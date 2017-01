RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ L’indennizzo Inps per i commercianti che hanno cessato l’attività (ultime notizie live e news, oggi 15 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L’INDENNIZZO INPS PER I COMMERCIANTI CHE HANNO CESSATO L’ATTIVITÀ (OGGI, 15 GENNAIO) L’Inps, senza bisogno alcuno di una riforma delle pensioni, può aiutare i commercianti che hanno cessato definitivamente la propria attività e accompagnarli con un indennizzo per chiusura attività fino al raggiungimento dei requisiti per le pensioni di vecchiaia. Lo ricorda contattonews.it, spiegando come coloro che abbiano cessato la propria attività commerciale in via definitiva (restituendo quindi al comune la licenza e richiedendo la cancellazione dal registro della Camera di Commercio) tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 possano chiedere di avere, se hanno 62 anni di età (57 nel caso si tratti di donne) e risultano iscritti da almeno 5 anni alla Gestione speciale commercianti, 500 euro al mese di indennizzo fino al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per la vecchiaia o nel caso si riprenda l’attività lavorativa, anche come dipendenti. Una notizia positiva dal momento che dalle interpretazioni che si sono date del testo di legge sull’Ape social, i lavoratori autonomi ne sembrerebbero esclusi. Se dunque qualcuno di loro fosse senza lavoro e ancora lontano dai requisiti pensionistici, non potrebbe accedere a questa forma di pensionamento anticipato, che parrebbe preclusa ai lavoratori dipendenti o ai disoccupati che lo sono stati. Vedremo a questo proposito se con i decreti attuativi verrà data un’interpretazione diversa della norma. Non bisognerà in ogni caso attendere molto per saperlo. E ogni esito non è di certo scontato, perché in un caso si rischia di escludere alcuni cittadini da uno strumento che ha fini sociali, mentre nell’altro si vedrà aumentare il costo necessario della misura per le casse pubbliche. Che restano sempre sotto attenta sorveglianza.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PENSIONI ANTICIPATE NELLA SCUOLA, L’ATTESA PER LE “ISTRUZIONI” DEL MIUR In questi primi giorni dell’anno, molti italiani stanno cercando di capire come la riforma delle pensioni impatterà sulla loro vita lavorativa e quali saranno le strade per una pensione anticipata. In questo senso, come noto, il fatto di aver introdotto l’Anticipo pensionistico rappresenta un’importante innovazione che potrebbe consentire, a chi è disposto a rinunciare a una parte dell’assegno, o in alternativa a utilizzare la Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata), di andare in pensione con un anticipo anche superiore a 3 anni. Tuttavia con più apprensione stanno cercando di capire cosa fare gli insegnanti e il personale della scuola. Per loro, infatti, la domanda di accesso alle pensione va presentata entro il 20 gennaio. Questo perché l’anno nella scuola inizia il 1° settembre e dunque è quella la data da cui si può andare in pensione. Solo che l’Ape è prevista partire a maggio e dunque ci si chiede se, e con quali modalità, il personale della scuola vi potrà accedere, posto che mancano i decreti attuativi sull’Anticipo pensionistico. Da tempo si chiede quindi che il Miur faccia chiarezza, magari prorogando i termini di presentazione della domanda per chi volesse utilizzare l’Ape quest’anno. Il personale della scuola dovrebbe poter usare anche Opzione donna, sempre nel rispetto dei requisiti previsti. A quanto riporta resapubblica.it, tuttavia in merito si dovrebbero attendere disposizioni dettagliate del Miur. Il ministero dell’Istruzione è chiamato quindi a dare istruzioni importanti in tempi che devono essere per forza rapidi, visto che mancano pochi giorni al 20 gennaio. E il neo ministro Fedeli dovrà cercare di evitare un altro “inciampo” dopo le polemiche sul suo titolo di studio.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SCHEDE INPS, LE INDICAZIONI SU OPZIONE DONNA Con le sue schede dettagliate sulle novità della riforma delle pensioni, l’Inps dedica un approfondimento anche a Opzione donna, forma di pensione anticipata introdotta nel 2004 e destinata a finire con altissima probabilità in soffitta. Di fatto l’Istituto nazionale di previdenza ricorda che possono accedervi le donne che hanno raggiunto al 31 dicembre 2015: un’anzianità contributiva di 35 anni, un’età anagrafica di 57 anni (58 anni per le lavoratrici autonome). La pensione di anzianità con Opzione donna viene corrisposta decorsi 12 mesi (18 mesi nel caso delle autonome) dalla data di maturazione dei requisiti previsti. L’Inps specifica anche che “le lavoratrici dipendenti nate nell’ultimo trimestre del 1958 (ultimo trimestre del 1957, se autonome) devono attendere ulteriori 4 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita del 2016”. Inoltre, l’assegno viene liquidato interamente con il calcolo contributivo e al momento della decorrenza del trattamento, la lavoratrice deve cessare l’attività di lavoro dipendente.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PENSIONE ANTICIPATA, L'ATTESA PER LA DECISIONE SULL'ASPETTATIVA DI VITA (OGGI, 13 GENNAIO) Dopo la riforma delle pensioni la pensione anticipata ordinaria resta immutata, senza tuttavia che vi siano delle penalizzazioni sull’assegno pensionistico per chi vi farà ricorso. I requisiti restano però legati all’aspettativa di vita e per ora si sa quindi per certo che quest’anno e il prossimo bisognerà avere 42 anni e 10 mesi di contributi versati se si è uomini, mentre ce ne vorranno 41 anni e 10 mesi per le donne. Requisiti non facili da raggiungere, tanto che non certo da ieri i lavoratori precoci chiedono di poter rendere possibile il pensionamento senza penalizzazioni e senza vincoli di età anagrafica minima dopo il versamento di 41 anni di contributi. In ogni caso resta da capire cosa succederà a partire dal 2019. Come riporta la guida de Il Sole 24 Ore sulle nuove pensioni, infatti, il requisito contributivo potrebbe essere alzato a 43 anni e 2 mesi per gli uomini e a 42 anni e 3 mesi per le donne. La decisione in merito dovrà essere presa quest’anno.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SCHEDE INPS E LE DICHIARAZIONI DI SUSANNA CAMUSSO Mentre l’Inps ha pubblicato le schede informative sulle novità introdotte con la riforma delle pensioni contenuta nella Legge di stabilità, la polemica tra il suo Presidente, Tito Boeri, e la Cgil riguardo i voucher lavoro non sembra placarsi. Susanna Camusso, ospite di Repubblica Tv, ha infatti ribadito che il suo sindacato li ha utilizzati solo per retribuire delle prestazioni occasionali di alcuni pensionati e non certi per rapporti di lavoro precario. “Quando gli sono stati chiesti i dati sui voucher disse che c'erano problema di privacy, come fa ad avere i nostri dati?”, ha poi detto la sindacalista rivolgendo la domanda al Presidente dell’Inps. In generale il numero uno della Cgil ritiene che sui voucher sia inutile cercare di varare degli interventi “correttivi”: “Ci vuole un altro modo per regolamentare il lavoro occasionale; deve essere un rapporto lavoro, con contribuzione previdenziale che garantisca un futuro e l'intermediazione del pubblico”. Infine, parlando di Gentiloni, ha detto che “siccome siamo inguaribili ottimisti chiederemo di continuare il confronto sulle pensioni. Piglieremo noi l'iniziativa".

© Riproduzione Riservata.