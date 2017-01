PAGAMENTO STIPENDI NOIPA: IL NUOVO MODULO PER LA CONTRIBUZIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Novità nel pagamento stipendi Noipa: da questo mese infatti il sistema di gestione dei dati dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e del loro trattamento economico ha infatti previsto l'attivazione del nuovo modulo "Gestione Stipendi". Con questo modulo, da gennaio 2017, potrà essere elaborata la corretta contribuzione relativa alle assenze dal servizio riconducibili alla contribuzione figurativa e sulla retribuzione virtuale, come ad esempio congedi parentali, aspettative per mandati amministrativi, posizioni fuori ruolo. Si tratta di un'implementazione che permetterà agli utenti di monitorare e di rielaborare tutte le assenze e di elaborare la corretta contribuzione figurativa prevista in questi casi. Questo nuovo servizio legato al pagamento stipendi Noipa di NoiPa automatizzerà l’intera gestione contributiva dei dipendenti pubblici.

PAGAMENTO STIPENDI NOIPA: IL NUOVO MODULO PER LA CONTRIBUZIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Con il nuovo anno, sul pagamento stipendi diventa sempre più attivo e presente sugli enti del territori il servizio di NoiPA, il portale online della Pubblica Amministrazione che con ancora qualche problemino tecnico funge da servizio di stipendi e consulenze a milioni di italiani. A partire poi dal mese di gennaio, sono ben 4 enti che sono entrati nel mondo NoiPA utilizzando a pieno regime il servizio del pagamento stipendi online: Ente Stazione Zoologica Anton Dohrn; Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga; Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL; Ispettorato Nazionale Del Lavoro. Il Ministero della Pubblica Amministrazione assieme al Mef (Ministero di Economia e Finanza) collaborano alla gestione del servizio e hanno voluto commentare sul portale stesso la novità dell’allargamento: «Si arricchisce così l'insieme delle Amministrazioni che si rivolgono ai servizi stipendiali e di gestione del personale erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alla Circolare n° 2 del 24 giugno 2016 pubblicata dall'Agenzia per l'Italia Digitale».

© Riproduzione Riservata.