previsto pari ad almeno 1,4 volte il minimo. Ovviamente, però ,il “normale” Anticipo pensionistico comporta una penalizzazione sull’assegno che si andrà a incassare per rimborsare il prestito bancario ricevuto. A meno di non utilizzare la Rita (la Rendita integrativa temporanea anticipata), che prevede la possibilità di diminuire o persino annullare tale penalizzazione, a scapito però della propria pensione complementare.

© Riproduzione Riservata.