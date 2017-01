SCIOPERO OGGI / 17 gennaio 2017: Trenitalia, a Bologna si fermano i dipendenti della divisione passeggeri long haul. Info e orari

SCIOPERO OGGI, AGITAZIONI DEL 17 GENNAIO 2017: TRENITALIA, A BOLOGNA SI FERMANO I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE PASSEGGERI LONG HAUL. INFO, ORARI E ULTIME NOTIZIE - Nuovo anno e nuove agitazioni sindacali: oggi, martedì 17 gennaio, sciopero per i dipendenti Trenitalia. Coinvolto, dunque, il settore dei trasporti e, quindi, non mancheranno i disagi alla circolazione, specie per chi si sposta quotidianamente per andare a lavoro o a scuola, oltre che per coloro che dovranno mettersi in viaggio. Il comporto ferroviario a gennaio sarà protagonista di diverse proteste, ma quella di cui vi parliamo oggi non è a livello nazionale. Si tratta di una manifestazione, infatti, di rilevanza aziendale. Lo sciopero dei dipendenti di Trenitalia, dunque, prosegue, ma oggi sarà coinvolta la città di Bologna con uno stop dei treni che durerà 8 ore per l'agitazione dei dipendenti della divisione passeggeri long haul. Lo sciopero, che è stato annunciato a dicembre, partirà alle 9:01 e terminerà alle 17:00. Coinvolti i lavoratori che appartengono ai sindacati Ors Orsa Ferrovie; Osr Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl-Af/Fast. Quello di domani non sarà comunque l'ultimo sciopero ferroviario del mese: sarà poi il turno di Liguria, Lazio, Lombardia, Piemonte e Calabria, ma vi terremo costantemente aggiornati.

© Riproduzione Riservata.