PAGAMENTO STIPENDI NOIPA: QUELLO DI GENNAIO SARÀ VISIBILE IL 18? COME ACCEDERE AL CEDOLINO ONLINE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Nei giorni scorsi sono stati segnalati alcuni problemi riguardanti il portale NoiPA, il sistema attraverso il quale avviene il pagamento degli stipendi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Il portale non è stato raggiungibile da smartphone e tablet: gli utenti che hanno provato a connettersi a NoiPA con i dispositivi mobili sono passati poi ai dispositivi classici come pc fissi e portatili. Ma i dipendenti della Pubblica Amministrazione attualmente hanno un'altra priorità: capire quando sarà visibile lo stipendio di gennaio su NoiPA. Stando a quanto riportato da Informazione Scuola, probabilmente lo stipendio di gennaio sarà visibile su NoiPA nella giornata del 18. Nel frattempo dovrebbe essere attivato il servizio "Gestione stipendi", che permetterà di elaborare la corretta contribuzione relative alle assenze dal servizio, riconducibili alla contribuzione figurativa, e sulla retribuzione virtuale.

PAGAMENTO STIPENDI NOIPA: QUELLO DI GENNAIO SARÀ VISIBILE IL 18? COME ACCEDERE AL CEDOLINO ONLINE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Uno dei passi avanti fatti da NoiPA, il sistema di pagamento degli stipendi della Pubblica Amministrazione, verso il processo di digitalizzazione dei documenti è il cedolino stipendiale online: i dipendenti possono, infatti, consultarlo accedendo all'area riservata. Per poter visionare il cedolino stipendiale bisogna selezionare la voce "Documenti disponibili" e cliccare su "Cedolino" per visualizzarne i dettagli. Ma come va letto? La prima pagina contiene le informazioni riepilogative, mentre nella seconda c'è il dettaglio delle informazioni contenute nella pagina precedente e nell'ultima le eventuali note. Come si riscuote, invece, lo stipendio? Il dipendente pubblico registrato a NoiPA deve segnalare il metodo di pagamento preferito tra contanti, conto corrente bancario o carta conto e circuito postale. Se l'indicazione non è presente, il sistema imposta la riscossione in contanti presso la Tesoreria Provinciale. Il metodo di pagamento degli stipendi può essere cambiato: la variazione avviene dopo la presentazione dell'istanza all'ufficio responsabile attraverso moduli appositi.

