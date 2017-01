SINDACATI E POLITICA/ La pericolosa retromarcia della Cgil sui contratti

Durante il dibattito sui tre quesiti referendari promossi dalla Cgil, gli esponenti di quel sindacato hanno fatto più volte riferimento alla “Carta dei diritti universali del lavoratore”. Anzi, in una nota della segreteria confederale della primavera scorsa era scritto: “La scelta referendaria, a carattere eccezionale e straordinario, è unicamente finalizzata al sostegno della Proposta di Legge di iniziativa popolare che la Cgil avanza con la ‘Carta’, che è e rimane il cuore e la finalità dell’iniziativa decisa dalla Cgil”. Tale concetto è stato, in seguito, ribadito da Susanna Camusso: “La nostra speranza è che il Parlamento faccia una legge, per noi il referendum è solo un pungolo al Parlamento, non l’obbiettivo finale. Quindi speriamo che con tante firme si arrivi a legiferare e quindi a far cadere i quesiti referendari”.

Sappiamo poi come è finita la partita. La Corte Costituzionale ha bocciato il quesito sulla disciplina del licenziamento individuale, mentre ha ammesso gli altri due: quello sugli appalti e quello abrogativo dei voucher. È plausibile ritenere che il Governo proverà a introdurre delle modifiche, la cui adeguatezza a disinnescare i quesiti referendari sarà valutata dalla Cassazione. A questo proposito, la Cgil non fa sconti e dichiara che il solo modo per evitare il referendum sui voucher sta scritto nella “Carta”, dove ben due articoli - l’80 e l’81 - disciplinano la materia in termini talmente restrittivi e burocratici da vanificare ogni tentazione di utilizzo.

Ma non è di questo che intendiamo parlare. La campagna referendaria ci darà la possibilità di ritornare più volte su questo argomento. Vale la pena, invece, di afferrare il toro per le corna e andare a leggere questa famosa “Carta”. E restare stupefatti. Perché si tratta di un progetto di legge di ben 97 articoli nei quali vengono trattati (talvolta maltrattati) un’infinità di argomenti. In pratica viene riscritto il diritto del lavoro, il diritto sindacale e, in parte, quella della previdenza sociale. Altro che nostalgia del pansindacalismo degli anni ruggenti. Per fortuna la riforma costituzionale è stata bocciata, altrimenti il Parlamento sarebbe stato obbligato a esaminare quel progetto di legge.

Le indicazioni sui trovano sul sito della Cgil. La confederazione di Susanna Camusso ha fatto le cose in grande, corredando l’articolato di un ampio commentario che ne spiega i contenuti. Da antichi studiosi della materia (sia in ragione dell’età veneranda, sia delle professioni svolte), siamo stati particolarmente colpiti da quanto previsto dal Titolo II, dove sono previste le norme per l’attuazione degli articoli 39 e 46 della Costituzione: il primo (articoli 27-38) riguardante l’organizzazione sindacale, i temi della rappresentanza e della rappresentatività e dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi; il secondo (articoli 39 e 40) la problematica dei diritti di partecipazione dei lavoratori alle decisioni dell’impresa.