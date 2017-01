RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Oggi 21 gennaio, Ape, Opzione donna e salvaguardia esodati: le istruzioni del Miur (ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, OPZIONE DONNA E SALVAGUARDIA ESODATI: LE ISTRUZIONI DEL MIUR (OGGI, 21 GENNAIO) È arrivata l’attesa circolare del Miur riguardante le novità introdotte con la riforma delle pensioni e le modalità con cui insegnanti e personale della scuola possono accedervi. Per quanto riguarda Opzione donna, viene spiegato che “la domandi di dimissioni per l’opzione donna deve essere presentata utilizzando, esclusivamente, la procedura web Polis istanze on line che sarà resa disponibile dal 27 gennaio al 28 febbraio”. Per l’accesso all’ottava salvaguardia degli esodati, in particolare per chi è in congedo per assistere figli con disabilità grave, è possibile presentare la richiesta di accesso presso l’Ispettorato territoriale di competenza entro il 2 marzo. Successivamente si saprà se si ha diritto a rientrare nella salvaguardia. Dunque “solo ad esito della complessa procedura sarà possibile fornire indicazioni su tempi e modalità di presentazione delle istanze di cessazione”. Per quanto concerne l’Ape, il Miur ricorda che ancora non sono stati varati i decreti attuativi con le “istruzioni” per accedere all’Anticipo pensionistico, dunque bisognerà aspettare tali provvedimenti per “definire e comunicare modalità e tempi per la produzione delle relative istanze”.

Nella circolare, il Direttore generale Maria Maddalena Novelli ricorda anche che con la Legge di bilancio 2017 è stato previsto il cumulo gratuito dei contributi, che “può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o, dal 2017, per ottenere la pensione anticipata”. Dunque, in buona sostanza, chi tra il personale della scuola vuole accedere all’Ape non deve presentare ora la domanda di cessazione entro la scadenza del 23 gennaio, ma attendere una nuova comunicazione del Miur che arriverà dopo i decreti attuativi.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. GOVERNO PRONTO A SACRIFICARE IL PACCHETTO PENSIONI Non arrivano buone notizie per quanti sono interessati dai provvedimenti della riforma delle pensioni. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, il Governo potrebbe “sacrificare” il pacchetto pensioni per accontentare le richieste dell’Europa. La Commissione Ue, infatti, ha chiesto all’Italia una manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro. L’esecutivo, naturalmente, vorrebbe evitare di tagliare spese o aumentare imposte. E sta anche cercando di trattare con Bruxelles sull’importo della manovra. Posto che potrebbe anche dimezzarlo, bisognerebbe trovare delle risorse e una delle ipotesi, secondo quanto riporta il quotidiano romano, sarebbe quella di rimandare i provvedimenti non ancora entrati in vigore. E se prendiamo le pensioni, l’Ape potrebbe essere spostata da maggio a fine anno, con un un risparmio di circa 500 milioni di euro: una cifra di non poco conto. Tuttavia per avere risparmi il rinvio dovrebbe riguardare l’Ape social e questo potrebbe creare non poche proteste. Un’altra ipotesi, quindi, è quella di rinviare l’aumento della quattordicesima oppure di una sua rimodulazione per fasce di reddito, per avere qualche risparmio. Vedremo cosa deciderà di fare l’esecutivo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L'APE NON È FLESSIBILITÀ: LA CRITICA DELL'INCA-CGIL Una delle novità della riforma delle pensioni, forse quella più importante, è rappresentata dall’Anticipo pensionistico, che non viene però valutato in maniera positiva dall’Inca-Cgil. La Presidente Morena Piccinini, infatti, ha evidenziato come l’Ape non agevoli il ricambio intergenerazionale e non aiuti, di conseguenza, l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Secondo quanto riporta BlastingNews, l’esponente dei patronati della Cgil ha evidenziato che la soluzione trovata dal Governo non ha “nulla a che vedere con la richiesta del sindacato di reintrodurre elementi di flessibilità nel sistema pensionistico, per la quale il governo non ha mutato atteggiamento, confermando il meccanismo automatico di innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi legati all’indice della speranza di vita rilevata dall’Istat”. Oltre il danno la beffa, quindi, per gli aspiranti pensionandi italiani.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. UN NUOVO MECCANISMO PER LE RIVALUTAZIONI DEGLI ASSEGNI Una riforma delle pensioni potrebbe presto arrivare se la mozione approvata dal Senato, e proposta dal Partito democratico, avrà seguito. Il testo che avuto il via libera dall’assemblea di palazzo Madama chiede al Governo di impegnarsi per: introdurre un nuovo sistema di perequazione delle pensioni basato sugli “scaglioni di importo”, tornando di fatto alla situazione creatasi dopo la legge n. 388 del 2000; valutare di usare un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni, in modo che sia più “aderente” ai consumi effettivi dei pensionati e quindi a salvaguardare il loro potere d’acquisto; valutare di “recuperare una parte della mancata indicizzazione ai fini della rivalutazione una tantum del montante nel 2019”. In parte, quindi, i senatori del Pd hanno ripreso i contenuti del verbale siglato tra Governo e sindacati nella parte relativa alla “fase due”, in parte, invece, hanno fatto nuove proposte. Vedremo quale sarà la risposta dell’esecutivo.

