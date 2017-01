CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: ATTESO AVVIO ITER, "PARACADUTE" PER I PRECARI (ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017) - Ai lavoratori precari dello Stato è stato garantito un paracadute: questo rappresenta il decreto Milleproroghe, intervenuto per risolvere alcune delle questioni che erano rimaste in sospeso con la caduta del governo Renzi. «In Milleproroghe proroga per cococo, tempi determinati e tutte le graduatorie dei concorsi» ha twittato il ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, mettendo in evidenza i punti salienti del decreto di fine anno. Sono stati salvati, quindi, circa 40mila precari, cioè lavoratori con contratti di collaborazione nella Pubblica amministrazione che avrebbero terminato il loro rapporto di lavoro a fine anno a causa delle regole introdotto da il Jobs Act, che vieta di rinnovare i contratti di collaborazione dopo il 31 dicembre. Circa 2mila contratti a tempo determinato sono stati, invece, prolungati per tutto il 2017, ma resta in sospeso la situazione di 230 precari dell'Istituto superiore di sanità e di 350 precari Istat. I 4.471 vincitori e 151.378 idonei dei concorsi pubblici tirano un sospiro di sollievo, perché la validità delle graduatorie è estesa per un anno.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: ATTESO AVVIO ITER, "PARACADUTE" PER I PRECARI (ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017) - È cominciato un anno particolarmente complesso sul fronte del pubblico impiego: tensioni e preoccupazioni si registrano per i rinnovi dei contratti statali, nonostante l'accordo raggiunto nell'ultima parte del 2016. Sono previste, però, novità sugli stipendi, che saranno aumentati, e sul welfare contrattuale. «Il contratto ritorna elemento centrale del rapporto tra lavoratore e datore, al contrario di quello che accadde da Tremonti e Brunetta in poi, con i governi che sono intervenuti su aspetti meramente contrattuali» ha dichiarato Franco Volpi, segretario generale Cisl Fp, come riportato da Città della Spezia. Volpi ha garantito massimo impegno a livello territoriale per dare concretezza alle novità e resta fiducioso, nonostante il governo non abbia ancora inviato la documentazione per redigere il rinnovo effettivo del contratto all'agenzia Aran: «Ma la conferma del ministro Madia ci fa ben sperare» ha aggiunto il segretario generale Cisl Fp.

