INPS NEWS / Online la domanda di riscatto per i periodi contributivi dei dipendenti privati (ultime notizie oggi, 2 gennaio 2017)

INPS NEWS, ONLINE LA DOMANDA DI RISCATTO PER I PERIODI CONTRIBUTIVI DI ALCUNI DIPENDENTI PRIVATI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Non sono poche le novità dal mondo Inps per questa fine 2016 ed inizio 2017 appena cominciato: sul settore dei pagamenti delle pensioni resta fermo il primo giorno bancabile, come stabilito dal decreto milleproroghe, mentre sul settore della riforma pensioni il governo sta attendendo prossimi sviluppi sul Jobs Act per capire i termini e i tempi di modifica della riforma sulle contribuzioni previdenziali. Intanto però il portale Inps annuncia come dal 30 dicembre scorso, è online la domanda di riscatto dei periodi contributivi nelle gestioni dei dipendenti privati, inclusa la gestione PALS. Gli utenti potranno scegliere di presentare le domande attraverso uno dei seguenti canali: si potrà scegliere il web, con il servizio online accessibile direttamente dal cittadino con PIN nel portale dell’Istituto dal Menu Servizi online>Accedi ai servizi>Menu Servizi per il cittadino> Riscatto di periodi contributivi. Ma è anche possibile il servizio Inps chiamando il Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente); da ultimo, saranno utilizzabili anche i Patronati attraverso i servizi telematici offerti. I termini della presentazione telematica delle domande di riscatto è fissata entro il 1 aprile 2017. Fino a tale data l’Istituto continuerà a gestire le domande presentate mediante la modulistica cartacea disponibile nella sezione Modulistica del sito Inps.

