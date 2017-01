CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: quali i tempi della trattativa? (ultime notizie oggi 15 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, DIPENDENTI PUBBLICI RINNOVO E AUMENTO STIPENDI: ATTESA PER LA TRATTATIVA ALL'ARAN (OGGI 15 GENNAIO 2017) - Quali saranno i tempi per il rinnovo dei contratti statali? E' questa la domanda che si pongono i dipendenti pubblici in queste ore: i lavoratori sono in attesa dell'aumento degli stipendi da sette anni. Dal 2009 infatti i contratti statali sono fermi, un blocco che a giugno 2015 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Lo scorso 30 novembre il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia e i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno firmato un'intesa politica per un aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici di 85 euro medi lordi. Dopo la firma dell'accordo la trattativa però deve continuare all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. E proprio all'Aran, nella settimana che si è appena conclusa, si sono svolti degli incontri interlocutori con i sindacati anche se la discussione vera e propria sul rinnovo dei contratti statali è ancora attesa. Secondo le rassicurazioni pubblicate su Twitter dal ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia il governo sarebbe al lavoro sulle "modifiche normative previste dall'accordo del 30/11". I dettagli relativi all'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici devono quindi ancora essere definiti attraverso il confronto con i sindacati. E continua dunque l'attesa per il rinnovo dei contratti statali.

