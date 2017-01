SCIOPERO OGGI/ 21 gennaio 2017: servizi di igiene ambientale. Info e orari

SCIOPERO OGGI, AGITAZIONI DEL 21 GENNAIO 2017: SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. INFO, ORARI E ULTIME NOTIZIE - Sciopero oggi sabato 21 gennaio 2017 nel settore dei servizi di igiene ambientale in varie città. In provincia di Brindisi nel Cantiere di San Donaci i dipendenti dell'azienda Ecotecnica Srl si asterranno dall'intera giornata di lavoro. Lo sciopero è stato indetto a livello aziendale dal sindacato Fp-Cgil. Sempre nel settore dell'Igiene ambientale sciopero oggi anche in provincia di Agrigento. I dipendenti dell'azienda Sogeir Ag1 SpA si astengono dal lavoro per l'intera giornata. Questa è la specifica della protesta: cantiere di Sambuca di Sicilia, S. Stefano Quisquina, Montevago. Anche questo sciopero è stato proclamato a livello aziendale. L'agitazione è stata indetta dai sindacati Fp-Cgil, Fit-Cisl. Anche in provincia di Bari, nel Cantiere di Adelfia, sciopero oggi dei lavoratori dell'azienda Tradeco Srl nel settore dei servizi di igiene ambientale. L'agitazione è attuata per l'intera giornata di lavoro. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Fit-Cisl.

