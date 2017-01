RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Elsa Fornero favorevole alla flessibilità pensionistica (ultime notizie live e news oggi 20 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. ELSA FORNERO FAVOREVOLE ALLA FLESSIBILITÀ PENSIONISTICA (OGGI, 20 GENNAIO) Elsa Fornero, autrice di una riforma delle pensioni che continua a far discutere, è tornata a parlare di previdenza durante l’ultima puntata della trasmissione diMartedì. L’ex ministro del Lavoro ha detto di essere stata sempre favorevole alla flessibilità pensionistica e di averla sostenuta in diversi suoi lavori accademici. Tuttavia ritiene che non debba essere fatta “sulle spalle” di qualcun altro. Inoltre, dal suo punto di vista esistono lavori più gravosi di altri e che meriterebbero dei requisiti pensionistici diversi, anche perché ci sono invece persone che starebbero più volentieri al lavoro, magari in virtù di una professione particolare, piuttosto che andare in pensione. Non manca chi sui social, dopo queste parole, fa notare alla Fornero che queste sue dichiarazioni non sembrano trovare riscontro nella riforma delle pensioni che porta il suo nome, considerando che ha alzato i requisiti pensionistici per tutti, senza tenere in considerazione le differenze tra le varie professioni, anzi non ricordando nemmeno che nella scuola il calendario anche per l’accesso alla pensione è diverso da quello previsto per gli altri lavori. La Fornero ha già avuto però modo in passato di spiegare che la legge che porta il suo nome andava varata in poco tempo e che comunque poteva essere cambiata dai governi che sono arrivati dopo. Tant’è che anche in questa occasione ha fatto notare che l’impianto del sistema pensionistico non è stato cambiato dagli interventi varati con l’ultima Legge di stabilità. A proposito dell’Ape, l’ex ministro ha detto di ritenere che non avrà molto successo, perché molti italiani non accetteranno di andare in pensione percependo un assegno più basso necessario a rimborsare un prestito bancario.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL TAGLIO ALLE BABY PENSIONI PER AUMENTARE LE MINIME Nonostante la riforma delle pensioni, l’importo delle minime resta piuttosto basso. Addirittura Vincenzo D’Anna le definisce “vergognose in uno stato di diritto”. Il Senatore di Ala-Sc, intervenendo nell’aula di palazzo Madama ha quindi chiesto di far sì che si possano chiedere indietro delle risorse a chi in passato ha avuto più del dovuto, per poter recuperare così delle risorse da destinare a un aumento delle pensioni minime, aiutando i più bisognosi. Il riferimento sembra essere alle baby pensioni. E infatti, secondo quanto riporta campanianotizie.com, D’Anna ha detto: “Se in queste aule non è chiara la questione che abbiamo un milione di baby pensionati che percepiscono una pensione calcolata sull’ultima retribuzione (ovvero del 60% più alta rispetto a quanto gli spetterebbe), se insomma non risolveremo la questione dei ‘diritti acquisiti”, non avremo mai le risorse necessarie per perequare”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PRONTI EMENDAMENTI AL MILLEPROROGHE SU OPZIONE DONNA Ci sono novità importanti in tema di riforma delle pensioni che vengono riportate da Orietta Armiliato in un post sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social. Risulta infatti che il decreto milleproroghe sia stato incardinato presso la commissione Bilancio del Senato e che siano già pronti degli emendamenti in tema previdenziale. In particolare, per rendere possibile il cumulo gratuito contributivo, introdotto con la Legge di stabilità 2017, anche nei casi di Opzione donna e ottava salvaguardia degli esodati. Verrebbe così accolta una richiesta che da tempo la stessa Armiliato, con il supporto di tutte le appartenenti del comitato, ha avanzato al mondo politico. Inoltre, sembra che ci siano degli emendamenti per la proroga al 2018 di Opzione donna. “Ovviamente non ci facciamo alcuna illusione sugli eventuali positivi accoglimenti di queste istanze”, aggiunge la Armiliato. Non resta che aspettare e vedere cosa accadrà.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SPOSTATO IL TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PENSIONE NELLA SCUOLA Come noto, il termine per presentare la domanda di cessazione dal servizio e di collocamento in pensione per insegnanti e personale della scuola era fissato al 20 gennaio. Tuttavia, secondo quanto riporta orizzontescuola.it, la Cisl ha fatto sapere che è stata varata una proroga fino a lunedì 23 gennaio. Non sembra esserci una proroga quindi “importante”, considerando che si forniscono tre giorni in più per presentare la domanda. Senza dimenticare che per il personale della scuola resta l’annoso dubbio sul da farsi riguardo l’Ape. Infatti, ancora non si sanno le condizioni precise e puntuali con cui si potrà accedere all’Anticipo pensionistico e dunque al momento è difficile poter valutare la “convenienza” o meno di questo strumento. Se poi l’Ape si potrà utilizzare da maggio la domanda di pensionamento va comunque presentata adesso a fine gennaio? Purtroppo il Miur non è intervenuto a sciogliere i dubbi.

