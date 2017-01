PAGAMENTO PENSIONI INPS 2017/ Novità su calendario e date: banche, quando avverranno i movimenti al primo del mese (ultime notizie, oggi 2 gennaio)

PAGAMENTO PENSIONI 2017, LE NOVITÀ SU DATE E CALENDARIO: MOVIMENTI BANCHE AL PRIMO DEL MESE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO) - Tra le novità più importanti del pagamento pensioni 2017 dopo il decreto milleproroghe che è andato a sospendere la normativa Inps sui pagamenti al secondo giorno bancabile, di certo il calendario dei pagamenti effettuati dalle banche subisce un brusco dietrofront rispetto alle date dette prima delle novità prodotte dal decreto del 30 dicembre scorso. Quando però ci saranno pagamenti al primo giorno del mese? Alla domanda ricorrente su portali e social relativi al mondo Inps, e stando al calendario pubblicato da Abi, per questo 2017 i pagamenti pensioni effettuati dalle banche avverranno il primo del mese solo a febbraio, marzo, giugno, agosto, settembre e dicembre. In questi mesi il pagamento degli assegni previdenziali arriveranno il primo giorno anagrafico del mese, in tutti gli altri casi saranno il 2 o il 3 del mese a vedere la possibilità di riscuotere i pagamenti attraverso i vari istituti di credito.

PAGAMENTO PENSIONI 2017, LE NOVITÀ SU DATE E CALENDARIO: È POSSIBILE CAMBIARE L’UFFICIO PAGATORE? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO) - La novità più grande in questo inizio 2017 sul fronte Pagamento Pensioni è proprio quanto andiamo raccontandovi da giorni: il primo giorno bancabile, come da sempre avvenuto nell’iter Inps di pagamento degli assegni pensionistici, resta anche per questo 2017 (tranne per gennaio, con la riscossione che potrà avvenire da domani, eccezionalmente secondo giorno bancabile). Ma l’articolo 3 inserito nel decreto milleproroghe che ha sostituito le decisioni del decreto Inps di qualche mese fa, è importante sapere che ha validità solo per un anno: «Le pensioni saranno pagate il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2018, tali pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese». Questo dunque significa che la proroga sul primo giorno bancabile dei pagamenti ha effetto solo di un anno: dal prossimo anno, 1 gennaio 2018, si avrà invece la novità del pagamento pensioni dal secondo giorno bancabile per tutti gli assegni pensionistici.

PAGAMENTO PENSIONI 2017, LE NOVITÀ SU DATE E CALENDARIO: È POSSIBILE CAMBIARE L’UFFICIO PAGATORE? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO) - Nella giornata in cui tanti pensionati cercano le ultime novità sul calendario del Pagamento Pensioni 2017, è utile ricordare una serie di specifiche norme dei vari articoli della legge Inps, modificata ma non di tanto con l’ultimo Decreto Milleproroghe: domani il ritiro della pensione, per tutti gli altri mesi la normalità del primo giorno bancabile tornerà immancabile. Intanto, resta utile capire per i vari pensionati se è possibile cambiare l’ufficio dei pagamenti degli assegni: resta ferma la volontà per il pensionato di cambiare come e quando desideri l’ufficio pagatore del proprio assegno: «È possibile, in qualsiasi momento cambiare l'ufficio dove si riscuote la pensione. Il pensionato può scegliere qualsiasi altro ufficio pagatore del territorio nazionale o di paesi esteri. La richiesta di trasferimento può essere inoltrata on line dal sito dal servizio Variazione dell’ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche. I titolari di più pensioni devono presentare un'unica domanda».

PAGAMENTO PENSIONI 2017, LE NOVITÀ SU DATE E CALENDARIO: COSA CAMBIA NELLA DELEGA ALLA RISCOSSIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO) - Domani sarà l’unica eccezione al Pagamento pensioni nel calendario 2017: come già spiegato qui sotto nel nostro focus, con il decreto milleproroghe si è tornati alla situazione antecedente il decreto-riforma del ministero del Lavoro, dunque la riscossione si ritornerà ad averla il primo giorno bancabile, tranne proprio questo gennaio che vedrà la giornata di domani, e non di oggi, con i pagamenti degli assegni pensionistici di tutti gli ex lavoratori italiani. Nel frattempo, il portale Inps riporta tutte le ultime specifiche sulla possibilità di delegare a una persona terza la riscossione della pensione: «Nel solo caso di pagamento allo sportello, si può delegare una persona di fiducia per riscuotere la pensione. Non è possibile essere delegati a riscuotere per più di due pensionati». In questo caso ultimo caso di imitazione, sono esclusi i tutori incaricati dalle autorità giudiziari o coloro che per dovere d’ufficio riscuotono le pensioni per le persone ricoverate in case di cura o comunità di anziani. Secondo le ultime specifiche rilasciate dal portale Pagamenti online, «La delega può essere richiesta all'Inps al momento della domanda di pensione oppure successivamente. La firma del pensionato deve essere autenticata dal funzionario dell'Inps che riceve la domanda o dalle altre autorità indicate nell'apposito modulo. L'Inps rilascia una copia della delega al pensionato per la riscossione delle rate giacenti e, d'ufficio, comunica i dati del delegato all'ufficio pagatore per le rate successive».

PAGAMENTO PENSIONI 2017, LE NOVITÀ SU DATE E CALENDARIO: COSA CAMBIA CON IL DECRETO MILLEPROROGHE? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO) - Novità dal punto di vista previdenziale e in particolare sul pagamento delle pensioni dopo l'approvazione del decreto Milleproroghe: quest'anno, ma solo per gennaio, verrà effettuato il secondo giorno bancabile. I pensionati, dunque, non troveranno oggi l'accredito della mensilità di gennaio, bensì domani 3 gennaio 2017. Questa modifica interviene allora sull'articolo 6 del decreto legge 65/2015 convertito con legge 109/2015, con il quale il legislatore ha unificato le date di pagamento delle prestazioni Inps, Inpdap ed Ex-enpals. Questo decreto ha programmato il pagamento delle pensioni per il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, a partire da giugno 2015, eccezion fatta per il gennaio dello scorso anno, in cui il pagamento doveva essere effettuato il secondo giorno bancabile. Questo decreto prevedeva lo slittamento dei pagamenti delle pensioni al secondo giorno bancabile di ciascun mese, ma grazie al correttivo presente nel decreto Milleproroghe è stato sostanzialmente confermato il calendario dei pagamenti dell'anno scorso e scongiurato così una modifica che avrebbe creato diverse polemiche.

PAGAMENTO PENSIONI 2017, LE NOVITÀ SU DATE E CALENDARIO: COSA CAMBIA CON IL DECRETO MILLEPROROGHE? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO) - In questi primi giorni di gennaio è grande l'interesse relativo al tema del pagamento delle pensioni: archiviate le festività natalizie, è tempo di rimpinguare le casse personali, ma oggi è ancora presto. Domani, infatti, sarà disponibile la mensilità di gennaio della propria pensione. Se non avete ben chiare le date di pagamento delle pensioni per il 2017, potete dare uno sguardo al calendario che vi riportiamo di seguito. È ormai chiaro che la pensione a gennaio verrà accreditata il 3 sia per Poste Italiane che per gli istituti di credito, mentre arriverà l'1 a febbraio e marzo. Verrà accreditata, invece, il primo giorno del mese di aprile per le Poste Italiane, il 3 per gli istituti di credito. Appuntamento poi per la riscossione del pagamento delle pensioni al 2 maggio, poi il 1° giugno. Il 1° luglio sarà disponibile per Poste Italiane, il 3 invece per le banche. Segnate poi sul calendario il 1° agosto e il 1° settembre, mentre a ottobre e novembre dovrete aspettare il secondo giorno. Infine, a dicembre l'accredito del pagamento avverrà il primo giorno.

© Riproduzione Riservata.