Pagamento stipendi / NoiPA: scattano le emissioni per i supplenti Miur (ultime notizie oggi, 18 gennaio 2017)

PAGAMENTO STIPENDI NOIPA: EMISSIONE SPECIALE PER I SUPPLENTI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Per quanto riguarda il pagamento stipendi NoiPA dei supplenti della scuola dopo lo slittamento della data dell'emissione, arriva oggi il pagamento dei compensi arretrati per i supplenti. Il sistema che si occupa del pagamento degli stipendi e della gestione dei dati dei dipendenti della Pubblica Amministrazione ha infatti fatto slittare fino ad oggi, mercoledì 18 gennaio, la giornata del pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. Inizialmente la data dell'emissione speciale degli stipendi era stata fissata per lo scorso lunedì 9 gennaio. La nota del Miur recita chiaro: «la Direzione Generale ha provveduto ad assegnare alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie in base ai contratti pervenuti ed autorizzati entro il termine previsto dal predetto decreto in previsione dell’ultima emissione di NoiPA del 15 dicembre 2016. Infatti dopo tale data il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritirato le risorse da ciascun POS, disposti sui piani di riparto che alla data non risultavano autorizzate, in modo da permettere all’ufficio competente di questa Direzione Generale il versamento in conto entrata dello Stato per la chiusura dell’esercizio finanziario 2016, come previsto dalla Circolare del MEF, 9 novembre 2016, n. 24 recante le “Istruzioni operative e calendario degli adempimenti“». Per questo motivo, si è arrivati fino alla decisione stanziata dal Miur per la giornata di oggi: «Ciò premesso per comunicare che in data 18 gennaio 2017 è programmata l'emissione straordinaria da parte di Noipa mediante la quale saranno liquidate le spettanze dovute del mese di dicembre 2016 al personale con incarichi di supplenza breve e saltuaria, nonché la liquidazione dei ratei contrattuali non rientrati nell’emissione di dicembre 2016 o autorizzati successivamente alla data del 2 dicembre 2016».

PAGAMENTO STIPENDI NOIPA: COME RISCUOTERE IL CEDOLINO ONLINE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 18 GENNAIO 2017) - I cedolini online sono stati caricati da due giorni sul sito NoiPA per iniziare il pagamento degli stipendi nel settore della pubblica amministrazione: come riporta lo stesso portale gestito dal Ministero della Pubblica Amministrazione, ora che i cedolini iniziano ad essere caricati, va capito come poter riscuotere senza problemi aggiunti gli stessi stipendi. Il dipendente pubblico registrato a NoiPA deve segnalare come intende riscuotere lo stipendio e può scegliere tra 3 opzioni: 1) Contanti; 2) Conto corrente bancario/Carta conto; 3) Circuito postale. Nel caso in cui non vi sia indicazione da parte del lavoratore nella documentazione necessaria della modalità di pagamento, il sistema NoiPA imposta automaticamente la riscossione in contanti presso la Tesoreria Provinciale. Come riporta il portale in ultima analisi, «Una volta scelta la modalità di riscossione questa non è definitiva: si ha la possibilità di operare una variazione presentando apposita istanza al proprio ufficio responsabile usando moduli appositi per la richiesta di riscossione dello stipendio».

© Riproduzione Riservata.