CONCORSI PUBBLICI 2017/ Bando Scuole Militari, prove d’esame Allievi Marina. Attesa per nuovo concorso Ata (ultime notizie oggi, 16 gennaio)

CONCORSI PUBBLICI 2017, BANDO MARINA: POSTI PER ALLIEVI ACCADEMIA MARINA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Si apre la terza settimana di questo inizio 2017 e per i Concorsi Pubblici stilati e pubblicati in Gazzetta Ufficiali è il periodo più intenso per appuntamento e scadenze: già nella giornata di ieri vi avevamo introdotto il nuovo (e plurimo) concorso pubblico per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l’anno accademico in corso. Con bando di pubblicazione su Gazzetta ufficiale lo scorso 10 gennaio 2017 - e con scadenza il 9 febbraio 2017 - il Ministero della Difesa ha annunciato un bando di concorso. Sono in tutto 386 posti disponibili, suddivisi in questa tripartizione: «a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare; b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale; c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica; d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei carabinieri». Ecco allora in cosa concerne il concorso per la Marina, con lo svolgimento esatto di tutte le prove d’esame: a) prova scritta di selezione culturale e accertamento della conoscenza della lingua inglese; b) accertamenti psicofisici; c) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo); d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti attitudinali; f) prova orale di matematica (per i concorrenti aspiranti ai posti per i Corpi Vari); g) prova orale di biologia (per i concorrenti aspiranti aiposti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo); h) prova orale facoltativa di lingua straniera.

CONCORSI PUBBLICI 2017, ATTESA PER CONCORSO BIDELLI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 GENNAIO 2017) - In questo 2017 i Concorsi pubblici non sono solo in via di risoluzione con le scadenze per presentare domande di immissioni, ma molti ancora sono attesi dopo le promesse dello scorso anno in Legge di Bilancio e nel nuovo pacchetto di riforme della Pubblica Amministrazione. In particolare, è molto atteso il Concorso Ata 2017: il bando in uscita tra fine gennaio e inizio febbraio assegnerà 10mila posti di lavoro nelle scuole italiane. Il personale Ata riguarda Ausiliari Tecnici Amministrativi, ovvero in termine gergale i bidelli: include però anche altre figure, come aziende agrarie, assistente tecnico, assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco e infermiere. Il bando di concorso per il personale ATA è atteso nei mesi di gennaio o febbraio (salvo rinvii) e quindi non conosciamo ancora tutti i dettagli in merito: il concorso pubblico Ata vedrà, salvo ripensamenti, le seguenti divisioni di posti di lavoro come riportato da ConcorsiPubbliciNet. suddivisi i 10.294 posti di lavoro: 6949 posti per Collaboratore scolastico; 2103 posti per Assistente amministrativo; 790 posti per Assistente tecnico; 216 posti per DSGA; 87 posti per Cuoco; 81 posti per Addetto azienda agraria; 49 posti per Guardarobiere; 19 posti per Infermiere.

