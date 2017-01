RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ La battaglia dell’Anm per l’età pensionabile (ultime notizie live e news, oggi 16 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA BATTAGLIA DELL’ANM PER L’ETÀ PENSIONABILE (OGGI, 16 GENNAIO) È scontro tra Associazione nazionale magistrati e Governo. Il 26 gennaio, infatti, l’Anm diserterà l’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione in aperta polemica con il Governo per i mancanti interventi richiesti, tra cui anche una piccola riforma delle pensioni. Il gesto ha una forte valenza simbolica, se si pensa che è dal 1991 che non avviene un fatto del genere. Poco dopo, come ricorda Il Manifesto, si aprì l’epoca di Tangentopoli. L’associazione guidata da Piercamillo Davigo non perdona ad Andrea Orlando, ministro della Giustizia rimasto al suo posto nel passaggio dal Governo Renzi a quello Gentiloni, i passi indietro fatti su due temi in particolare. Il primo è quello dell’età pensionabile dei magistrati, dato che è stata prorogata solamente alle cariche apicale della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, che possono rimanere al lavoro fino a 72 anni, mentre i magistrati “ordinari” sono obbligati ad andare in pensione a 70 anni. Luca Paniz, vicepresidente dell’Anm, ha spiegato che non c’è la richiesta di rendere strutturale la deroga per tutti i magistrati. Il punto è che sono previsti cinquecento pensionamenti su un organico totale di 8.000 magistrati ed è facile quindi immaginare gli effetti che ciò produce sulle attività delle procure. “Sarebbe necessario contingentare le uscite almeno nel 2017 e fino alla copertura degli organici”, ha aggiunto Paniz, ricordando altresì che i magistrati hanno un’età di ingresso in carriera piuttosto elevata. L’altro fronte di scontro aperto riguarda i termini necessari perché un magistrato possa chiedere il trasferimento di sede, che il Governo ha portato da 3 a 4 anni. Su entrambi i punti il Governo aveva promesso un intervento nel decreto milleproroghe che non c’è stato. Il ministro Orlando aveva quindi detto che interverrà sui temi con il ddl penale, che resta però fermo in Parlamento.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE: CALANO ALIQUOTE PARTITE IVA (OGGI, 15 GENNAIO) - Stando ai dati forniti dall’Inps sul mondo delle partite Iva, la riforma pensioni del nuovo pacchetto che verrà lanciato dal Governo nelle prossime settimane conterrà anche nuove misure per la gestione separata. Stando a quanto riporta Pensioni oggi, scendono due punti percentuali le aliquote di finanziamento e di computo per i professionisti con Partita Iva iscritti alla gestione separata. Di fatto l’articolo 1 della riforma, viene congelato l’aumento che sarebbe dovuto partire da quest’anno: si attenuano così gli oneri contributivi dei professionisti lavoratori. «La Legge di Bilancio fa ora un passo indietro abbassando al 25% l'aliquota di finanziamento della gestione previdenziale e la relativa aliquota di computo per la determinazione della misura della pensione erogata con il sistema contributivo a partire dal 1° gennaio 2017. Resterà fermo il contributo aggiuntivo dello 0,72% destinato al finanziamento delle indennità di maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale».

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE: LAVORO PRECOCE, I BENEFICI PREVIDENZIALI PREVISTI (OGGI, 15 GENNAIO) - Tra le novità proposte dalla riforma delle pensioni c'è la distinzione tra lavoro gravoso e usurante, di cui vi abbiamo parlato in basso. Per gli usuranti è, ad esempio, previsto un beneficio previdenziale rafforzato rispetto a chi svolge mansioni gravose, perché potranno andare prima in pensione. Ma se entrambe queste attività sono svolte da lavoratori che hanno almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19esimo anno di età, e sono quindi lavoratori precoci, cosa accade? Come riportato da Pensioni Oggi, potranno sfruttare dal 1° maggio 2017 l'uscita a 41 anni di contributi, a prescindere dalla loro età anagrafica. Tutte le forme di pensionamento previste - cioè usuranti, ape sociale e quota 41 - sono riconosciute però entro uno specifico vincolo di risorse annue. Quindi, se le domande pervenute sono superiori alle risorse stanziate, potrebbe esserci per i lavoratori un differimento della decorrenza degli strumenti sopracitati.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE: ASSEGNI USURANTI ANTICIPATI DI UN ANNO (OGGI, 15 GENNAIO) - La notizia era nell’aria da diverse settimane ed ora è arrivata anche la conferma ed i chiarimenti da parte dell’Inps del presidente Tito Boeri. In particolare è stato confermata l’estensione della pensione anticipata 2017 a 61 anni e 7 mesi per quei lavoratori che effettuano attività definite usuranti come, ad esempio, dipendenti che effettuano turni notturni oppure sono sottoposti a mansioni pesanti. Entrando nel merito del decreto, in pratica l’anticipo di un anno dell’accesso alla pensione è stato reso possibile grazie all’abolizione della finestra mobile. È necessario ricordare che per potere andare in pensione a 61 anni e 7 mesi è assolutamente indispensabile avere un minimo di 35 anni di contributi. Va inoltre sottolineato che l’anticipo potrà salire a 18 mesi e non 12 mesi se sussiste cumulo contributivo nelle gestioni autonome con quella versata col Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE: DIFFERENZE TRA LAVORI GRAVOSI E USURANTI (OGGI, 15 GENNAIO) - L’Inps con una circolare ha voluto stabilire una piccola ma sostanziale precisazione in vista della riforma pensioni e di tutte le novità che riguarderanno l’anno 2017 appena cominciato: il lavoro gravoso non è quello usurante, e le due categorie avranno diversi benefici previdenziali con l’arrivo delle novità in riforma del Governo Renzi prima e Gentiloni ora. In sintesi, gli usuranti avranno un beneficio previdenziale rafforzato rispetto ai lavoratori impiegati in mansioni gravose in quanto potranno andare in pensione prima, mentre gli addetti alle mansioni gravose potranno contare, in presenza di determinati requisiti, dell'APE sociale. Le categorie dei lavori usuranti riguardano: lavoratori addetti alla linea di catena; lavori svolti in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’ asportazione dell’ amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; i lavori nella catena di montaggio; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti; lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l'anno; i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Questi lavoratori nel 2017 potranno andare in pensione con il sistema delle quote (61 anni e 7 mesi di età unitamente a 36 anni di contributi o con 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi, contano anche le frazioni di anno); «e senza, beneficio considerevole, più attendere 12 o 18 mesi dal perfezionamento dei suddetti requisiti. I lavoratori dovranno dimostrare, inoltre, di aver svolto le suddette attività o per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa», riporta Pensioni Oggi. Invece i gravosi riguardano queste categorie precise: «gli Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; i conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE COSA CAMBIA CON LA LEGGE PER LE UNIONI CIVILI (OGGI, 15 GENNAIO) - La giornata di ieri ha visto toccare un punto importante per l’ambito delle pensioni con l’approvazione tramite decreti attuativi della Legge sulle Unioni Civili: arrivano infatti le pensioni di reversibilità e gli assegni pensionistici versati anche per i partner di una eventuale coppia di soggetti omosessuali. La nuova legge sulle Unioni Civili introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e quelle etero: come riporta il testo di legge, per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri molto forti, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità. Nello specifico, l’ambito legato alla successione della pensione prevede secondo nuova legge la pensione di reversibilità e i tfr maturato dal partner in caso di decesso dell’altro membro della coppia. Per la successione invece valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la "legittima", cioe' il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L’INDENNIZZO INPS PER I COMMERCIANTI CHE HANNO CESSATO L’ATTIVITÀ (OGGI, 15 GENNAIO) L’Inps, senza bisogno alcuno di una riforma delle pensioni, può aiutare i commercianti che hanno cessato definitivamente la propria attività e accompagnarli con un indennizzo per chiusura attività fino al raggiungimento dei requisiti per le pensioni di vecchiaia. Lo ricorda contattonews.it, spiegando come coloro che abbiano cessato la propria attività commerciale in via definitiva (restituendo quindi al comune la licenza e richiedendo la cancellazione dal registro della Camera di Commercio) tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 possano chiedere di avere, se hanno 62 anni di età (57 nel caso si tratti di donne) e risultano iscritti da almeno 5 anni alla Gestione speciale commercianti, 500 euro al mese di indennizzo fino al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per la vecchiaia o nel caso si riprenda l’attività lavorativa, anche come dipendenti. Una notizia positiva dal momento che dalle interpretazioni che si sono date del testo di legge sull’Ape social, i lavoratori autonomi ne sembrerebbero esclusi. Se dunque qualcuno di loro fosse senza lavoro e ancora lontano dai requisiti pensionistici, non potrebbe accedere a questa forma di pensionamento anticipato, che parrebbe preclusa ai lavoratori dipendenti o ai disoccupati che lo sono stati. Vedremo a questo proposito se con i decreti attuativi verrà data un’interpretazione diversa della norma. Non bisognerà in ogni caso attendere molto per saperlo. E ogni esito non è di certo scontato, perché in un caso si rischia di escludere alcuni cittadini da uno strumento che ha fini sociali, mentre nell’altro si vedrà aumentare il costo necessario della misura per le casse pubbliche. Che restano sempre sotto attenta sorveglianza.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PENSIONI ANTICIPATE NELLA SCUOLA, L’ATTESA PER LE “ISTRUZIONI” DEL MIUR In questi primi giorni dell’anno, molti italiani stanno cercando di capire come la riforma delle pensioni impatterà sulla loro vita lavorativa e quali saranno le strade per una pensione anticipata. In questo senso, come noto, il fatto di aver introdotto l’Anticipo pensionistico rappresenta un’importante innovazione che potrebbe consentire, a chi è disposto a rinunciare a una parte dell’assegno, o in alternativa a utilizzare la Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata), di andare in pensione con un anticipo anche superiore a 3 anni. Tuttavia con più apprensione stanno cercando di capire cosa fare gli insegnanti e il personale della scuola. Per loro, infatti, la domanda di accesso alle pensione va presentata entro il 20 gennaio. Questo perché l’anno nella scuola inizia il 1° settembre e dunque è quella la data da cui si può andare in pensione. Solo che l’Ape è prevista partire a maggio e dunque ci si chiede se, e con quali modalità, il personale della scuola vi potrà accedere, posto che mancano i decreti attuativi sull’Anticipo pensionistico. Da tempo si chiede quindi che il Miur faccia chiarezza, magari prorogando i termini di presentazione della domanda per chi volesse utilizzare l’Ape quest’anno. Il personale della scuola dovrebbe poter usare anche Opzione donna, sempre nel rispetto dei requisiti previsti. A quanto riporta resapubblica.it, tuttavia in merito si dovrebbero attendere disposizioni dettagliate del Miur. Il ministero dell’Istruzione è chiamato quindi a dare istruzioni importanti in tempi che devono essere per forza rapidi, visto che mancano pochi giorni al 20 gennaio. E il neo ministro Fedeli dovrà cercare di evitare un altro “inciampo” dopo le polemiche sul suo titolo di studio.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SCHEDE INPS, LE INDICAZIONI SU OPZIONE DONNA Con le sue schede dettagliate sulle novità della riforma delle pensioni, l’Inps dedica un approfondimento anche a Opzione donna, forma di pensione anticipata introdotta nel 2004 e destinata a finire con altissima probabilità in soffitta. Di fatto l’Istituto nazionale di previdenza ricorda che possono accedervi le donne che hanno raggiunto al 31 dicembre 2015: un’anzianità contributiva di 35 anni, un’età anagrafica di 57 anni (58 anni per le lavoratrici autonome). La pensione di anzianità con Opzione donna viene corrisposta decorsi 12 mesi (18 mesi nel caso delle autonome) dalla data di maturazione dei requisiti previsti. L’Inps specifica anche che “le lavoratrici dipendenti nate nell’ultimo trimestre del 1958 (ultimo trimestre del 1957, se autonome) devono attendere ulteriori 4 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita del 2016”. Inoltre, l’assegno viene liquidato interamente con il calcolo contributivo e al momento della decorrenza del trattamento, la lavoratrice deve cessare l’attività di lavoro dipendente.

© Riproduzione Riservata.