CONCORSI PUBBLICI 2017/ Lainate: 5 poliziotti municipali. Requisiti e scadenze (ultime notizie oggi, 22 gennaio)

CONCORSI PUBBLICI 2017, POLIZIOTTI COMUNE LAINATE: REQUISITI E SCADENZE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Sono vari i concorsi pubblici 2017 che non sono ancora scaduti. Al comune di Lainate, in provincia di Milano, è stata bandita una selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di cinque agenti da destinare al Settore polizia locale. Il concorso prevede una prova scritta, una prova teorico-pratica e una prova orale. Qualora il numero delle domande ammissibili pervenute sia superiore a n. 50, l’Amministrazione sottoporrà i candidati ad una prova preselettiva che consisterà nella soluzione, in un tempo predeterminato, di un questionario di 60 domande a risposta multipla il cui contenuto è da riferirsi alle materie oggetto delle prove scritte. La domanda per partecipare alla selezione deve essere inviata entro il prossimo 13 febbraio 2017. Può essere spedita al Comune di Lainate (Largo Vittorio Veneto 12 – c.a.p. 20020, Lainate (Milano) PEC. comune.lainate@pec.regione.lombardia.it oppure direttamente al “Punto Comune” del Comune di Lainate, Largo Vittorio Veneto 16 - 20020 Lainate Prov. Milano - dal lunedì al venerdì dalle h. 8,00 alle 19,30; il sabato dalle 8,30 alle 13,00. Per maggiori informazioni: Uufficio Personale del Comune di Lainate - Tel. n. 02/93598219 – nelle giornate di: dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 12,15; lunedì e giovedì dalle h. 16,30 alle h. 18,00 - www.comune.lainate.mi.it.

CONCORSI PUBBLICI 2017, ALLIEVI ALLIEVI MARESCIALLI CARABINIERI: REQUISITI E SCADENZE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Concorsi pubblici 2017 anche per Allievi Marescialli dei Carabinieri. Il Ministero della Difesa ha infatti indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’ammissione al 7° corso triennale (2017-2020) di 14 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. L'invio della domanda di partecipazione deve avvenire entro il prossimo 30 gennaio 2017. Per maggiori informazioni: www.carabinieri.it. Sono stati poi banditi concorsi pubblici 2017, sempre per titoli ed esami, per il reclutamento di 5 Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo e nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Anche in questo caso la domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 30 gennaio 2017. Per maggiori informazioni: www.concorsi.difesa.it. Il concorso è rivolto a un laureato in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, un laureato in medicina veterinaria e tre laureati in ingegneria navale per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

