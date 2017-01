CONTRATTI STATALI / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: la trattativa all'Aran e la class action al Tar (ultime news oggi 21 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: TRATTATIVA E CLASS ACTION (OGGI 21 GENNAIO 2017) - Non è ancora chiusa la questione dei contratti statali. L'accordo quadro per il loro rinnovo è stato firmato lo scorso 30 novembre dal ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia e dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Dopo la firma dell'intesa la trattativa vera e propria deve ora essere sviluppata all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. I dipendenti pubblici aspettano di conoscere i tempi del rinnovo dei contratti statali che sono bloccati da sette anni: dal 2009 infatti i lavoratori aspettano l'aumento degli stipendi. In attesa che la trattativa prosegua all'Aran con le parti sociali il Codacons ha annunciato che continuerà la propria battaglia al Tar per ottenere il risarcimento per il mancato rinnovo dei contratti statali. L'Associazione a difesa dei consumatori chiede "200 euro di risarcimento per ogni mese di ritardo dal 31 luglio 2015 fino all’effettivo rinnovo del contratto collettivo di settore, e 100 euro di indennizzo per mensilità dovuta, per ciascun anno, dal 2010 al 30 luglio 2015, per complessivi 13.000 euro a lavoratore".

