Sciopero oggi / 16 gennaio 2017, trasporto pubblico e locale Lombardia: Autoguidovie e Starfly, info e orari

SCIOPERO OGGI, AGITAZIONI DEL 16 GENNAIO 2017: TRASPORTO PUBBLICO E LOCALE LOMBARDIA, AUTOGUIDOVIE E STARFLY. INFO, ORARI E ULTIME NOTIZIE - Sciopero oggi, lunedì 16 gennaio, per il trasporto pubblico e locale della Regione Lombardia e in particolare per Milano e Pero: giornata di agitazioni per il personale del gruppo Autoguidovie di Milano e per quello del personale della Starfly di Pero. Questo inizio settimana, dunque, potrebbe essere caratterizzato da diversi disagi per i cittadini - in particolare studenti e lavoratori - a causa dello sciopero di oggi del trasporto pubblico locale. Ma entriamo nel dettaglio dello sciopero di Autoguidovie, proclamato da SGB - Sindacato Generale di Base: ha validità 24 ore, quindi il gruppo garantisce le corse di linee urbane ed extraurbane alle 5:30 e alle 8:29 e poi quelle in programma dalle 15:00 alle 17:59, mentre non fornisce alcun tipo di garanzia per quanto riguarda le corse previste dalle 8:30 alle 14:59 e dalle 18:00 fino al termine del servizio. Questo sciopero, però, non riguarda solo Milano, ma coinvolge anche Cremona, Monaza e Brianza Urbano di Paderno Dugnano e il bacino di Bologna. Per quanto riguarda, invece, lo sciopero del trasporto pubblico locale che è stato proclamato da Starfly a Pero, ha durata 4 ore e secondo orari differenti da quelli sopraindicati. L'agitazione riguarda i lavoratori appartenenti ai sindacati Ost, Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil.

© Riproduzione Riservata.