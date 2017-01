CONCORSI PUBBLICI 2017/ Irccs Pavia: 14 posti per dirigente medico, requisiti e scadenza (ultime notizie oggi, 20 gennaio)

CONCORSI PUBBLICI 2017, DIRIGENTI MEDICI PAVIA: REQUISITI E SCADENZE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Ha indetto uno dei concorsi pubblici 2017 la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia. Il concorso pubblico, per titoli ed esami, è stato bandito per la copertura a tempo indeterminato di 14 posti nel profilo di dirigente medico in diverse discipline. Nell'area medica e delle specialità mediche banditi n. 3 posti disciplina di pediatria, preferenzialmente in possesso di specifica competenza in oncoematologia pediatrica; n. 3 posti disciplina di medicina interna; n. 1 posto disciplina di malattie dell’apparato respiratorio; n. 1 posto disciplina di medicina fisica e riabilitazione. Nell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche sono messi a concorso n. 2 posti disciplina di urologia; n. 1 posto disciplina di ginecologia e ostetricia. Nell'area della medicina diagnostica e dei servizi banditi n. 2 posti disciplina di biochimica clinica; n. 1 posto disciplina di radiodiagnostica. La data di scadenza delle domande per questi concorsi pubblici 2017 è il prossimo 26 gennaio. CLICCA QUI PER LEGGERE IL BANDO.

CONCORSI PUBBLICI 2017, SOTTOTENENTI VASCELLO: REQUISITI E SCADENZE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Tra i concorsi pubblici 2017 c'è anche quello del Ministero della Difesa, per titoli ed esami, per la nomina di 21 Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare. I concorsi indetti sono i seguenti: a) concorso per la nomina di nove Sottotenenti di vascello del Corpo del genio della Marina - specialita' infrastrutturale; b) concorso per la nomina di tre Sottotenenti di vascello del Corpo sanitario militare marittimo - medici; c) concorso per la nomina di nove Sottotenenti di vascello del Corpo delle capitanerie di porto. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi prevede: a) due prove scritte; b) valutazione dei titoli di merito; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamento attitudinale; e) prove di efficienza fisica; f) prova orale; g) prova orale facoltativa di lingua straniera (massimo due lingue). La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il prossimo 2 febbraio. CLICCA QUI PER LEGGERE IL BANDO.

