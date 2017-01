BANDO ATA 2017 / Concorso Bidelli, 10mila posti: profili ricercati e attesa per la pubblicazione (oggi, 17 gennaio)

BANDO ATA 2017, CONCORSO BIDELLI: ATTESA PER PUBBLICAZIONE BANDO 10MILA POSTI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 17 GENNAIO 2017) - L’atteso Bando Ata 2017 per il concorso bidelli e assistenti verrà pubblicato nei primi due mesi di questo nuovo anno: tara fine gennaio e inizio febbraio è infatti attesa l’emissione del Governo tramite decreto legge in Gazzetta Ufficiale il bando per l’assunzione pubblica di 10.801 posti come bidelli e assistenti. Il personale Ata riguarda Ausiliari Tecnici Amministrativi, ovvero in termine gergale i bidelli, ma non solo: Il personale ATA amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha autorizzato un totale complessivo di 10.801 posti per l’a.s. 2016/2017, compresi anche i 507 accantonamenti (sui profili di DSGA, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico) per il personale soprannumerario delle province.

BANDO ATA 2017, CONCORSO BIDELLI: PROFILI RICERCATI E NOVITÀ DEL MEF (ULTIME NOTIZIE OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Per il concorso bidelli e personale Ata 2017 se il Miur riuscirà ad ottenere l’autorizzazione dal Mef nelle prossime settimane, il bando potrà essere diffuso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale e prevederà 10294 posti di lavoro tra bidelli e assistenti oltre alle 507 assunzioni di profili DSGA, personale amministrativo e tecnico accantonati in precedenza. I profili ricercati nelle scuole per il 2017 serviranno a coprire questi posti disponibili, così suddivisi: 6949 posti per Collaboratore scolastico; 2103 posti per Assistente amministrativo; 790 posti per Assistente tecnico; 216 posti per DSGA; 87 posti per Cuoco; 81 posti per Addetto azienda agraria; 49 posti per Guardarobiere; 19 posti per Infermiere. Come riporta il portale Concorsi-Pubblici.org, le novità per il prossimo concorso Ata 2017 sono ancora minime ma si sa che al bando, che ha cadenza triennale, vi si accede dietro possesso dei titoli di studio richiesti per i singoli profili e ci sarà l’aumento di punteggio per tutti i possessori della Nuova ECDL.

