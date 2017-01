CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Codacons, Presidenza Consiglio accoglie diffida (ultime news oggi 20 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: LA DIFFIDA DEL CODACONS (OGGI 20 GENNAIO 2017) - Rinnovo dei contratti statali più vicino? La Presidenza del Consiglio, secondo quanto riferito dal Codacons, ha accolto la diffida presentata dall'Associazione a difesa dei consumatori e si impegna a chiudere il nuovo contratto collettivo del pubblico impiego. Il Codacons spiega che nell’ambito del ricorso al Tar del Lazio promosso dall'Associazione in favore dell'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato un documento nel quale ha ammesso il ritardo nell’avvio delle procedure di rinnovo dei contratti statali. Nel documento la Presidenza del Consiglio ha giustificato il ritardo indicando le iniziative intraprese finora ma ha negato il risarcimento chiesto dal Codacons per gli 8 anni di ritardo nell'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Nella lettera inviata dal Dipartimento Funzione Pubblica al Codacons, la Presidenza del Consiglio scrive in merito alla diffida sul rinnovo dei contratti statali: “in riferimento all’oggetto degli atti di significazione e diffida va detto che, pur a fonte della citata sentenza (della Corte Costituzionale, ndr), l’avvio delle procedure contrattuali e negoziali non poteva che presupporre lo stanziamento di apposite risorse economiche. Specifiche previsioni normative, infatti, rispetto al procedimento di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, richiedono la previa e necessaria definizione delle disponibilità economiche all’interno della legge di stabilità […] mentre non vi siano i presupposti per il riconoscimento di pretese di indennizzi o risarcimenti per quanto concerne i tempi e le modalità relative alla mancata sottoscrizione fino ad oggi dei rinnovi contrattuali o negoziali”.

