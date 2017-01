Contratti statali / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: assenze e malattie, 18 ore di permessi (ultime notizie oggi 17 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: ASSENZE E MALATTIE, 18 ORE DI PERMESSI (OGGI 17 GENNAIO 2017) - Una delle novità relative al rinnovo dei contratti statali riguarda la disciplina dei permessi, delle assenze e delle malattie: i dipendenti della Pubblica Amministrazione non potranno più assentarsi dal posto di lavoro per tutta la giornata, quindi dovranno utilizzare un permesso orario. Questo permesse, insieme alla malattia, inciderà sul salario accessorio, decurtandolo. Non si lavora solo per l'aumento degli stipendi dei lavoratori statali (85 euro mensili), ma anche sulle regole per i dipendenti pubblici. Se verrà superata la metà delle ore di lavoro giornaliero, l'assenza verrà considerata per tutta la giornata. I permessi giornalieri o di alcune ore per le visite specialistiche dovranno essere chiesti almeno tre giorni prima con taglio del salario accessorio. Stando all'accordo raggiunto tra il ministro Madia e i sindacati sui contratti statali, i dipendenti della Pubblica Amministrazione godranno di diciotto ore all'anno di permesso per motivi familiari o personali, a patto di documentare le assenze. In caso di assenza per visite specialistiche riguardanti gravi patologie o per terapie salvavita, come la chemioterapia, non si procederà con la decurtazione.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: ASSENZE E MALATTIE, 18 ORE DI PERMESSI (OGGI 17 GENNAIO 2017) - Nel pacchetto sul rinnovo dei contratti statali, che comporta l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, sono comprese nuove regole sulla malattia, i congedi e i permessi. Stando all'accordo raggiunto tra il governo e i sindacati il 30 novembre scorso, l'argomento rientra nella trattativa per il rinnovo dei contratti statali. La contrattazione riparte dal lavoro svolto dall'Aran tre anni fa, quando si discusse della possibilità di rendere l'assenza per malattia ad ore e quindi di permettere al dipendente di assentarsi dal lavoro per qualche ora, senza saltare l'intera giornata lavorativa, fatta eccezione per quanto stabilito dalla legge 104. Il governo, dunque, intende proseguire la strada aperta per contrastare gli abusi sulla malattia e sulle assenze dal lavoro, provando a rendere così più efficienti gli accertamenti. Si spiegano così le nuove regole su permessi, assenze e malattie che verranno introdotte con il rinnovo dei contratti statali.

© Riproduzione Riservata.