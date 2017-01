Concorsi Pubblici 2017/ Difesa, 386 posti per Allievi Ufficiali: requisiti e scadenza (ultime notizie oggi, 19 gennaio)

CONCORSI PUBBLICI 2017, DIFESA, ALLIEVI UFFICIALI: REQUISITI E SCADENZE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Nuovi concorsi pubblici 2017 sono stati indetti anche dal Ministero della Difesa per 386 Allievi Ufficiali nell’Esercito, nell’Aeronautica, nella Marina e nell’Arma dei Carabinieri. Ecco qual è la suddivisione dei posti messi a concorso: 140 Allievi al primo anno del 199° corso dell’Accademia Militare dell’Esercito, 115 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale, 81 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica, 50 Allievi al primo anno del 199° corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. La domanda di partecipazione a uno di questi concorsi pubblici 2017 deve essere inviata online entro il prossimo 9 febbraio 2017. Ristretta l'età richiesta: "avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età, gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri non dovranno superare il ventottesimo anno di età, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze Armate".

Clicca qui per tutte le informazioni sui requisiti richiesti e su come inviare la domanda di partecipazione.

CONCORSI PUBBLICI 2017, TRENTO, INSEGNAMENTO LINGUE STRANIERE: REQUISITI E SCADENZE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Anche per quanto riguarda la scuola sono stati banditi concorsi pubblici 2017. A Trento è stato pubblica il bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 230 posti a tempo indeterminato e per eventuali assunzioni a tempo determinato per l'insegnamento delle lingue straniere inglese e tedesco nella scuola primaria della provincia di Trento. Il 30 % dei posti a concorso per ciascuna lingua straniera è inoltre riservato ai militari volontari delle forze armate che risultino eventualmente inseriti nella graduatoria finale del concorso. Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti al queste categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria. I posti complessivamente messi a concorso sono cosi suddivisi: 150 per la lingua straniera Inglese; 80 per la lingua straniera Tedesco. Le graduatorie formate in seguito a questo concorso avranno validità per i tre anni scolastici successivi all'anno scolastico di approvazione delle graduatorie stesse e saranno utilizzate anche per le assunzioni a tempo determinato. Il bando di concorso scade il prossimo 15 febbraio 2017: clicca qui per i dettagli.

