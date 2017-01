Riforma pensioni novità 2017/ Nuova forma di Opzione donna in arrivo? (ultime notizie live e news oggi 17 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. NUOVA FORMA DI OPZIONE DONNA IN ARRIVO? (OGGI, 17 GENNAIO) Le indiscrezioni secondo cui Marco Leonardi sarà la persona incaricata, nella compagine del Governo Gentiloni, di seguire in prima persona il tema della riforma delle pensioni, succedendo così a Tommaso Nannicini, stanno prendendo sempre più corpo. Insieme ad altri rumors secondo cui il professore di Economia politica potrebbe dar vita a una forma nuova di Opzione donna. Da parte nostra possiamo solo ricordare che Nannicini aveva parlato dell’ipotesi di predisporre uno strumento simile all’Ape, ma tarato sulle esigenze particolari delle donne, che spesso nella loro vita lavorativa non riescono a cumulare gli stessi contributi degli uomini. Tuttavia il Governo è cambiato e non è detto che il progetto venga ripreso in mano dal nuovo esecutivo. Per ora basterebbe che il cumulo contributivo gratuito fosse reso utilizzabile anche da coloro che vogliono accedere a Opzione donna. Infatti, così come nel caso di alcune categorie di esodati, questa novità introdotta con la Legge di stabilità resta loro preclusa. E non se ne capisce bene il motivo. Di certo se il Governo intervenisse su questo fronte ci sarebbero delle italiane contente e non dovrebbe neanche mettere sul piatto delle risorse ingenti. E probabilmente potrebbe non doverlo fare studiando una nuova formula per Opzione donna, la quale attualmente, grazie al ricalcolo contributivo dell’assegno pensionistico, comporta un risparmio nel lungo termine per il sistema previdenziale. Opzione donna, di fatto, consente alle italiane che ne hanno i requisiti di accedere alla pensione anticipata “pagando” un conto piuttosto salato.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, IL BILANCIO DELL'ON.GIACOBBE - L'onorevole Anna Giacobbe della Commissione lavoro alla Camera ha fatto il punto della situazione sulla riforma delle pensioni, sottolineando che la previdenza sociale è diventata una fonte di grave incertezza, anziché essere un fattore di stabilità e compensazione delle criticità. Con un post pubblicato sul proprio sito, Giacobbe ha trattato il delicato tema delle pensioni in un'analisi che ha fatto riferimento anche alla recente crisi economica e alla riforma Fornero, che preferisce definire una manovra economica per il salvataggio dei conti pubblici «pagato da una generazione ben precisa». In Parlamento allora si è lavorato alla riduzione del danno con le salvaguardie per gli esodati. «Non altrettanto si è riusciti a fare per le donne, che sono insieme ai lavoratori precoci l'altra categoria di persone più penalizzate» ha aggiunto. Dopo aver rievocato l'accordo di settembre con i sindacati, l'onorevole Giacobbe ha parlato delle prospettive per la cosiddetta Fase II, con la quale il sistema sarà più in generale reso flessibile per «dare certezze ai giovani, difesa del potere d'acquisto alle pensioni», oltre che maggiore razionalità ai meccanismi di funzionamento che sono stati pensati negli anni passati.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL PARTITO PENSIONATI CONTRO IL GOVERNO. Il Partito Pensionati prende posizione contro il Governo, reo di non aiutare i cittadini più deboli come invece fa con le banche. Luigi Ferone, vicesegretario nazionale del partito, ha infatti commentato le notizie degli ultimi giorni sulla morte di diversi clochard e senza tetto a causa del freddo dicendo che l’Italia è un Paese piuttosto strano, visto che “si trovano 20 miliardi di euro per sostenere le banche, ma non se ne trovano, molto meno, per garantire un tetto ed il minimo vitale, ad esseri umani, a nostri fratelli, che non hanno la forza di protestare, di urlare la loro rabbia, verso l’indifferenza di tanti. L’Italia spende somme ingenti per profughi, migranti o clandestini che siano: da a cooperative ecc. 35 euro al giorno, per far fronte alle loro varie esigenze. Perché non fa altrettanto per i tanti italiani in condizione di povertà estrema?”. Ferone, secondo quanto riportato da Agenpress, ricorda anche che un pensionato per invalidità riceve 280 euro al mese e due milioni di pensionati non arrivano a un assegno da 500 euro. “È evidente che è indispensabile dare immediate risposte ai milioni di italiani in difficoltà, anche nella considerazione che per i cittadini stranieri, ospiti del nostro Paese, l’Italia ha fatto molto”, aggiunge Ferone.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, NIENTE "RIVALSA" SULLE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ (OGGI, 16 GENNAIO) La riforma delle pensioni ha introdotto, come noto l’Anticipo pensionistico. Sul quale mancano ancora i decreti attuativi, ma che partirà a maggio. Il Sole 24 Ore ha dedicato un nuovo focus sull’Ape, da cui riusciamo a trarre un’informazione molto importante. È noto infatti che l’Ape si basa su un prestito bancario da restituire in 20 anni. Cosa succede in caso di premorienza del pensionato che accede all’Ape? Verrà decurtata la pensione di reversibilità spettante al coniuge? Il quotidiano di Confindustria chiarisce che così non sarà, perché l’Ape prevede la stipula di una polizza che interverrà proprio in caso di morte del pensionato prima della restituzione del prestito, garantendo la banca. Di fatto, quindi, la reversibilità verrà calcolata sulla pensione intera, senza alcuna riduzione per la restituzione del prestito. Certo, questa polizza avrà un costo, che verrà compreso nella “penalizzazione” ventennale insieme agli interessi da restituire alla banca per il prestito ricevuto.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE POSSIBILE ANCHE PER CHI HA UNA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ (OGGI, 16 GENNAIO) All’Anticipo pensionistico introdotto con la riforma delle pensioni approvata a dicembre non possono accedere i titolari di pensioni. Il che parrebbe assolutamente logico. C’è da fare però una precisazione, che emerge chiaramente dalle domande poste agli esperti de Il Sole 24 Ore. Una lettrice infatti rispetterebbe i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per accedere all’Ape, tuttavia è titolare di una pensione di reversibilità dovuta al fatto che suo marito è deceduto. Non dovrebbe quindi avere diritto all’Ape? Gli esperti del quotidiano di Confindustria ritengono che la donna possa assolutamente utilizzare il nuovo strumento di pensionamento anticipato, “poiché la norma che impedisce il ricorso a questa soluzione fa riferimento a lavoratori titolari di un trattamento pensionistico diretto. Nel caso in esame, invece, la pensione di cui si tratta è quella ai superstiti, che rientra fra le prestazioni definite ‘indirette’”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LAVORATORI PRECOCI, ANCHE LUCA ZAIA SI SCHIERA A LORO FIANCO (OGGI, 16 GENNAIO) Anche Luca Zaia si schiera a favore dei lavoratori precoci, cui la riforma delle pensioni non ha portato la tanto richiesta Quota 41, se non in casi limitati. Il Governatore del Veneto, sulla sua pagina Facebook, ha condiviso un video tratto da un servizio del Tg3 regionale in cui si parla di Lucio Dandolo, un operaio che ha 57 anni e lavora da quando ne ha 15. Attualmente fa l’autista e tra le altre cose si occupa dell’asfaltatura delle strade: un lavoro che non può certo definirsi leggero, soprattutto a una certa età. In ogni caso la legge parla chiaro e lui dovrebbe aspettare marzo del 2018 per raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi necessari a poter accedere alla pensione. Per questo Zaia scrive: “Vi pare giusto che persone come il sig. Lucio, a 57 anni, dopo 42 anni di lavoro, non possano godersi il meritato riposo? Vi sembra normale che una legge, la riforma Fornero, non tenga in considerazione la fatica e il sacrificio dei molti che hanno cominciato a lavorare giovanissimi?”. È nota la posizione della Lega Nord sulla Legge Fornero e i lavoratori precoci e Luca Zaia l’ha ben ribadita.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. FURLAN (CISL) AL GOVERNO: AVVIARE LA SECONDA FASE DEL CONFRONTO (OGGI, 16 GENNAIO) Secondo Annamaria Furlan, è necessario avviare la “seconda fase” del confronto tra Governo e sindacati che già lo scorso anno ha fornito la base per la riforma delle pensioni poi varata. Il Segretario generale della Cisl, in un incontro a Bologna con i delegati dell’Emilia Romagna, ha detto che “oltre all'accordo che abbiamo fatto, chiediamo che si ridiscutano alcune cose assolutamente negative. Penso a come si calcola, oggi, l'aspettativa di vita non differenziando tra lavoro e lavoro”. Secondo quanto riporta affaritaliani.it, Furlan ha anche evidenziato che occorre intervenire sui “coefficienti di calcolo per chi, come i nostri giovani, andrà il pensione col tutto contributivo”. Dunque anche la leader della Cisl, oltre a quella della Cgil, ricorda al Governo che occorre tornare al confronto sulla previdenza e che quindi non può considerarsi chiuso il capitolo dopo la Legge di stabilità approvata a dicembre.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PER L'INPS UN "FRENO" AL RECUPERO DELLE SOMME EROGATE IN PIÙ (OGGI, 16 GENNAIO) Arriva una notizia molto interessante per i pensionati italiani. Se infatti l’ente erogatore (come per esempio l’Inps) si accorge di aver sbagliato a fare i calcoli della pensione dovuta, può certo rettificarne l’importo, ma non recuperare le somme già corrisposte, a meno che il “di più” avuto non sia stato generato dal dolo del pensionato. Come riporta studiocataldi.it, infatti, la sezione lavoro della Cassazione ha rigettato “il ricorso dell'Inps avverso la decisione d'appello che aveva riconosciuto ad un avvocato il diritto alla retribuzione e al trattamento di quiescenza corrisposti dall'istituto durante il rapporto di lavoro intercorso e l'attribuzione della pensione originariamente corrisposta dalla data delle dimissioni, ‘costituendo i medesimi diritti quesiti intoccabili per fatti successivi’”. La Corte ha quindi stabilito che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA BATTAGLIA DELL’ANM PER L’ETÀ PENSIONABILE (OGGI, 16 GENNAIO) È scontro tra Associazione nazionale magistrati e Governo. Il 26 gennaio, infatti, l’Anm diserterà l’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione in aperta polemica con il Governo per i mancanti interventi richiesti, tra cui anche una piccola riforma delle pensioni. Il gesto ha una forte valenza simbolica, se si pensa che è dal 1991 che non avviene un fatto del genere. Poco dopo, come ricorda Il Manifesto, si aprì l’epoca di Tangentopoli. L’associazione guidata da Piercamillo Davigo non perdona ad Andrea Orlando, ministro della Giustizia rimasto al suo posto nel passaggio dal Governo Renzi a quello Gentiloni, i passi indietro fatti su due temi in particolare. Il primo è quello dell’età pensionabile dei magistrati, dato che è stata prorogata solamente alle cariche apicale della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, che possono rimanere al lavoro fino a 72 anni, mentre i magistrati “ordinari” sono obbligati ad andare in pensione a 70 anni. Luca Paniz, vicepresidente dell’Anm, ha spiegato che non c’è la richiesta di rendere strutturale la deroga per tutti i magistrati. Il punto è che sono previsti cinquecento pensionamenti su un organico totale di 8.000 magistrati ed è facile quindi immaginare gli effetti che ciò produce sulle attività delle procure. “Sarebbe necessario contingentare le uscite almeno nel 2017 e fino alla copertura degli organici”, ha aggiunto Paniz, ricordando altresì che i magistrati hanno un’età di ingresso in carriera piuttosto elevata. L’altro fronte di scontro aperto riguarda i termini necessari perché un magistrato possa chiedere il trasferimento di sede, che il Governo ha portato da 3 a 4 anni. Su entrambi i punti il Governo aveva promesso un intervento nel decreto milleproroghe che non c’è stato. Il ministro Orlando aveva quindi detto che interverrà sui temi con il ddl penale, che resta però fermo in Parlamento.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE: LAVORO PRECOCE, I BENEFICI PREVIDENZIALI PREVISTI (OGGI, 15 GENNAIO) - Tra le novità proposte dalla riforma delle pensioni c'è la distinzione tra lavoro gravoso e usurante, di cui vi abbiamo parlato in basso. Per gli usuranti è, ad esempio, previsto un beneficio previdenziale rafforzato rispetto a chi svolge mansioni gravose, perché potranno andare prima in pensione. Ma se entrambe queste attività sono svolte da lavoratori che hanno almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19esimo anno di età, e sono quindi lavoratori precoci, cosa accade? Come riportato da Pensioni Oggi, potranno sfruttare dal 1° maggio 2017 l'uscita a 41 anni di contributi, a prescindere dalla loro età anagrafica. Tutte le forme di pensionamento previste - cioè usuranti, ape sociale e quota 41 - sono riconosciute però entro uno specifico vincolo di risorse annue. Quindi, se le domande pervenute sono superiori alle risorse stanziate, potrebbe esserci per i lavoratori un differimento della decorrenza degli strumenti sopracitati.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE: ASSEGNI USURANTI ANTICIPATI DI UN ANNO (OGGI, 15 GENNAIO) - La notizia era nell’aria da diverse settimane ed ora è arrivata anche la conferma ed i chiarimenti da parte dell’Inps del presidente Tito Boeri. In particolare è stato confermata l’estensione della pensione anticipata 2017 a 61 anni e 7 mesi per quei lavoratori che effettuano attività definite usuranti come, ad esempio, dipendenti che effettuano turni notturni oppure sono sottoposti a mansioni pesanti. Entrando nel merito del decreto, in pratica l’anticipo di un anno dell’accesso alla pensione è stato reso possibile grazie all’abolizione della finestra mobile. È necessario ricordare che per potere andare in pensione a 61 anni e 7 mesi è assolutamente indispensabile avere un minimo di 35 anni di contributi. Va inoltre sottolineato che l’anticipo potrà salire a 18 mesi e non 12 mesi se sussiste cumulo contributivo nelle gestioni autonome con quella versata col Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE COSA CAMBIA CON LA LEGGE PER LE UNIONI CIVILI (OGGI, 15 GENNAIO) - La giornata di ieri ha visto toccare un punto importante per l’ambito delle pensioni con l’approvazione tramite decreti attuativi della Legge sulle Unioni Civili: arrivano infatti le pensioni di reversibilità e gli assegni pensionistici versati anche per i partner di una eventuale coppia di soggetti omosessuali. La nuova legge sulle Unioni Civili introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e quelle etero: come riporta il testo di legge, per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri molto forti, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità. Nello specifico, l’ambito legato alla successione della pensione prevede secondo nuova legge la pensione di reversibilità e i tfr maturato dal partner in caso di decesso dell’altro membro della coppia. Per la successione invece valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la "legittima", cioe' il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

