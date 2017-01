Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: trattativa all'Aran e nuove regole in vista (ultime notizie oggi 18 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: LA TRATTATIVA ALL'ARAN E NUOVE REGOLE IN VISTA (OGGI 18 GENNAIO 2017) - I dipendenti pubblici sono in attesa, per quanto riguarda il rinnovo dei contratti statali, di conoscere i dettagli della trattativa all'Aran con i sindacati. Dopo la firma dell'intesa politica avvenuta lo scorso 30 novembre tra i sindacati Cgil, Cisl e Uil e il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia, la trattativa vera e propria per il rinnovo dei contratti statali passa ora all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Tra le questioni che dovranno essere discusse c'è anche quella della disciplina dei permessi, delle assenze e delle malattie nella Pubblica amministrazione. Secondo quanto siglato nell'intesa dello scorso novembre, dovrà essere ripreso anche questo argomento: nell'accordo è stato infatti accennato alla ripresa del confronto che era partito all'Aran nel 2014 ma che non era poi giunto a un risultato. In base alle nuove regole in discussione i dipendenti pubblici dovranno utilizzare un permesso orario e non potranno più assentarsi per l'intera giornata di lavoro.

