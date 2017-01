RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Petriccioli (Cisl) chiede di avviare la “fase due” (ultime notizie live e news, oggi 19 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PETRICCIOLI (CISL) CHIEDE DI AVVIARE LA “FASE DUE” (OGGI, 19 GENNAIO) A seguito della diffusione dei dati dell’Osservatorio Inps sui flussi di pensionamento della scorsa settimana, Maurizio Petriccioli ha voluto ricordare come la riforma delle pensioni frutto dell’accordo tra Governo e sindacati sia riuscita a restituire “un po' di spazio alle scelte individuali e volontarie dei lavoratori, facendosi carico del disagio di chi ha perduto il lavoro in età anziana e non riesce a ritrovarlo, di chi svolge lavori gravosi e degli invalidi gravi”, in un contesto in cui l’aumento dell’aspettativa di vita ha reso sempre più rigida l’età pensionabile. Per il Segretario confederale della Cisl, l’approvazione rapida della Legge di bilancio non ha reso possibile apportare dei miglioramenti alla riforma delle pensioni. Quindi ora “occorre riprendere il dialogo con il Governo, per ampliare la platea delle categorie dei lavoratori coinvolti con l'Ape sociale, rimuovere gli ostacoli che ancora limitano l’accesso ai benefici e avviare il confronto sulla ‘fase due’ dell’intesa, per migliorare le pensioni per le generazioni future, valorizzare il lavoro di cura, sviluppare la previdenza complementare e introdurre una pensione contributiva di garanzia per i redditi bassi”. Dopo gli ultimi eventi, riguardanti in particolare la circolare dell’Inps sul recupero della perequazione delle pensioni relativa al 2015, anche Spi-Cgil ritiene che si debba aprire un nuovo confronto con il Governo. E pure la Uilp è della stessa idea. Resta quindi da capire quando l’esecutivo darà la sua disponibilità a riprendere il confronto. Potrebbe anche essere l’occasione giusta per capire se sarà davvero Marco Leonardi a prendere in mano il dossier che in precedenza era stato seguito da Tommaso Nannicini.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA UIL PENSIONATI CHIEDE AL GOVERNO GENTILONI NUOVI INTERVENTI La Uil pensionati chiede al Governo Gentiloni di proseguire il cammino della riforma delle pensioni riaprendo il confronto con i sindacati. Romano Bellissima, Segretario generale del sindacato, ha infatti ricordato che il precedente esecutivo si era “impegnato a valutare ulteriori interventi di riforma a partire dalla separazione della previdenza dall’assistenza, bisogna poi discutere dello studio di un nuovo paniere Istat e di un diverso indice per l’individuazione dell’inflazione, più rappresentativi dei consumi dei pensionati e infine la ricostituzione del montante come base di calcolo della nuova indicizzazione per chi ha subito il blocco negli anni 2012-2013”. Certo il Governo è cambiato, ma i ministri chiave no, compreso quello del lavoro, Giuliano Poletti, che ha firmato il verbale di fine settembre con Cgil, Cisl e Uil. Bellissima ha quindi annunciato che la Uil Pensionati, insieme a Fnp-Cisl e Spi-Cgil, ha inviato una lettera a Poletti per chiedere le convocazione del tavolo di confronto.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. INPS, RECUPERATI SOLDI DEI PENSIONATI CON IL CONTROLLO DELL'OBIS-M L’Inps, con una circolare, ha fatto sapere che da aprile provvederà a recuperare la perequazione data in più nel 2015 operando delle trattenute sulle pensioni, pari allo 0,1%. Tuttavia in alcuni casi l’Istituto nazionale di previdenza sociale si è trovato a dover riconoscere dei pagamenti non effettuati ai cittadini. Come segnala la Cgil Toscana, infatti, da qualche anno l’Inps non invia il Modello Obis-M, che rappresenta la “busta paga” dei pensionati. Un documento molto utile, perché esaminandolo si possono scoprire degli errori di calcolo. Il Sindacato pensionati italiani ha quindi reso disponibile un servizio per i pensionati, consistente proprio nel verificare la correttezza dell’importo della pensione erogata. E nella sola provincia di Firenze si è scoperto che nel 23,2% dei casi l’Inps aveva sbagliato i conti e sono stati quindi “recuperati” più di 119.000 euro. In generale ai pensionati conviene quindi rivolgersi ai sindacati e ai patronati per far svolgere questo tipo di verifica, che potrebbe portare, come si è visto, anche a delle sorprese positive.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. DAMIANO CHIEDE AL GOVERNO UN EMENDAMENTO PER EVITARE IL TAGLIO DELLE PENSIONI Cesare Damiano, dopo l’approvazione della riforma delle pensioni, è tornato a rilasciare dichiarazioni su temi previdenziali. L’ex ministro del Lavoro ha deciso di schierarsi dalla parte di Ivan Pedretti “a proposito della circolare dell’Inps relativa alla restituzione dello 0,1% degli importi pensionistici”. Il Presidente della commissione Lavoro della Camera riconosce che si tratta di importi modesti, ma evidenzia altresì che la “decurtazione” potrebbe avere “un effetto penalizzante agli occhi dei pensionati”. Per questo, suggerisce al Governo “di utilizzare il decreto Milleproroghe attualmente in discussione al Senato al fine di rimandare il taglio al 2018”. Secondo Damiano, un intervento di questo tipo avrebbe un costo di circa 185 milioni di euro. Dunque l’esecutivo potrebbe benissimo con un emendamento effettuare il rinvio senza che vi siano grosse ripercussioni sulle casse pubbliche.

