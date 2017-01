SPEED MI UP/ I drink analcolici di Diferente premiati dall'equity crowdfunding

La campagna di equity crowdfunding di Nano srl ha raggiunto e superato l'obiettivo di raccolta prefissato di 100.000 euro. Lanciata nel novembre 2016 sulla piattaforma Opstart e terminata lo scorso 14 gennaio, la campagna ha raccolto un totale di 200.000 euro, prezzo del 22,48% dell'equity. Un successo per il team che ha introdotto sul mercato la prima gamma di social drink analcolici con il marchio Diferente, gli unici in grado di replicare l'esperienza delle bevande iconiche. La startup ha raggiunto il 200% del target di raccolta, con 32 investitori coinvolti, di cui 2 professionali, per un investimento medio di 6.648 euro.

Grazie alla combinazione di diverse tecnologie nell'ambito del food processing, Nano srl crea gin, spumante e vodka completamente analcolici, con ingredienti naturali e privi di effetti collaterali, ma in grado di garantire la stessa esperienza sensoriale delle bevande alcoliche. Il 2017 sarà ricco di obiettivi ambiziosi, tra i quali il lancio di un nuovo prodotto che verrà presentato a fine febbraio alla fiera Gulfood di Dubai.

Diferente è una startup incubata da Speed MI Up, l'acceleratore dell'Università Bocconi e Camera di Commercio di Milano, con la partecipazione del Comune di Milano. Officina di imprese e professioni specializzata nello sviluppo di competenze di business e management, Speed MI Up dedica la maggior parte delle proprie energie quale acceleratore della crescita di startup innovative senza entrare nel loro capitale, preservandone nel tempo valore e libertà imprenditoriale.

