CONCORSI PUBBLICI 2017/ Operatori socio-sanitari all'Asst Spedali Civili Brescia (ultime notizie oggi, 15 gennaio)

CONCORSI PUBBLICI 2017, OPERATORI SOCIO-SANITARI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Con il nuovo anno arrivano anche nuovi concorsi pubblici 2017. All'azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore socio-sanitario. La data di scadenza del bando è il prossimo 16 gennaio. Le materie d’esame riferite al profilo a concorso sono, come si legge sul bando: aspetti giuridici ed etici riferiti alla qualifica di Operatore Socio Sanitario; compiti socio sanitari dell’Operatore Socio Sanitario; tecniche ed interventi igienico-sanitari e di carattere sociale dell’Operatore Socio Sanitario; Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge 6/11/2012 n.190); Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 n.62); Codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito internet aziendale). Le prove d’esame di questo concorso pubblico sono articolate in una prova pratica consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta e in una prova orale che sarà incentrata sulle materie d’esame elencate nel bando.

Per informazioni: http://www.spedalicivili.brescia.it.

CONCORSI PUBBLICI 2017, IMPIEGATI AMMINISTRATIVI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Nuovi concorsi pubblici 2017 anche per impiegati amministrativi. Ecco quali sono le selezioni previste, i requisiti richiesti e le informazioni per inviare la domanda di partecipazione. Nel Comune di Andrano, in provincia di Lecce, concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante di Istruttore Contabile categoria giuridica C1 assegnare all’Area Economico –Finanziaria. La domanda va inviata entro il 20 gennaio 2017. Concorso per titoli ed esami al Comune di Manerba del Garda, in provincia di Brescia, per 2 posti di Istruttore Amministrativo categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato, da destinarsi all’area finanziaria, di cui 1 posto riservato al personale interno: le domande devono essere inviate entro il 19 gennaio 2017. Infine nella regione Umbria è stato indetto un concorso pubblico, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di 34 unità di categoria C, nei seguenti profili professionali: n. 12 Istruttori Amministrativi, n. 10 Istruttori Contabili, n. 4 Istruttore per l’informatica e n. 8 Istruttori Tecnici, con la riserva del 50% dei posti: La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro l’11 febbraio 2017 (clicca qui per tutte le informazioni su questi bandi).

