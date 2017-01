CONTRATTI STATALI / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Bernava (Cisl), “10 anni di regressione” (ultime news oggi 22 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: LA DENUNCIA DELLA CISL (OGGI 22 GENNAIO 2017) - I dipendenti pubblici attendono ancora il rinnovo dei contratti statali. La firma dell'intesa tra i sindacati e il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia è arrivata lo scorso 30 novembre. La trattativa vera e propria deve ora passare all'Aran l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per lo sblocco dei contratti statali fermi da sette anni. L'aumento degli stipendi previsto nell'accorso quadro è di 85 euro medi lordi: quanto sottoscritto dal governo e da Cgil, Cisl e Uil deve però essere definito nel dettaglio. Da parte sua la Cisl chiede al governo di attuare immediatamente l'intesa siglata per il rinnovo dei contratti statali. Il Segretario confederale della Cisl, Maurizio Bernava sottolinea infatti che iIl Rapporto della Ragioneria dello Stato conferma che per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione va chiusa una stagione che negli ultimi 10 anni ha visto solo una strategia regressiva caratterizzata da interventi sul costo del lavoro con il blocco dei contratti, del turnover, i tagli dei servizi, l'assenza di innovazione tecnologica, organizzativa e di formazione del personale".

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: LA DENUNCIA DELL'ANIEF (OGGI 22 GENNAIO 2017) - Il rinnovo dei contratti statali riguarda anche il modo della scuola. Per quanto riguarda gli stipendi degli insegnanti il sindacato Anief denuncia che "sono in calo di 800 euro l'anno" e che "si torna ia livelli del 2007". Secondo il presidente dell'Anief Marcello Pacifico "i dipendenti della scuola pagano lo stipendio fermo dal 2009 e la contrazione progressiva degli incentivi per lo svolgimento di attività extra all’attività didattica, con lo stesso Fondo d’Istituto oggi pari alla metà dello stesso del 2011". Soprattutto però, sottolinea Pacifico, "negli 83 mesi di vacanza contrattuale, non è stata corrisposta nemmeno quell’indennità prevista per legge, nata proprio per non far regredire gli stipendi sotto il costo della vita". L’intesa politica per il rinnovo dei contratti statali sottoscritta dal governo e dai sindacati a fine novembre 2016 "se verrà tradotta in un contratto, non solo porterà cifre ridicole, in media 30 euro netti al mese, ma nemmeno sanerà la mancata assegnazione di quell’indennità invece da conferire per legge", sostiene Pacifico.

