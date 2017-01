CONCORSI PUBBLICI 2017/ Comuni: impiegati, agenti di polizia. Requisiti e scadenze (ultime notizie oggi, 21 gennaio)

CONCORSI PUBBLICI 2017, I POSTI NEI COMUNI: REQUISITI E SCADENZE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Tra i concorsi pubblici 2017 ne sono stati banditi anche alcuni nei Comuni per Impiegati, Agenti di Polizia Municipale e per varie figure. Ecco quali sono i requisiti richiesti e le informazioni necessarie per l'invio della domanda di partecipazione. La Giunta provinciale del comune di Trento ha approvato 17 bandi di concorso per assunzioni di funzionari under 32 e dirigenti, mettendo a concorso 73 posti di lavoro così suddivisi: n. 42 posti per Funzionari provinciali, di cui n. 13 in area amministrativa / organizzativa; n. 13 in area economica / finanziaria; n. 8 in area socio assistenziale / politiche del lavoro; n. 3 in area informatico / statistica; n. 5 in area tecnica civile e urbanistica; n. 15 posti per Funzionari Apss, per i settori amministrativo / organizzativo, economico / finanziario e informatico / statico; e n. 16 posti per Dirigenti, per le aree gestione del personale, giuridico amministrativa, tecnico ambientale, sanitaria, sociale e economica. Maggiori informazioni sul sito: www.concorsi.provincia.tn.it. Il Comune di Zero Branco, in provincia di Treviso, ha indetto un concorso pubblico per un posto di Collaboratore tecnico – Cat. B3, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Settore Urbanistica e Territorio. La domanda di partecipazione può essere inviata entro il 3 febbraio 2017. Maggiori informazioni sul sito www.comunezerobranco.it.

CONCORSI PUBBLICI 2017, BANDI CNR: REQUISITI E SCADENZE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Concori pubblici 2017 anche al Consiglio nazionale delle Ricerche. Sono stati infatti indetti vari bandi di concorso per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di primo ricercatore II livello professionale per 39 posti di lavoro nel Lazio. Questi concorsi pubblici si riferiscono ai piani triennali di attività relativi agli anni 2015-2017 e 2016-2018 di seguito elencati: Biomedicina cellulare e molecolare numero posti due; Biomolecole e biomateriali per la salute numero posti uno; Cambiamento globale numero posti due; Chimica verde e processi sostenibili numero posti uno; Agrotecnologie e biorisorse numero posti uno; Fisiopatologia numero posti due; Alimentazione n. posti uno; Genetica numero posti uno; Informatica numero posti due; Ingegneria dei sistemi e delle comunicazioni numero posti due; Ingegneria industriale e civile numero posti due; Innovazione nella società numero posti uno; Innovazione per la cultura numero posti due; La mente umana e la sua complessità numero posti uno; Matematica applicata numero posti uno; Materiali avanzati numero posti due; Materiali innovativi, tecniche avanzate di caratterizzazione e modelling numero posti due; Micro-nanoelettronica, sensoristica, micro-nanosistemi numero posti due; Neuroscienze numero posti due; Osservazione della Terra numero posti due; Ottica, fotonica, tecnologie atomiche e quantistiche numero posti due; Rischi naturali e antropici e tecnologie per l'ambiente numero posti due; Risorse naturali ed ecosistemi numero posti due; Sistemi complessi, materia soffice, biofisica numero posti uno. Maggiori informazioni sul sito www.urp.cnr.it.

